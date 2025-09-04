Update: SHINee's Taemin Drops Fiery New MV Teaser For 'Veil'

Updated September 18 KST:

SHINee’s Taemin has released a second music video teaser for his new single “Veil”!

Updated September 17 KST:

SHINee’s Taemin has released his first music video teaser for his new single “Veil”!

Updated September 11 KST:

SHINee’s Taemin has released his “WET” version concept photos for his upcoming special single “Veil”!

Updated September 10 KST:

SHINee’s Taemin has released his “PALE” version concept photos for his upcoming special single “Veil”!

Updated September 9 KST:

SHINee’s Taemin has shared “PLASTIC” version concept photos for his upcoming solo single “Veil”!

Updated September 8 KST:

SHINee’s Taemin has released his first set of concept photos for his upcoming special digital single “Veil”!

Updated September 7 KST:

Taemin has unveiled a preview image ahead of his comeback with his special digital single “Veil”!

Original Article:

Mark your calendar for Taemin’s comeback!

On September 5 at midnight KST, Taemin unveiled the first teaser image for his upcoming digital single “Veil.”

The new release is scheduled to drop on September 13 at midnight KST, marking his first comeback in over a year since his last album “ETERNAL,” which came out in August 2024.

Check out the teaser for his new single below!

Are you excited for Taemin’s comeback? Stay tuned for more updates!