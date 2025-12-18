'Dynamite Kiss' Ratings Hold Steady Ahead Of Final Week

"Dynamite Kiss" Ratings Hold Steady Ahead Of Final Week

Drama
Dec 18, 2025
by S Kim

“Dynamite Kiss” is continuing its lone ratings race!

According to Nielsen Korea, episode 11 of SBS’s “Dynamite Kiss” garnered an average nationwide viewership rating of 5.9 percent. This is a 0.7 percent decrease from its previous episode’s rating of 6.6 percent.

“Dynamite Kiss” airs on Wednesdays and Thursdays at 9 p.m. KST.

Watch Jang Ki Yong in “Now, We Are Breaking Up” on Viki below:

Watch Now

And watch Ahn Eun Jin in “My Dearest” below:

Watch Now

Source (1)

Dynamite Kiss
ratings

Related

Similar Articles

Must Read