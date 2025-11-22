Soompi's K-Pop Music Chart 2025, November Week 4

NMIXX’s “Blue Valentine” recaptures the top spot this week, making it the song’s third week overall at No. 1. Congratulations to NMIXX!

LE SSERAFIM’s “SPAGHETTI (feat. j-hope),” which previously topped the chart for two weeks, moves down one spot to No. 2. Moving back up two spots to No. 3 is BLACKPINK’s “JUMP.”

There are no new songs in the top 10 this week.

Singles Music Chart - November 2025, Week 4
  • 1 (+1) Blue Valentine
    Image of Blue Valentine
    Album: Blue Valentine
    Artist/Band: NMIXX
    • Music: KASS, Sevn Dayz, Stalking Gia
    • Lyrics: J14, Youra, danke, Guk Ji Won, Moon Seol Ree, jellybean, Milena, SEORA
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 2 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 2 (-1) SPAGHETTI (feat. j-hope)
    Image of SPAGHETTI (feat. j-hope)
    Album: SPAGHETTI
    Artist/Band: LE SSERAFIM
    • Music: j-hope, SCORE, Megatone, Bennett, Campbell, JBACH, Vindver, Stone, Huh Yunjin, Leigh, Ball, Holmes, Wincorn, Bang Si Hyuk, Sakura, Park Woo Hyun
    • Lyrics: j-hope, SCORE, Megatone, Bennett, Campbell, JBACH, Vindver, Stone, Huh Yunjin, Leigh, Ball, Holmes, Wincorn, Bang Si Hyuk, Sakura, Park Woo Hyun
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 1 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 3 (+2) JUMP
    Image of JUMP
    Album: JUMP
    Artist/Band: BLACKPINK
    • Music: TEDDY, Diplo, 24, Zikai, Valentina, Jumpa, Malachiii, Bluu
    • Lyrics: TEDDY, Zikai, Valentina, Jumpa, Malachiii, Bluu
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 5 Previous rank
       
    • 19 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 4 (-1) FOCUS
    Image of FOCUS
    Album: FOCUS
    Artist/Band: Hearts2Hearts
    • Music: Wilson, Matosic, Whitmore, Collier
    • Lyrics: KENZIE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 3 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 5 (-1) Hollywood Action
    Image of Hollywood Action
    Album: The Action
    Artist/Band: BOYNEXTDOOR
    • Music: Pop Time, Zico, Kako, Woonhak
    • Lyrics: Zico, Kako, Jaehyun, Taesan, Leehan, Woonhak
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 4 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 6 (+1) XOXZ
    Image of XOXZ
    Album: IVE SECRET
    Artist/Band: IVE
    • Music: van Elsas, Warrington, Frost, Rosen, Carpenter
    • Lyrics: Seo Ji Eum, Hwang Yu Bin, Jang Won Young
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 7 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 7 (-1) Good Goodbye
    Image of Good Goodbye
    Album: Good Goodbye
    Artist/Band: Hwasa
    • Music: Park Woo Sang, Hwasa
    • Lyrics: Hwasa, An Shinae
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 6 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 8 (–) Rich Man
    Image of Rich Man
    Album: Rich Man
    Artist/Band: aespa
    • Music: Tarpley, Kanner, Samama, Ryan Jhun
    • Lyrics: Le’mon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 8 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 9 (–) TIME CAPSULE
    Image of TIME CAPSULE
    Album: TIME CAPSULE
    Artist/Band: Davichi
    • Music: Lee Mujin
    • Lyrics: Lee Mujin
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 9 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 10 (+2) FAMOUS
    Image of FAMOUS
    Album: FAMOUS
    Artist/Band: ALLDAY PROJECT
    • Music: Jumpa, Valentina, Zikai, Norib, Dominsuk, Vince
    • Lyrics: Tarzzan, Woochan, Youngseo, TEDDY, Vince, Valentina, Zikai, Norib
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 12 Previous rank
       
