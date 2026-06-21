Watch: Performances From 'Music Core' 2026 Ulsan Music Festival

Watch: Performances From "Music Core" 2026 Ulsan Music Festival

Music
Jun 21, 2026
by E Cha

The June 20 episode of MBC’s “Music Core” was a special summer festival in Ulsan!

The artists who performed at this year’s Ulsan Music Festival included BOYNEXTDOOR, RIIZE, MEOVV, KiiiKiii, STAYC, fromis_9, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE, KickFlip, izna, Billlie, tripleS, N.Flying, xikers, CLOSE YOUR EYES, Baby DONT Cry, EPEX, IDID, LUCY, Park Ji Hyeon, dodree, and Mighty Mouth.

Check out all the performances aired during the special episode below!

BOYNEXTDOOR – “VIRAL”

RIIZE – “Bag Bad Back” and “Do your dance”

MEOVV – “DDI RO RI”

KiiiKiii – “404 (New Era)”

STAYC – “2 L0VE”

fromis_9 – “LIKE YOU BETTER”

ALPHA DRIVE ONE – “OMG!”

AND2BLE – “Curious”

KickFlip – “Eye-Poppin’”

izna – “METRONOME”

Billlie – “WORK”

tripleS – “Baby Flower”

N.Flying – “In Between Seasons”

xikers – “OKay”

CLOSE YOUR EYES – “POSE”

Baby DONT Cry – “Bittersweet”

EPEX – “ECHO”

IDID – “FLY!”

LUCY – “All Ages”

Park Ji Hyeon – “Mu”

dodree – “LILAC”

Mighty Mouth – “Tok Tok” (featuring Soya)

ALPHA DRIVE ONE
AND2BLE
Baby DONT Cry
Billlie
BOYNEXTDOOR
CLOSE YOUR EYES
dodree
EPEX
fromis_9
IDID
izna
KickFlip
KiiiKiii
Lucy
MEOVV
Mighty Mouth
Music Core
N.Flying
Park Ji Hyeon
RIIZE
STAYC
tripleS
xikers

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