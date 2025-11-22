Soompi's K-Pop Music Chart 2025, November Week 4
NMIXX’s “Blue Valentine” recaptures the top spot this week, making it the song’s third week overall at No. 1. Congratulations to NMIXX!
LE SSERAFIM’s “SPAGHETTI (feat. j-hope),” which previously topped the chart for two weeks, moves down one spot to No. 2. Moving back up two spots to No. 3 is BLACKPINK’s “JUMP.”
There are no new songs in the top 10 this week.
-
1 (+1) Blue Valentine
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) SPAGHETTI (feat. j-hope)
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+2) JUMP
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-1) FOCUS
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5 (-1) Hollywood Action
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
6 (+1) XOXZ
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-1) Good Goodbye
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8 (–) Rich Man
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (–) TIME CAPSULE
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (+2) FAMOUS
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
11 (-1) No Words Can Say
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
12 (new) BBUU!
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
13 (+4) Landing in Love
- Chart Info
- 17 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
14 (new) TUNNEL VISION
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 14 Peak on chart
-
15 (+6) Drowning
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 56 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
16 (–) OVERDRIVE
- Chart Info
- 16 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
17 (+3) GO!
- Chart Info
- 20 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
18 (-4) Endangered Love
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
19 (new) X
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 19 Peak on chart
-
20 (-2) body
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
21 (-2) Sadder Than Yesterday
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 32 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
22 (new) Look So Good
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 22 Peak on chart
-
23 (-8) Talk to You
- Chart Info
- 15 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
24 (-1) Starting With You
- Chart Info
- 23 Previous rank
- 31 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
25 (-1) Don’t you know
- Chart Info
- 24 Previous rank
- 40 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
26 (-4) Do the Dance
- Chart Info
- 22 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
27 (+6) WE GO UP
- Chart Info
- 33 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
28 (+1) Back to Life
- Chart Info
- 29 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 20 Peak on chart
-
29 (new) Lemonade Fever
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 29 Peak on chart
-
30 (–) toxic till the end
- Chart Info
- 30 Previous rank
- 48 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
31 (+9) like JENNIE
- Chart Info
- 40 Previous rank
- 36 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
32 (-1) To Reach You
- Chart Info
- 31 Previous rank
- 37 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
33 (-6) Body Language
- Chart Info
- 27 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 27 Peak on chart
-
34 (new) Put It Back
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 34 Peak on chart
-
35 (+3) Eternal Moment
- Chart Info
- 38 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
36 (+1) BURNING UP
- Chart Info
- 37 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
37 (+4) Destiny (2025)
- Chart Info
- 41 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 16 Peak on chart
-
38 (+6) MY LOVE (2025)
- Chart Info
- 44 Previous rank
- 37 Number of week on chart
- 20 Peak on chart
-
39 (-28) Be My Light
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
40 (-27) Pinocchio
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
41 (new) Link Up
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 41 Peak on chart
-
42 (+1) Farewell Once Again
- Chart Info
- 43 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 33 Peak on chart
-
43 (new) BBiJilGe
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 43 Peak on chart
-
44 (new) If It Were Me
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 44 Peak on chart
-
45 (new) Stay
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 45 Peak on chart
-
46 (-4) Bye, Summer
- Chart Info
- 42 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
47 (+1) Close your eyes
- Chart Info
- 48 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 28 Peak on chart
-
48 (-1) I’m Firefly
- Chart Info
- 47 Previous rank
- 54 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
49 (-17) HOME
- Chart Info
- 32 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 32 Peak on chart
-
50 (-24) Say My Name
- Chart Info
- 26 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 26 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%