"Dynamite Kiss" Ratings Hold Steady Ahead Of Final Week
“Dynamite Kiss” is continuing its lone ratings race!
According to Nielsen Korea, episode 11 of SBS’s “Dynamite Kiss” garnered an average nationwide viewership rating of 5.9 percent. This is a 0.7 percent decrease from its previous episode’s rating of 6.6 percent.
“Dynamite Kiss” airs on Wednesdays and Thursdays at 9 p.m. KST.
Watch Jang Ki Yong in “Now, We Are Breaking Up” on Viki below:
And watch Ahn Eun Jin in “My Dearest” below:
Source (1)