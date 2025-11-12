2026 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More
For those who want to see K-pop artists perform live in your local area, Soompi has prepared a schedule of 2026 tours to easily find out which artists are holding concerts, fan meetings, fan-cons, or showcases at a location near you.
Check out the full schedule below (and also the 2025 K-pop Tour Masterlist here!)
*Tour criteria: at least one stop located outside of Korea, Japan, or China.
*Updated November 12, 2025
January 2026
January 2
- BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" - Taipei (Taipei Arena)
- Baekhyun "Reverie [dot]" - Seoul (KSPO Dome)
January 3
- BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" - Taipei (Taipei Arena)
- Baekhyun "Reverie [dot]" - Seoul (KSPO Dome)
- Daesung "D's WAVE" - Seoul (ticketLINK Live Arena)
- QWER "ROCKATION" - Macau (The Londoner Theatre)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
January 4
- Baekhyun "Reverie [dot]" - Seoul (KSPO Dome)
- Daesung "D's WAVE" - Seoul (ticketLINK Live Arena)
January 8
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
January 9
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Mexico City
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - San Jose, CA (San Jose Civic)
- TWICE "THIS IS FOR" - Vancouver (Rogers Arena)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
January 10
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Jakarta (ICE BSD Hall 5-6)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Macau (Galaxy Arena)
- TREASURE "PULSE ON" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
- TWICE "THIS IS FOR" - Vancouver (Rogers Arena)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Wendy "W:EALIVE" - Macau
January 11
- Jessica "Reflections" - Kuala Lumpur (Arena of Stars)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Santiago
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Macau (Galaxy Arena)
- TREASURE "PULSE ON" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
January 13
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - São Paulo
- TWICE "THIS IS FOR" - Seattle, WA (Climate Pledge Arena)
January 14
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Chicago, IL (Copernicus Center)
- TWICE "THIS IS FOR" - Seattle, WA (Climate Pledge Arena)
January 15
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Amsterdam
January 16
- BLACKPINK "DEADLINE" - Tokyo (Tokyo Dome)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Brooklyn, NY (Kings Theatre)
- Taemin "Veil" - Las Vegas, NV (Dolby Live at Park MGM)
January 17
- Baekhyun "Reverie" - Las Vegas, NV (Dolby Live at Park MGM)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Tokyo (Tokyo Dome)
- DAY6 "The DECADE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- QWER "ROCKATION" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Manila (Mall of Asia Arena)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Wendy "W:EALIVE" - Manila
January 18
- BLACKPINK "DEADLINE" - Tokyo (Tokyo Dome)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Atlanta, GA (Atlanta Symphony Hall)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Munich
- TWICE "THIS IS FOR" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
January 21
- TWICE "THIS IS FOR" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
January 22
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Gdańsk
- TWICE "THIS IS FOR" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
January 24
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Taipei (NTSU Arena)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
- DAY6 "The DECADE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- Kino "FREE KINO" - Seoul
- Moonbyul "MUSEUM : village of eternal glow" - Taipei
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Aichi (Aichi Sky Expo
- Exhibition Hall A)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Kaohsiung (Kaohsiung Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
- TWS "24/7:WITH:US" - Macau (Studio City Event Center)
January 25
- BLACKPINK "DEADLINE" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Aichi (Aichi Sky Expo
- Exhibition Hall A)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Berlin
- TWICE "THIS IS FOR" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
January 26
- BLACKPINK "DEADLINE" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
January 28
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Paris
- TWICE "THIS IS FOR" - Phoenix, AZ (Mortgage Matchup Center)
January 30
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Wembley
January 31
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Jakarta (ICE BSD Hall 5-6)
- DAY6 "The DECADE" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Dallas, TX (American Airlines Center)
- TWS "24/7:WITH:US" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Taipei (Taipei Dome)
February 2026
February 1
- TWICE "THIS IS FOR" - Dallas, TX (American Airlines Center)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Taipei (Taipei Dome)
February 2
- Kino "FREE KINO" - Frankfurt
February 4
- Kino "FREE KINO" - Berlin
February 6
- Kino "FREE KINO" - Paris
February 7
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- B.I "The Last Parade Tour ENCORE" - Bangkok (Thunder Dome)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Macau (Galaxy Arena)
