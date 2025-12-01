'BOYS II PLANET' Group ALPHA DRIVE ONE Announces Debut Date With 'EUPHORIA' Teaser

"BOYS II PLANET" Group ALPHA DRIVE ONE Announces Debut Date With "EUPHORIA" Teaser

Dec 01, 2025
ALPHA DRIVE ONE’s debut date has been revealed!

On December 2, a teaser was released announcing ALPHA DRIVE ONE’s debut with “EUPHORIA” on January 12, 2026.

ALPHA DRIVE ONE is an eight-member boy group formed through “BOYS II PLANET.” Ahead of their official January debut, their pre-release track “FORMULA” is set to be released on December 3.

