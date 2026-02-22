Soompi's K-Pop Music Chart 2026, February Week 4

KiiiKiii’s “404 (New Era)” remains on top of the chart for the third week in a row. Congratulations to KiiiKiii!

Debuting at No. 2 is IVE’s “BANG BANG,” a pre-release track from their new album “REVIVE＋.” “BANG BANG” is an EDM-based track with a Western swing intro and straightforward beats.

Moving back up three spots to No. 3 is NMIXX’s former chart-topping hit “Blue Valentine.”

Singles Music Chart - February 2026, Week 4
  • 1 (–) 404 (New Era)
    Image of 404 (New Era)
    Album: Delulu Pack
    Artist/Band: KiiiKiii
    • Music: Chapman, Bonnick, Berg, Cazzi Opeia
    • Lyrics: Omega Sapien
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 1 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 2 (new) BANG BANG
    Image of BANG BANG
    Album: REVIVE+
    Artist/Band: IVE
    • Music: Brady, Roman, Carpenter, Troy, MLITE
    • Lyrics: Seo Ji Eum, Hwang Yu Bin, Jang Won Young, Exy
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
  • 3 (+3) Blue Valentine
    Image of Blue Valentine
    Album: Blue Valentine
    Artist/Band: NMIXX
    • Music: KASS, Sevn Dayz, Stalking Gia
    • Lyrics: J14, Youra, danke, Guk Ji Won, Moon Seol Ree, jellybean, Milena, SEORA
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 6 Previous rank
       
    • 17 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 4 (-1) NOT CUTE ANYMORE
    Image of NOT CUTE ANYMORE
    Album: NOT CUTE ANYMORE
    Artist/Band: ILLIT
    • Music: Harris, Sloan, youra
    • Lyrics: Harris, Sloan, youra
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 3 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 5 (-3) My whole world
    Image of My whole world
    Album: Absence
    Artist/Band: Car, the garden
    • Music: Car, the garden, 623
    • Lyrics: Car, the garden
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 2 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 6 (-2) Good Goodbye
    Image of Good Goodbye
    Album: Good Goodbye
    Artist/Band: Hwasa
    • Music: Park Woo Sang, Hwasa
    • Lyrics: Hwasa, An Shinae
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 4 Previous rank
       
    • 17 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 7 (+1) Adrenaline
    Image of Adrenaline
    Album: GOLDEN HOUR : Part.4
    Artist/Band: ATEEZ
    • Music: EDEN, Maddox, Oliv, Peperoni, Kikoi, BL$$D
    • Lyrics: EDEN, Maddox, Oliv, Peperoni, Hongjoong, Mingi
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 8 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 8 (-3) Landing in Love
    Image of Landing in Love
    Album: Take-off
    Artist/Band: HANRORO
    • Music: HANRORO
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 5 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 9 (-2) SPAGHETTI (feat. j-hope)
    Image of SPAGHETTI (feat. j-hope)
    Album: SPAGHETTI
    Artist/Band: LE SSERAFIM
    • Music: j-hope, SCORE, Megatone, Bennett, Campbell, JBACH, Vindver, Stone, Huh Yunjin, Leigh, Ball, Holmes, Wincorn, Bang Si Hyuk, Sakura, Park Woo Hyun
    • Lyrics: j-hope, SCORE, Megatone, Bennett, Campbell, JBACH, Vindver, Stone, Huh Yunjin, Leigh, Ball, Holmes, Wincorn, Bang Si Hyuk, Sakura, Park Woo Hyun
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 7 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 10 (+10) OVERDRIVE
    Image of OVERDRIVE
    Album: play hard
    Artist/Band: TWS
    • Music: Jin Jeon, Heon Seo, Weeks, Shaw
    • Lyrics: Jin Jeon, Heon Seo, Jihoon, Ohway!
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 20 Previous rank
       
    • 17 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 11 (+3) FOCUS
    Image of FOCUS
    Album: FOCUS
    Artist/Band: Hearts2Hearts
    • Music: Wilson, Matosic, Whitmore, Collier
    • Lyrics: KENZIE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 14 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 12 (-3) JUMP
    Image of JUMP
    Album: JUMP
    Artist/Band: BLACKPINK
    • Music: TEDDY, Diplo, 24, Zikai, Valentina, Jumpa, Malachiii, Bluu
    • Lyrics: TEDDY, Zikai, Valentina, Jumpa, Malachiii, Bluu
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 9 Previous rank
       
