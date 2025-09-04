"BOYS II PLANET" Announces Top 24 Ranking + Eliminates 24 Contestants At 2nd Survivor Announcement Ceremony
“BOYS II PLANET” has aired the second Survivor Announcement Ceremony!
Based on accumulated fan votes and mission benefits, the top 24 of the current 48 trainees proceed to the next round, while the other 24 trainees are eliminated. The No. 24 contestant was determined by a live vote held previously on August 29.
The ranking of the top 24 announced at the second Survivor Announcement Ceremony is as follows:
- Lee Sang Won
- Zhou An Xin
- Lee Leo
- He Xin Long
- Kim Jun Seo
- Chung Sang Hyeon
- Kim Geon Woo
- Yoo Kang Min
- Masato
- Chueli Li Yu
- Kim Jun Min
- Jun Lee Jeong
- Park Jun Il
- Jang Han Eum
- Sun Heng Yu
- Kang Woo Jin
- Li Zi Hao
- Chen Kai Wen
- Zhang Jia Hao
- Na Yun Seo
- Hsu Ching Yu
- Yumeki
- Hu Han Wen
- Park Dong Gyu
The following 24 contestants have been eliminated:
- Fan Zhe Yi
- Han Harry June
- Kim Jae Hyun
- Xue Su Ren
- He Zhong Xing
- Yoon Min
- Nian Bo Heng
- Sen
- Arctic
- Zhao Guang Xu
- Sun Jia Yang
- Kim In Hu
- Jo Gye Hyeon
- Tatsuki
- Seo Won
- Yeom Ye Chan
- Peng Jin Yu
- Yi Chen
- Kim Dong Yun
- Chen Bo Wen
- Kim Tae Jo
- Dang Hong Hai
- Jung Hyun Jun
- Kim Si Hwan
The fourth round of global voting for “BOYS II PLANET” is available via the Mnet Plus app through September 12 at 10 a.m. KST. For this round, each user votes for three contestants per day.
Watch full episodes of “BOYS II PLANET” on Viki: