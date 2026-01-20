"BOYS II PLANET" Contestant Taichi Confirmed To Join Queer Dating Reality Show "His Man 4"
Former “Boys II Planet” contestant Taichi will be joining Wavve’s queer variety show “His Man 4”!
On January 20, a representative from “His Man 4” stated, “Taichi will be appearing on ‘His Man 4.’”
“His Man” is a queer dating reality show featuring men who dream of finding true love, and it is currently preparing for the release of Season 4. The new season is set to premiere on January 23, with two episodes released every Friday.
Taichi is a former JYP Entertainment trainee and appeared on JYP’s global K-pop audition show “Nizi Project” Season 2 in 2023. He then appeared on “BOYS II PLANET” last year, achieving a final ranking of No. 33.
