Daftar Master Tur K-Pop di Indonesia Tahun 2026: Konser, Fan Meetings, dan Lainnya

Fans K-pop Indonesia, ayo siap-siap! 2026 akan jadi tahun seru untuk K-pop di Indonesia. Ada banyak acara termasuk konser, fan meeting, dan fan-con. Daftar master yang lengkap ini akan jadi panduan utama kamu untuk semua tur K-pop yang ada di Indonesia selama tahun 2026. Jadi, kamu nggak akan kelewatan nonton bintang kesayanganmu.

Berikut adalah acara K-pop di Indonesia tahun 2026:

Diperbarui 17 Maret

7 Februari: Taeyong “TY TRACK – REMASTERED” (Tennis Indoor Senayan)

4 April: aespa “SYNK : aeXIS LINE” (ICE BSD Hall 5-6)

11 April: NCT WISH “INTO THE WISH : Our WISH” (ICE BSD Hall 5)

18 April: CNBLUE “3LOGY” (ICE BSD Hall 1)

18 April: MONSTA X “THE X : NEXUS” (The Kasablanka Hall)

25-26 April: TREASURE “PULSE ON” (Indonesia Arena)

9 Mei: WOODZ “Archive. 1” (The Kasablanka Hall)

7 Juni: EXO PLANET #6 “EXhOrizon” (Indonesia Arena)

27 Juni: KARD “DRIFT” (GBK Basketball Hall)

26-27 Desember: BTS “ARIRANG”

