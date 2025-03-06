2025 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More
Calling all global K-pop fans!
For those who want to see K-pop artists perform live in your local area, Soompi has prepared a schedule of 2025 tours to easily find out which artists are holding concerts, fan meetings, fan-cons, or showcases at a location near you.
Check out the full schedule below!
*Tour criteria: at least one stop located outside of Korea or Japan
*Updated September 10, 2025
January 2025
January 3
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Milan (Fabrique)
January 4
- Kang Daniel "ACT" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- Kyuhyun "COLORS" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Macau (Macau Studio City Event Center)
January 5
- Kang Daniel "ACT" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Oberhausen (Turbinenhalle 1)
January 7
- Kang Daniel "ACT" - Osaka (Zepp Namba)
January 8
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Helsinki (Black Box)
January 10
- AMPERS&ONE "&Dear. My First _" - Singapore (Gateway Theatre)
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Berlin (Uber Eats Music Hall)
January 11
- AMPERS&ONE "&Dear. My First _" - Macau (L4 Theater Macau Tower)
- BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Seoul (KBS Arena)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Macau (Studio City Event Center)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Bangkok (IMPACT Arena)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (LaLa arena TOKYO-BAY)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
January 12
- BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Seoul (KBS Arena)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Macau (Studio City Event Center)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Bangkok (IMPACT Arena)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (LaLa arena TOKYO-BAY)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
January 13
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - London (Troxy)
January 15
- KARD "Where To Now?" - Santiago (Teatro Teleton)
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Paris (Arena Grand Paris)
January 16
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Montreal (MTELUS)
January 17
- GFRIEND "Season Of Memories" - Seoul (Olympic Hall)
- KARD "Where To Now?" - São Paulo (Terra SP)
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Lisbon (Sala Multiusos)
January 18
- AMPERS&ONE "&Dear. My First _" - Taipei (HANASPACE)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Lyon (LDLC Arena)
- BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Chiba (Makuhari International Training Center)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Seoul (Olympic Hall)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Los Angeles, CA (Palace Theater)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
- Stray Kids "dominATE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Yesung "It’s Complicated" - Seoul (YES24 Live Hall)
January 19
- BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Chiba (Makuhari International Training Center)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Seoul (Olympic Hall)
- KARD "Where To Now?" - Bogotá (Royal Center)
- Kino "I think I think too much" - New York, NY (Bowery Ballroom)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
- P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Łódź (Atlas Arena)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - San Diego, CA (Music Box)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
- Yesung "It’s Complicated" - Seoul (YES24 Live Hall)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Toronto (Danforth Music Hall)
January 20
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Milan (Unipol Forum)
January 21
- Kino "I think I think too much" - Boston, MA (Brighton Music Hall)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Phoenix, AZ (Herberger Theater Center)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
January 22
- KARD "Where To Now?" - Mexico City (Frontón México)
- Kino "I think I think too much" - Washington, D.C. (Jammin Java)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Tucson, AZ (The Rock)
January 23
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Zurich (Hallenstadion)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Chicago, IL (Copernicus Center)
January 24
- KARD "Where To Now?" - Puerto Rico (Teatro de la Universidad de Puerto Rico)
- Kino "I think I think too much" - Chicago, IL (Bottom Lounge)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Albuquerque, NM (The Historic Lobo Theater Lounge and Event Center)
January 25
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Bangkok (IMPACT Arena)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Seoul (KSPO Dome)
- BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- Choi Ye Na "NEMO" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Kyocera Dome)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Seoul (KBS Arena)
- Kino "I think I think too much" - Colombus (Skully's Music-Diner)
- Kyuhyun "COLORS" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 3)
- Lee Junho "Midnight Sun" - Incheon (INSPIRE Arena)
- Minho "MEAN : of my first" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Singapore (National Stadium)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Dallas, TX (House of Blues)
January 26
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Bangkok (IMPACT Arena)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Seoul (KSPO Dome)
- BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- Choi Ye Na "NEMO" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Kyocera Dome)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Seoul (KBS Arena)
- Lee Junho "Midnight Sun" - Incheon (INSPIRE Arena)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Oklahoma City, OK (Hudson Performance Hall)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Singapore (National Stadium)
January 27
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - London (The O2)
- Kino "I think I think too much" - Dallas, TX (Club Dada)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Houston, TX (House of Blues)
January 28
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Seattle, WA (accesso ShoWare Center)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - London (The O2)
- Lee Young Ji "All or Nothing" - Paris (Cabaret Sauvage)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Mexico City (Pepsi Center WTC)
January 29
- Kino "I think I think too much" - Seattle, WA (The Crocodile)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
January 30
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Manchester (AO Arena)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- Lee Young Ji "All or Nothing" - London (Clapham Grand)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Austin, TX (Come and Take It Live)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
January 31
- GOT7 "NESTFEST" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Kino "I think I think too much" - Los Angeles, CA (Los Globos)
February 2025
February 1
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Kuala Lumpur (National Hockey Stadium)
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Busan (BEXCO, Exhibition Center 1, Hall 1)
- GOT7 "NESTFEST" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Kang Daniel "ACT" - Bangkok (Thunder Dome)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - New Orleans, LA (Le Petit Theatre)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - São Paulo (Vibra São Paulo)
- Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Incheon (INSPIRE Arena)
- tripleS "Come True" - Orlando, FL (The Plaza Live)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts )
February 2
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Aichi (Niterra Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Busan (BEXCO, Exhibition Center 1, Hall 1)
- GOT7 "NESTFEST" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Kino "I think I think too much" - Mexico City (Carpa Velodromo)
- Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Incheon (INSPIRE Arena)
February 3
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Amsterdam (Ziggo Dome)
- tripleS "Come True" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
February 4
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Little Rock, AR (The Rev Room)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Santiago (Teatro Caupolicán)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Tacoma, WA (Pantages Theater)
February 5
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Memphis, TN (The New Daisy Theatre)
- tripleS "Come True" - Montreal (MTELUS)
February 6
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Orlando, FL (Kia Center)
February 7
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Barcelona (Palau Sant Jordi)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Hong Kong (Heung Yee Kuk N.T.)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Singapore (The Star Theatre)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Birmingham, AL (Carver Theatre)
- tripleS "Come True" - Toronto (Danforth Music Hall)
February 8
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Taipei (NTSU Arena)
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Charlotte, NC (Spectrum Center)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Osaka (Osaka International Convention Center)
- Choi Ye Na "NEMO" - Osaka (Zepp Namba)
- Kyuhyun "COLORS" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
- Lee Junho "Midnight Sun" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium Main Arena)
- Minho "MEAN : of my first" - Chiba (Makuhari Event Hall)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Atlanta, GA (Ray Charles Performing Arts Center)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Bangkok (IMPACT Arena)
- XG "The first HOWL" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- Yesung "It’s Complicated" - Bangkok (KBank Siam Pic-Ganesha Theatre)
February 9
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Taipei (NTSU Arena)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Taipei (WESTAR)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Osaka (Osaka International Convention Center)
- Kino "I think I think too much" - São Paulo (Carioca Club)
- Lee Junho "Midnight Sun" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium Main Arena)
- Minho "MEAN : of my first" - Chiba (Makuhari Event Hall)
- N.Flying "HIDE-OUT" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- tripleS "Come True" - Chicago, IL (Radius)
- XG "The first HOWL" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
February 10
- Choi Ye Na "NEMO" - Osaka (Zepp Namba)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Jacksonville, FL (Ritz Theatre)
February 11
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Newark, NJ (Prudential Center)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Cologne (Lanxess Arena)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Bangkok (LIDO CONNECT)
- tripleS "Come True" - Houston, TX (House of Blues)
February 12
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Osaka (ORIX THEATER)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Orlando, FL (The Abbey)
February 13
