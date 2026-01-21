"Spring Fever" Remains No. 1 In Ratings
Ahn Bo Hyun and Lee Joo Bin‘s rom-com drama “Spring Fever” is maintaining steady ratings!
According to Nielsen Korea, episode 6 of tvN’s “Spring Fever” garnered an average nationwide viewership rating of 4.9 percent. This is a 0.1 percent decrease from its previous episode’s rating of 5.0 percent.
Meanwhile, episode 10 of ENA’s “IDOL I” earned an average nationwide rating of 2.6 percent, seeing a 0.6 percent dip from its previous episode’s rating of 3.2 percent.
Source (1)