February 8
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Kino "FREE KINO" - London
- QWER "ROCKATION" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)
February 10
- TREASURE "PULSE ON" - Osaka (Kyocera Dome)
February 11
- TREASURE "PULSE ON" - Osaka (Kyocera Dome)
February 13
- TWICE "THIS IS FOR" - Washington, D.C. (Capital One Arena)
February 14
- QWER "ROCKATION" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- TWICE "THIS IS FOR" - Washington, D.C. (Capital One Arena)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
February 18
- TWICE "THIS IS FOR" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
February 19
- QWER "ROCKATION" - Fukuoka (Zepp Fukuoka)
February 20
- QWER "ROCKATION" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)
- TWICE "THIS IS FOR" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
February 21
- TWICE "THIS IS FOR" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
February 22
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- QWER "ROCKATION" - Tokyo (Zepp DiverCity)
February 24
- TWICE "THIS IS FOR" - Philadelphia, PA (Xfinity Mobile Arena)
February 27
- TWICE "THIS IS FOR" - Atlanta, GA (State Farm Arena)
February 28
- B.I "The Last Parade Tour ENCORE" - Seoul (YES24 Live Hall)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Taipei (NTSU Arena)
- QWER "ROCKATION" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
March 2026
March 1
- B.I "The Last Parade Tour ENCORE" - Seoul (YES24 Live Hall)
March 3
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Melbourne
- TWICE "THIS IS FOR" - Montreal (Bell Centre)
March 6
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Sydney
- TREASURE "PULSE ON" - Macau (The Venetian Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Hamilton (TD Coliseum)
March 7
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Macau (Galaxy Arena)
- Kino "FREE KINO" - Tokyo (SHIBUYA DIVE)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Kuala Lumpur (Idea Live)
- SEVENTEEN "NEW_" - Singapore (National Stadium)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Saitama (Belluna Dome)
- TWICE "THIS IS FOR" - Hamilton (TD Coliseum)
March 8
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Macau (Galaxy Arena)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Saitama (Belluna Dome)
March 14
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Manila
March 21
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Macau (The Venetian Arena)
- SEVENTEEN "NEW_" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
- TWICE "THIS IS FOR" - Taipei (Taipei Dome)
March 22
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Kuala Lumpur
March 26
- Kino "FREE KINO" - Singapore
March 27
- TWICE "THIS IS FOR" - Orlando, FL (Kia Center)
March 28
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Macau
- Kino "FREE KINO" - Taipei
- TREASURE "PULSE ON" - Taipei (NTSU Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Orlando, FL (Kia Center)
March 31
- TWICE "THIS IS FOR" - Charlotte, NC (Spectrum Center)
April 2026
April 3
- TWICE "THIS IS FOR" - Boston, MA (TD Garden)
April 4
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Jakarta (ICE BSD Hall 5-6)
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Bangkok
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Bangkok (BITEC Live)
- TWICE "THIS IS FOR" - Boston, MA (TD Garden)
April 6
- TWICE "THIS IS FOR" - Chicago, IL (United Center)
April 7
- TWICE "THIS IS FOR" - Chicago, IL (United Center)
April 10
- TWICE "THIS IS FOR" - Detroit, MI (Little Caesars Arena)
April 11
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Osaka (Kyocera Dome)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Jakarta (ICE BSD Hall 5)
April 12
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Osaka (Kyocera Dome)
- TWICE "THIS IS FOR" - Saint Paul, MN (Grand Casino Arena)
April 14
- TWICE "THIS IS FOR" - Denver, CO (Ball Arena)
April 17
- TWICE "THIS IS FOR" - Austin, TX (Moody Center)
April 18
- TREASURE "PULSE ON" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Austin, TX (Moody Center)
April 19
- Kino "FREE KINO" - New York, NY
April 25
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Tokyo (Tokyo Dome)
- Kino "FREE KINO" - Chicago, IL
- TREASURE "PULSE ON" - Jakarta (Indonesia Arena)
April 26
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Tokyo (Tokyo Dome)
- Kino "FREE KINO" - Columbus, OH
- TREASURE "PULSE ON" - Jakarta (Indonesia Arena)
April 28
- Kino "FREE KINO" - Houston, TX
May 2026
May 3
- TREASURE "PULSE ON" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
May 9
- TREASURE "PULSE ON" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Lisbon (MEO Arena)
May 12
- TWICE "THIS IS FOR" - Barcelona (Palau Saint Jordi)
May 16
- TREASURE "PULSE ON" - Bangkok (Supachalasai Stadium)
- TWICE "THIS IS FOR" - Paris (Accor Arena)
May 17
- TWICE "THIS IS FOR" - Paris (Accor Arena)
May 20
- TWICE "THIS IS FOR" - Turin (Inalpi Arena)
May 23
- TWICE "THIS IS FOR" - Berlin (Uber Arena)
May 26
- TWICE "THIS IS FOR" - Cologne (Lanxess Arena)
May 30
- TREASURE "PULSE ON" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Amsterdam (Ziggo Dome)
May 31
- TWICE "THIS IS FOR" - Amsterdam (Ziggo Dome)
June 2026
June 3
- TWICE "THIS IS FOR" - London (The O2)
June 4
- TWICE "THIS IS FOR" - London (The O2)