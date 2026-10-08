Lisa's "SaWaDiKa" Becomes 1st 2026 MV By K-Pop Artist To Hit 200 Million Views
BLACKPINK’s Lisa’s latest music video has hit a new YouTube viewership record!
On October 8 at around 8 a.m. KST, Lisa’s music video for her latest pre-release single “SaWaDiKa” surpassed 200 million views on YouTube. This milestone was reached approximately 34 days since its release on September 4 at 9 a.m. KST.
“SaWaDiKa” is the first 2026 music video by a K-pop artist to surpass 200 million views.
Congratulations to Lisa!
Watch the music video for “SaWaDiKa” again below: