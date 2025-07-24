Watch: Red Velvet's Wendy Embarks On A Journey In Search Of New Light In Dazzling Comeback MV For 'Sunkiss'

Updated September 10 KST:

Red Velvet’s Wendy is back with new music!

On September 10 at 6 p.m. KST, Wendy released her third mini album “Cerulean Verge” along with the music video for the title track “Sunkiss.”

“Sunkiss” is an alternative pop track that blends crisp piano sounds with refreshing guitar riffs.

Watch the full music video below:

Updated September 9 KST:

Red Velvet’s Wendy has dropped an exciting MV teaser for her upcoming comeback with “Sunkiss”!

Updated September 8 KST:

Red Velvet’s Wendy has dropped a music video film for her upcoming comeback track “Sunkiss”!

Updated September 5 KST:

Red Velvet’s Wendy has unveiled a new highlight medley video for her upcoming solo comeback with “Cerulean Verge”!

Updated September 4 KST:

Red Velvet’s Wendy has released her “Ignite” concept photos for her upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated September 3 KST:

Red Velvet’s Wendy has released a new “Ignite” concept film for her upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated September 2 KST:

“Color Walk” concept photos have been revealed for Wendy’s upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated September 1 KST:

Red Velvet’s Wendy has released a new “Color Walk” concept film for her upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated August 29 KST:

“Verge” concept photos have been revealed for Wendy’s upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated August 28 KST:

Red Velvet’s Wendy has released the first concept film for her upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated August 27 KST:

Red Velvet’s Wendy has released the track list for her upcoming solo mini album “Cerulean Verge”!

Updated August 26 KST:

A scheduler has been unveiled for Wendy’s upcoming solo album “Cerulean Verge”!

Updated August 25 KST:

The “Believe” Prologue video has been revealed for Wendy’s upcoming solo comeback!

Her third mini album “Cerulean Verge” is set to be released on September 10 at 6 p.m. KST.

Check out the video below:

Original Article:

Get ready: Red Velvet’s Wendy is making her highly-anticipated return as a solo artist!

On July 25, Wendy’s new agency ASND Entertainment announced, “Wendy will make a comeback in September. It has been a while since Wendy’s last solo release, so she is working hard to prepare. We ask for your support and interest.”

The upcoming release will be Wendy’s first new music in about a year and six months, following her second mini album “Wish You Hell” in March 2024. It also will be her first project since signing an exclusive contract with ASND Entertainment, raising anticipation.

Wendy debuted in 2014 as a member of Red Velvet, releasing hit songs such as “Ice Cream Cake,” “Red Flavor,” “Psycho,” and “Cosmic,” and has continued to receive steady support from the public.

Are you excited for Wendy’s return?

