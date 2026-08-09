Watch: Performances From 2026 SBS Gayo Daejeon Summer
SBS wrapped up the first half of 2026 with a star-studded midyear celebration!
On August 9, the 2026 SBS Gayo Daejeon Summer took place at KINTEX in Goyang.
For decades, SBS Gayo Daejeon has traditionally been held as a year-end music festival that usually takes place around Christmas. However, starting in 2024, SBS expanded the event into a biannual festival by launching a summer edition of Gayo Daejeon for the first time.
The artists who performed at this year’s SBS Gayo Daejeon Summer included ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE, ATEEZ, AxMxP, Baby DONT Cry, BABYMONSTER, BIBI, BOL4, DAY6’s Wonpil, EVAN (Heeseung), Hearts2Hearts, IDID, izna, KickFlip, KISS OF LIFE, MEOVV, NCT’s Taeyong and Ten, NCT WISH, NEXZ, Picheolin (SEVENTEEN’s Dino), Red Velvet, RIIZE, Stray Kids, xikers, Yena, and ZEROBASEONE.
Check out all of the special collaborations, covers, and performances from the summer festival below!
ALPHA DRIVE ONE – Red Velvet’s “Red Flavor”
AND2BLE – f(x)’s “Hot Summer”
KickFlip – TWICE’s “Dance the Night Away”
Baby DONT Cry – “Bittersweet”
IDID – “FLY!”
AxMxP – “10 Reasons”
Hearts2Hearts – “Lemon Tang,” “15-LOVE”
izna – “METRONOME”
MEOVV – “Hit ‘Em”
xikers – “OKay”
KickFlip – “Eye-Poppin’”
KISS OF LIFE – “SWEAT”
ALLDAY PROJECT – “ONE MORE TIME”
NEXZ – “Mmchk”
ATEEZ’s Mingi – “Dinero”
AND2BLE – “Curious”
ALPHA DRIVE ONE – “FREAK ALARM”
BIBI – “BUMPA”
Yena – “Catch Catch”
Koko x Julie x Choi Jung Eun x Natty – Special Stage
EVAN (Heeseung) – “Ride or Die”
NCT’s Ten – “Enough For Me”
Picheolin (SEVENTEEN’s Dino) – “Party Rock Rock,” “Love Sick,” “Sincerely”
Ian x Anna x Bang Jee Min x Ella x Stella – BLACKPINK’s “As If It’s Your Last”
BABYMONSTER – “CHOOM,” “SUGAR HONEY ICE TEA,” “MOON”
NCT WISH – “Ode to Love,” “BOY MEETS GIRL” (Korean version), “Sticky”
ZEROBASEONE – “BLUE,” “KILL THE ROMEO,” “TOP 5,” “Customize”
RIIZE – “Like a Bomb,” “Do your dance,” “D-D-Done”
DAY6’s Wonpil – “Highs and Lows,” “A journey”
NCT’s Taeyong – “Storm,” “WYLD,” “Hot”
Red Velvet – “Surfin’ Boy”
ATEEZ – “BAD,” “BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS),” “Adrenaline,” “The Real (Heung Ver.)”
Stray Kids – “CEREMONY,” “This & That,” “Chk Chk Boom,” “MIROH”