    • 22 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 11 (-1) No Words Can Say
    Image of No Words Can Say
    Album: No Words Can Say
    Artist/Band: Roy Kim
    • Music: Roy Kim
    • Lyrics: Roy Kim
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 10 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 12 (new) BBUU!
    Image of BBUU!
    Artist/Band: PLAVE
    Genres: R&B
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 13 (+4) Landing in Love
    Image of Landing in Love
    Artist/Band: HANRORO
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 17 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 13 Peak on chart
       
  • 14 (new) TUNNEL VISION
    Image of TUNNEL VISION
    Artist/Band: ITZY
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 14 Peak on chart
       
  • 15 (+6) Drowning
    Image of Drowning
    Album: OO-LI
    Artist/Band: WOODZ
    • Music: WOODZ, NATHAN, HoHo
    • Lyrics: WOODZ
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 21 Previous rank
       
    • 56 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 16 (–) OVERDRIVE
    Image of OVERDRIVE
    Album: play hard
    Artist/Band: TWS
    • Music: Jin Jeon, Heon Seo, Weeks, Shaw
    • Lyrics: Jin Jeon, Heon Seo, Jihoon, Ohway!
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 16 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 17 (+3) GO!
    Image of GO!
    Album: COLOR OUTSIDE THE LINES
    Artist/Band: CORTIS
    • Music: Goldstein, Supreme Boi, Martin, Hiss noise, James, Mortimer, Seonghyeon, Keonho, Juhoon
    • Lyrics: Goldstein, Supreme Boi, Martin, Hiss noise, James, Mortimer, Seonghyeon, Keonho, Juhoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 20 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 18 (-4) Endangered Love
    Image of Endangered Love
    Album: EROS
    Artist/Band: Lee Chanhyuk
    • Music: Lee Chanhyuk, MILLENNIUM, SIHWANG, Lee Jin Hyub
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 14 Previous rank
       
    • 15 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 19 (new) X
    Image of X
    Artist/Band: CLOSE YOUR EYES
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 19 Peak on chart
       
  • 20 (-2) body
    Image of body
    Album: gonna love me, right?
    Artist/Band: Dayoung
    • Music: Brady, Roman, DCF, Deza, Eric Nam
    • Lyrics: Brady, Roman, DCF, Deza, Eric Nam, Exy
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 18 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 21 (-2) Sadder Than Yesterday
    Image of Sadder Than Yesterday
    Artist/Band: Woody
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 19 Previous rank
       
    • 32 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 22 (new) Look So Good
    Image of Look So Good
    Artist/Band: NEWBEAT
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 22 Peak on chart
       
  • 23 (-8) Talk to You
    Image of Talk to You
    Artist/Band: Yeonjun
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 15 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 24 (-1) Starting With You
    Image of Starting With You
    Album: Starting With You
    Artist/Band: Maktub
    • Music: Maktub
    • Lyrics: Maktub
    Genres: Indie
    • Chart Info
    • 23 Previous rank
       
    • 31 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 25 (-1) Don’t you know
    Image of Don’t you know
    Album: Don’t you know
    Artist/Band: ZO ZAZZ
    • Music: Ahn Young Min
    • Lyrics: Ahn Young Min, K-SMITH
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 24 Previous rank
       
    • 40 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 26 (-4) Do the Dance
    Image of Do the Dance
    Album: bomb
    Artist/Band: ILLIT
    • Music: Bang Si Hyuk, Carlebecker, Berg, Fig Tape, dyvahh, FRANTS, SHINKUNG, Tomoyuki Asakawa, Jang Jung Won, Mia, bay, Kimkiwi, Yunah, Maryjane, Lee Aeng Doo, Kim Chae Ah Lee Eun Hwa, Huh Yunjin
    • Lyrics: Bang Si Hyuk, Carlebecker, Berg, Fig Tape, dyvahh, FRANTS, SHINKUNG, Tomoyuki Asakawa, Jang Jung Won, Mia, bay, Kimkiwi, Yunah, Maryjane, Lee Aeng Doo, Kim Chae Ah Lee Eun Hwa, Huh Yunjin
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 22 Previous rank
       
    • 22 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 27 (+6) WE GO UP
    Image of WE GO UP
    Album: WE GO UP
    Artist/Band: BABYMONSTER
    • Music: Diggy, WHERE THE NOISE, Kang Uk Jin, Wikström, DEE.P, P.K
    • Lyrics: WHERE THE NOISE, Wikström, CHOICE37, Aquilina, YG
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 33 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 28 (+1) Back to Life
    Image of Back to Life
    Artist/Band: &TEAM
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 29 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 20 Peak on chart
       
