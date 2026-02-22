Soompi's K-Pop Music Chart 2026, February Week 4
KiiiKiii’s “404 (New Era)” remains on top of the chart for the third week in a row. Congratulations to KiiiKiii!
Debuting at No. 2 is IVE’s “BANG BANG,” a pre-release track from their new album “REVIVE＋.” “BANG BANG” is an EDM-based track with a Western swing intro and straightforward beats.
Moving back up three spots to No. 3 is NMIXX’s former chart-topping hit “Blue Valentine.”
1 (–) 404 (New Era)
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
2 (new) BANG BANG
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
3 (+3) Blue Valentine
- 6 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
4 (-1) NOT CUTE ANYMORE
- 3 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
5 (-3) My whole world
- 2 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
6 (-2) Good Goodbye
- 4 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
7 (+1) Adrenaline
- 8 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
8 (-3) Landing in Love
- 5 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
9 (-2) SPAGHETTI (feat. j-hope)
- 7 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
10 (+10) OVERDRIVE
- 20 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
11 (+3) FOCUS
- 14 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
12 (-3) JUMP
- 9 Previous rank
- 31 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
13 (-3) Love Love Love
- 10 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
14 (-2) Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
- 12 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
15 (-4) Endangered Love
- 11 Previous rank
- 27 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
16 (-3) Drowning
- 13 Previous rank
- 68 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
17 (+2) TIME CAPSULE
- 19 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
18 (–) Love Language
- 18 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 18 Peak on chart
19 (-3) Mono (feat. skaiwater)
- 16 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 16 Peak on chart
20 (-3) ONE MORE TIME
- 17 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
21 (+6) PASS
- 27 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 21 Peak on chart
22 (+1) GO!
- 23 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
23 (-1) White Memories
- 22 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
24 (+1) Knife
- 25 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
25 (new) Fade Away
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
26 (+5) Sadder Than Yesterday
- 31 Previous rank
- 44 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
27 (+3) No Words Can Say
- 30 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
28 (+10) Daydream
- 38 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 28 Peak on chart
29 (-1) Hollywood Action
- 28 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
30 (+4) Rich Man
- 34 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
31 (-10) toxic till the end
- 21 Previous rank
- 60 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
32 (+7) Coming Back To You
- 39 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 32 Peak on chart
33 (-7) Crown
- 26 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
34 (new) Super Obvious
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 34 Peak on chart
35 (-6) like JENNIE
- 29 Previous rank
- 48 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
36 (-3) Love over hip hop, money over love (feat. Basick)
- 33 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
37 (-22) LOVEPOCALYPSE
- 15 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
38 (-1) Do It
- 37 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
39 (-15) Come True (feat. Shin Onyu)
- 24 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 24 Peak on chart
40 (-4) Don’t you know
- 36 Previous rank
- 52 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
41 (-1) Blue
- 40 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 14 Peak on chart
42 (-1) DUET
- 41 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
43 (+5) Eternal Moment
- 48 Previous rank
- 24 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
44 (-1) WE GO UP
- 43 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
45 (-1) To Reach You
- 44 Previous rank
- 49 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
46 (-11) FREAK ALARM
- 35 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
47 (-2) Moonwalkin’
- 45 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 14 Peak on chart
48 (-2) Starting With You
- 46 Previous rank
- 43 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
49 (new) A Daily Song (2026)
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 49 Peak on chart
50 (new) Last Love
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 50 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%