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Toronto (Scotiabank Arena)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Jakarta (The Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Osaka (ORIX THEATER)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Tampa, FL (The Cuban Club)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - New York, NY (Kings Theatre)
February 14
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Copenhangen (Royal Arena)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Los Angeles, CA (The Miracle Theater)
- tripleS "Come True" - Tempe, AZ (Marquee Theatre)
- XG "The first HOWL" - Sydney (ICC Sydney Theatre)
February 15
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Ho Chi Minh (Saigon Exhibition and Convention Center)
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Chicago, IL (United Center)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Kuala Lumpur (JioSpace)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Miyagi (Sendai Sun Plaza Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Chiba (Makuhari Event Hall)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- Kep1er "BEYOND THE STAR" - Seoul (Sungshin Women's University Woonjung Green Campus Grand Hall)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Jakarta (Indonesia Arena)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Kanagawa (Yokohama Arena)
- PURPLE KISS "HEADWAY" - Miami, FL (Miami Theater Center)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Macau (Galaxy Arena)
February 16
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Ho Chi Minh (Saigon Exhibition and Convention Center)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Chiba (Makuhari Event Hall)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Fort Worth, TX (Ridglea Theater)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- Kang Daniel "ACT" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
- Kep1er "BEYOND THE STAR" - Seoul (Sungshin Women's University Woonjung Green Campus Grand Hall)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Jakarta (Indonesia Arena)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Kanagawa (Yokohama Arena)
- SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Chicago, IL (The Chicago Theatre)
- Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Macau (Galaxy Arena)
- tripleS "Come True" - Los Angeles, CA (The Wiltern)
- XG "The first HOWL" - Melbourne (Margaret Court Arena)
February 17
- AMPERS&ONE "My First_" - Miami, FL (Miami Theater Center)
February 18
- AMPERS&ONE "My First_" - Orlando, FL (Celine Orlando)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Berlin (Uber Arena)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Fukuoka (Fukuoka Sunpalace)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Houston, TX (Smart Financial Centre)
February 19
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Berlin (Uber Arena)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Melbourne (170 Russell)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Fukuoka (Fukuoka Sunpalace)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Mexico City (Auditorio BB)
February 20
- AMPERS&ONE "My First_" - Charlotte, NC (Parr Center)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Atlanta, GA (The Masquerade: Heaven)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Milan (Alacatraz)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Mexico City (Auditorio BB)
- Park Jin Young "Still JYP" - Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
February 21
- Billlie "Our FLOWERLD" - Brisbane (The Princess Theatre)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Zurich (Komplex 457)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Seoul (Olympic Hall)
- Park Jin Young "Still JYP" - Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Oakland, CA (Paramount Theatre)
February 22
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Macau (The Venetian Arena)
- AMPERS&ONE "My First_" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Paris (La Défense Arena)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Manila (Smart Araneta Coliseum)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Bangkok (MCC Hall)
- Kyuhyun "COLORS" - Taipei (NTSU Arena)
- Lee Junho "Midnight Sun" - Taipei (NTU Sports Center)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Bangkok (Thunder Dome)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Santiago (Teatro Caupolicán)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Seoul (Olympic Hall)
- Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- XG "The first HOWL" - Tokyo (Ariake Arena)
- Yesung "It’s Complicated" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 3)
February 23
- 2NE1 "WELCOME BACK" - Macau (The Venetian Arena)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Sydney (Metro Theatre)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Chicago, IL (Distro Music Hall)
- Lee Junho "Midnight Sun" - Taipei (NTU Sports Center)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Bangkok (Thunder Dome)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Santiago (Teatro Caupolicán)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Seoul (Olympic Hall)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
- XG "The first HOWL" - Tokyo (Ariake Arena)
February 24
- AMPERS&ONE "My First_" - New York, NY (Queens Theatre)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Utrecht (TivoliVredenburg)
February 25
- AMPERS&ONE "My First_" - Boston, MA (Regent Theatre)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Brussels (ING Arena)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Washington, D.C. (Union Stage)
February 26
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Berlin (Columbiahalle)