  • 29 (new) Lemonade Fever
    Image of Lemonade Fever
    Artist/Band: CRAVITY
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 29 Peak on chart
       
  • 30 (–) toxic till the end
    Image of toxic till the end
    Album: rosie
    Artist/Band: Rosé
    • Music: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    • Lyrics: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 30 Previous rank
       
    • 48 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 31 (+9) like JENNIE
    Image of like JENNIE
    Album: Ruby
    Artist/Band: Jennie
    • Music: Jennie, Parx, Kiddo A.I., Zico, Pentz, Alfonzo
    • Lyrics: Jennie, Parx, Kiddo A.I., Zico, Pentz, Alfonzo
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 40 Previous rank
       
    • 36 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 32 (-1) To Reach You
    Image of To Reach You
    Album: To Reach You
    Artist/Band: 10CM
    • Music: Tomofumi Tanizawa
    • Lyrics: Go Hee An
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 31 Previous rank
       
    • 37 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 33 (-6) Body Language
    Image of Body Language
    Artist/Band: Yunho
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 27 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 27 Peak on chart
       
  • 34 (new) Put It Back
    Image of Put It Back
    Artist/Band: ONF
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 34 Peak on chart
       
  • 35 (+3) Eternal Moment
    Image of Eternal Moment
    Album: IM HERO 2
    Artist/Band: Lim Young Woong
    • Music: Ji Soo Park, l.vin
    • Lyrics: Ji Soo Park
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 38 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
  • 36 (+1) BURNING UP
    Image of BURNING UP
    Artist/Band: MEOVV
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 37 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 37 (+4) Destiny (2025)
    Image of Destiny (2025)
    Artist/Band: Monday Kiz, Lee Yi Kyung
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 41 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 16 Peak on chart
       
  • 38 (+6) MY LOVE (2025)
    Image of MY LOVE (2025)
    Artist/Band: Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 44 Previous rank
       
    • 37 Number of week on chart
       
    • 20 Peak on chart
       
  • 39 (-28) Be My Light
    Image of Be My Light
    Artist/Band: ISEGYE IDOL
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 11 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
  • 40 (-27) Pinocchio
    Image of Pinocchio
    Artist/Band: AHOF
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 13 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 13 Peak on chart
       
  • 41 (new) Link Up
    Image of Link Up
    Artist/Band: AM8IC
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 41 Peak on chart
       
  • 42 (+1) Farewell Once Again
    Image of Farewell Once Again
    Artist/Band: Lee Changsub
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 43 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 33 Peak on chart
       
  • 43 (new) BBiJilGe
    Image of BBiJilGe
    Artist/Band: Ayatsuno Yuni
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 43 Peak on chart
       
  • 44 (new) If It Were Me
    Image of If It Were Me
    Artist/Band: Na Yoon Kwon, Doh Kyung Soo
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 44 Peak on chart
       
  • 45 (new) Stay
    Image of Stay
    Artist/Band: Urban Zakapa
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 45 Peak on chart
       
  • 46 (-4) Bye, Summer
    Image of Bye, Summer
    Album: Bye, Summer
    Artist/Band: IU
    • Music: Seo Dong Hwan, IU
    • Lyrics: IU
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 42 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 47 (+1) Close your eyes
    Image of Close your eyes
    Artist/Band: DK
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 48 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 28 Peak on chart
       
  • 48 (-1) I’m Firefly
    Image of I’m Firefly
    Album: I’m Firefly
    Artist/Band: Hwang Karam
    • Music: LUNCH
    • Lyrics: LUNCH
    Genres: Indie
    • Chart Info
    • 47 Previous rank
       
    • 54 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 49 (-17) HOME
    Image of HOME
    Artist/Band: WEi
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 32 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 32 Peak on chart
       
  • 50 (-24) Say My Name
    Image of Say My Name
    Artist/Band: Miyeon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 26 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 26 Peak on chart
       


About the Soompi Music Chart

Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:

Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%