    • 31 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 13 (-3) Love Love Love
    Image of Love Love Love
    Album: Remapping The Human Soul
    Artist/Band: Epik High
    • Music: Tablo
    • Lyrics: Tablo, Mithra Jin
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 10 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 14 (-2) Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
    Image of Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
    Artist/Band: Lim Hyun Jung
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 12 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 15 (-4) Endangered Love
    Image of Endangered Love
    Album: EROS
    Artist/Band: Lee Chanhyuk
    • Music: Lee Chanhyuk, MILLENNIUM, SIHWANG, Lee Jin Hyub
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 11 Previous rank
       
    • 27 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 16 (-3) Drowning
    Image of Drowning
    Album: OO-LI
    Artist/Band: WOODZ
    • Music: WOODZ, NATHAN, HoHo
    • Lyrics: WOODZ
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 13 Previous rank
       
    • 68 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 17 (+2) TIME CAPSULE
    Image of TIME CAPSULE
    Album: TIME CAPSULE
    Artist/Band: Davichi
    • Music: Lee Mujin
    • Lyrics: Lee Mujin
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 19 Previous rank
       
    • 17 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 18 (–) Love Language
    Image of Love Language
    Artist/Band: Kim Min Seok
    Genres: OST
    • Chart Info
    • 18 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 18 Peak on chart
       
  • 19 (-3) Mono (feat. skaiwater)
    Image of Mono (feat. skaiwater)
    Artist/Band: i-dle
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 16 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 16 Peak on chart
       
  • 20 (-3) ONE MORE TIME
    Image of ONE MORE TIME
    Album: ONE MORE TIME
    Artist/Band: ALLDAY PROJECT
    • Music: KUSH, Bluu, VVN, TARZZAN, BAILEY, Dominsuk
    • Lyrics: Vince, TARZZAN, BAILEY, Bluu
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 17 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 21 (+6) PASS
    Image of PASS
    Artist/Band: AxMxP
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 27 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 21 Peak on chart
       
  • 22 (+1) GO!
    Image of GO!
    Album: COLOR OUTSIDE THE LINES
    Artist/Band: CORTIS
    • Music: Goldstein, Supreme Boi, Martin, Hiss noise, James, Mortimer, Seonghyeon, Keonho, Juhoon
    • Lyrics: Goldstein, Supreme Boi, Martin, Hiss noise, James, Mortimer, Seonghyeon, Keonho, Juhoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 23 Previous rank
       
    • 21 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 23 (-1) White Memories
    Image of White Memories
    Album: White Memories
    Artist/Band: fromis_9
    • Music: Hwang Se Joon
    • Lyrics: Kim Tae Hoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 22 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 24 (+1) Knife
    Image of Knife
    Album: THE SIN : VANISH
    Artist/Band: ENHYPEN
    • Music: Boutin, Connor McDonough, Riley McDonough, Torrey, Bang Si Hyuk, ARMADILLO, Gaeko, Supreme Boi, gxxdkelvin
    • Lyrics: Boutin, Connor McDonough, Riley McDonough, Torrey, Bang Si Hyuk, ARMADILLO, Gaeko, Supreme Boi, gxxdkelvin
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 25 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 25 (new) Fade Away
    Image of Fade Away
    Artist/Band: Yang Yoseop
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 25 Peak on chart
       
  • 26 (+5) Sadder Than Yesterday
    Image of Sadder Than Yesterday
    Artist/Band: Woody
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 31 Previous rank
       
    • 44 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 27 (+3) No Words Can Say
    Image of No Words Can Say
    Album: No Words Can Say
    Artist/Band: Roy Kim
    • Music: Roy Kim
    • Lyrics: Roy Kim
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 30 Previous rank
       
    • 15 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 28 (+10) Daydream
    Image of Daydream
    Artist/Band: Wendy
    Genres: OST
    • Chart Info
    • 38 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 28 Peak on chart
       
  • 29 (-1) Hollywood Action
    Image of Hollywood Action
    Album: The Action
    Artist/Band: BOYNEXTDOOR
    • Music: Pop Time, Zico, Kako, Woonhak
    • Lyrics: Zico, Kako, Jaehyun, Taesan, Leehan, Woonhak
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 28 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 30 (+4) Rich Man
    Image of Rich Man
    Album: Rich Man
    Artist/Band: aespa
    • Music: Tarpley, Kanner, Samama, Ryan Jhun
    • Lyrics: Le’mon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 34 Previous rank
       
    • 22 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 31 (-10) toxic till the end
    Image of toxic till the end
    Album: rosie
    Artist/Band: Rosé
    • Music: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    • Lyrics: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 21 Previous rank
       
