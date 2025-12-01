"BOYS II PLANET" Group ALPHA DRIVE ONE Announces Debut Date With "EUPHORIA" Teaser
ALPHA DRIVE ONE’s debut date has been revealed!
On December 2, a teaser was released announcing ALPHA DRIVE ONE’s debut with “EUPHORIA” on January 12, 2026.
ALPHA DRIVE ONE is an eight-member boy group formed through “BOYS II PLANET.” Ahead of their official January debut, their pre-release track “FORMULA” is set to be released on December 3.
Stay tuned for updates on ALPHA DRIVE ONE’s debut!
While waiting, watch “BOYS II PLANET”: