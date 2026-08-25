Update: BLACKPINK's Lisa Reveals Release Time Of New Single "SaWaDiKa"
Updated August 26 KST:
BLACKPINK’s Lisa has revealed the release time of her upcoming single “SaWaDiKa”!
“SaWaDiKa” will be out on September 4 at 9 a.m. KST.
Original Article:
BLACKPINK’s Lisa has revealed a sneak peek of her upcoming single “SaWaDiKa”!
On August 25, Lisa unveiled a preview of “SaWaDiKa,” a pre-release single from her upcoming EP “PRESS PLAY.”
“SaWaDiKa” is due out on September 3, while her EP “PRESS PLAY” will be released on October 23.
Check out the first glimpse of “SaWaDiKa” below!