    • 60 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 32 (+7) Coming Back To You
    Image of Coming Back To You
    Artist/Band: JD1
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 39 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 32 Peak on chart
       
  • 33 (-7) Crown
    Image of Crown
    Album: REVERXE
    Artist/Band: EXO
    • Music: McKinnon, Hanna, Zeke, Buckley
    • Lyrics: Kang Eun Jeong, Yoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 26 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 34 (new) Super Obvious
    Image of Super Obvious
    Artist/Band: MADEIN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 34 Peak on chart
       
  • 35 (-6) like JENNIE
    Image of like JENNIE
    Album: Ruby
    Artist/Band: Jennie
    • Music: Jennie, Parx, Kiddo A.I., Zico, Pentz, Alfonzo
    • Lyrics: Jennie, Parx, Kiddo A.I., Zico, Pentz, Alfonzo
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 29 Previous rank
       
    • 48 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 36 (-3) Love over hip hop, money over love (feat. Basick)
    Image of Love over hip hop, money over love (feat. Basick)
    Artist/Band: noahjooda
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 33 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 37 (-22) LOVEPOCALYPSE
    Image of LOVEPOCALYPSE
    Artist/Band: ZEROBASEONE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 15 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 38 (-1) Do It
    Image of Do It
    Album: DO IT
    Artist/Band: Stray Kids
    • Music: Bang Chan, Changbin, Han, JBACH, Sibley, Cunningham
    • Lyrics: Bang Chan, Changbin, Han, JBACH
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 37 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 39 (-15) Come True (feat. Shin Onyu)
    Image of Come True (feat. Shin Onyu)
    Artist/Band: POW
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 24 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 24 Peak on chart
       
  • 40 (-4) Don’t you know
    Image of Don’t you know
    Album: Don’t you know
    Artist/Band: ZO ZAZZ
    • Music: Ahn Young Min
    • Lyrics: Ahn Young Min, K-SMITH
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 36 Previous rank
       
    • 52 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 41 (-1) Blue
    Image of Blue
    Artist/Band: DxS
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 40 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 14 Peak on chart
       
  • 42 (-1) DUET
    Image of DUET
    Album: DUET
    Artist/Band: Zico, Lilas
    • Music: Zico, Eun Hee Young, No Identity
    • Lyrics: Zico, Lilas
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 41 Previous rank
       
    • 8 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 43 (+5) Eternal Moment
    Image of Eternal Moment
    Album: IM HERO 2
    Artist/Band: Lim Young Woong
    • Music: Ji Soo Park, l.vin
    • Lyrics: Ji Soo Park
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 48 Previous rank
       
    • 24 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
  • 44 (-1) WE GO UP
    Image of WE GO UP
    Album: WE GO UP
    Artist/Band: BABYMONSTER
    • Music: Diggy, WHERE THE NOISE, Kang Uk Jin, Wikström, DEE.P, P.K
    • Lyrics: WHERE THE NOISE, Wikström, CHOICE37, Aquilina, YG
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 43 Previous rank
       
    • 18 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 45 (-1) To Reach You
    Image of To Reach You
    Album: To Reach You
    Artist/Band: 10CM
    • Music: Tomofumi Tanizawa
    • Lyrics: Go Hee An
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 44 Previous rank
       
    • 49 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 46 (-11) FREAK ALARM
    Image of FREAK ALARM
    Album: EUPHORIA
    Artist/Band: ALPHA DRIVE ONE
    • Music: underscore, deeno, SAAY, Ferrari
    • Lyrics: Song U, halfdayoff, Cho Yu Ri, Jeon Se Hui, underscore, deeno, SAAY, Ferrari
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 35 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 47 (-2) Moonwalkin’
    Image of Moonwalkin’
    Artist/Band: LNGSHOT
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 45 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 14 Peak on chart
       
  • 48 (-2) Starting With You
    Image of Starting With You
    Album: Starting With You
    Artist/Band: Maktub
    • Music: Maktub
    • Lyrics: Maktub
    Genres: Indie
    • Chart Info
    • 46 Previous rank
       
    • 43 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 49 (new) A Daily Song (2026)
    Image of A Daily Song (2026)
    Artist/Band: Feel Heon
    Genres: Indie
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 49 Peak on chart
       
  • 50 (new) Last Love
    Image of Last Love
    Artist/Band: Tei
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 50 Peak on chart
       


About the Soompi Music Chart

Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:

Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%

