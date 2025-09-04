'BOYS II PLANET' Announces Top 24 Ranking + Eliminates 24 Contestants At 2nd Survivor Announcement Ceremony

"BOYS II PLANET" Announces Top 24 Ranking + Eliminates 24 Contestants At 2nd Survivor Announcement Ceremony

TV/Film
Sep 04, 2025
by D Kim

BOYS II PLANET” has aired the second Survivor Announcement Ceremony!

Based on accumulated fan votes and mission benefits, the top 24 of the current 48 trainees proceed to the next round, while the other 24 trainees are eliminated. The No. 24 contestant was determined by a live vote held previously on August 29.

The ranking of the top 24 announced at the second Survivor Announcement Ceremony is as follows:

  1. Lee Sang Won
  2. Zhou An Xin
  3. Lee Leo 
  4. He Xin Long
  5. Kim Jun Seo
  6. Chung Sang Hyeon
  7. Kim Geon Woo
  8. Yoo Kang Min
  9. Masato
  10. Chueli Li Yu
  11. Kim Jun Min
  12. Jun Lee Jeong
  13. Park Jun Il
  14. Jang Han Eum
  15. Sun Heng Yu
  16. Kang Woo Jin
  17. Li Zi Hao
  18. Chen Kai Wen
  19. Zhang Jia Hao
  20. Na Yun Seo
  21. Hsu Ching Yu
  22. Yumeki
  23. Hu Han Wen
  24. Park Dong Gyu
    The following 24 contestants have been eliminated:
  25. Fan Zhe Yi
  26. Han Harry June
  27. Kim Jae Hyun
  28. Xue Su Ren
  29. He Zhong Xing
  30. Yoon Min
  31. Nian Bo Heng
  32. Sen
  33. Arctic
  34. Zhao Guang Xu
  35. Sun Jia Yang
  36. Kim In Hu
  37. Jo Gye Hyeon
  38. Tatsuki
  39. Seo Won
  40. Yeom Ye Chan
  41. Peng Jin Yu
  42. Yi Chen
  43. Kim Dong Yun
  44. Chen Bo Wen
  45. Kim Tae Jo
  46. Dang Hong Hai
  47. Jung Hyun Jun
  48. Kim Si Hwan

The fourth round of global voting for “BOYS II PLANET” is available via the Mnet Plus app through September 12 at 10 a.m. KST. For this round, each user votes for three contestants per day.

Watch full episodes of “BOYS II PLANET” on Viki:

Watch Now

Boys II Planet

Related

Similar Articles

Must Read