February 27
- AMPERS&ONE "My First_" - Columbus, OH (The King of Clubs)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Osaka (Big Cat)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Vienna (Gasometer)
February 28
- AMPERS&ONE "My First_" - Detroit, MI (Garden Theater)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Newark, NJ (Prudential Center)
- Billlie "Our FLOWERLD" - Kanagawa (Yokohama Bay Hall)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Seoul (KSPO Dome)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Duluth, GA (Gas South Arena)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - São Paulo (Vibra São Paulo)
- Yesung "It’s Complicated" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
March 2025
March 1
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
- INFINITE "LIMITED EDITION" - Hong Kong (AXA x WONDERLAND)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Seoul (KSPO Dome)
- Kang Daniel "ACT" - Taipei (Legacy TERA)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Esch-sur-Alzette (Rockhal)
- Lee Junho "Midnight Sun" - São Paulo (Vibra São Paulo)
March 2
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - London (OVO Arena Wembley)
- AMPERS&ONE "My First_" - Louisville, KY (Art Sanctuary)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daejeon (Daejeon Convention Center, DCC2, Exhibition Hall 2-4)
- Dreamcatcher "Finale Of 7 Doors" - Macau (Broadway Theatre)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Jersey City, NJ (White Eagle Hall)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Seoul (KSPO Dome)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Manila (SMX Convention Center Manila, Hall 1)
- Lee Junho "Midnight Sun" - São Paulo (Vibra São Paulo)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Newark, NJ (Prudential Center)
- Yesung "It’s Complicated" - Macau (Macau Studio City Event Center)
March 3
- AMPERS&ONE "My First_" - Nashville, TN (Riverside Revival)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daejeon (Daejeon Convention Center, DCC2, Exhibition Hall 2-4)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Hamburg (Gruenspan)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Munich (Tonhalle)
March 4
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Paris (Zénith Paris)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Hamburg (Grosse Freiheit)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Helsinki (Ice Hall)
March 5
- AMPERS&ONE "My First_" - Chicago, IL (Logan Square Auditorium)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Cologne (Kantine)
- Kep1er "BEYOND THE STAR" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- Kyuhyun "COLORS" - Kanagawa (Yokohama BUNTAI)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Toronto (Scotiabank Arena)
March 6
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Amsterdam (AFAS Live)
- AMPERS&ONE "My First_" - Milwaukee, WI (Miramar Theatre)
- Jennie "The Ruby Experience" - Los Angeles, CA (Peacock Theater)
- Kep1er "BEYOND THE STAR" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - London (Indigo at The O2)
- Kyuhyun "COLORS" - Kanagawa (Yokohama BUNTAI)
March 7
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
- Jennie "The Ruby Experience" - Los Angeles, CA (Peacock Theater)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Frankfurt (Stadthalle Offenbach)
- Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)
- Yesung "It’s Complicated" - Taipei (Taipei International Convention Center)
March 8
- AMPERS&ONE "My First_" - Minneapolis, MN (The Assembly at The Woman's Club of Minneapolis)
- CRAVITY "BEYOND YOUR MEMORIES" - Macau (The Venetian Theatre)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Glasgow (O2 Academy Glasgow)
- Minho "MEAN : of my first" - Macau (Broadway Theatre)
- Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)
- XG "The first HOWL" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
- Yesung "It’s Complicated" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- Yugyeom "TRUSTY" - Seoul (YES24 Live Hall)
March 9
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Frankfurt (myticket Jahrhunderthalle)
- AMPERS&ONE "My First_" - Des Moines, IA (Wooly's)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - London (Troxy)
- Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)
- XG "The first HOWL" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
March 10
- Jennie "The Ruby Experience" - New York, NY (Radio City Music Hall)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Paris (Zénith Paris)
March 11
- AMPERS&ONE "My First_" - Omaha, NE (Benson Theatre)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
- Hwasa "Twits" - Seattle, WA (Moore Theatre)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Tilburg (013 Poppodium)
March 12
- aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Madrid (Movistar Arena)
- AMPERS&ONE "My First_" - Kansas City, MO (Gem Theater)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Amsterdam (P60)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Madrid (Palacio Vistalegre)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Los Angeles, CA (Crypto.com Arena)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Paris (Zénith Paris)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
March 13
- Hwasa "Twits" - Oakland, CA (Paramount Theatre)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - New York, NY (Barclays Center)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Lisbon (Campo Pequeno)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
March 14
- AMPERS&ONE "My First_" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- Dreamcatcher "Luck Inside 7 Doors" - Melbourne (Town Hall)
- EPEX "YOUTH DEFICIENCY" - Tokyo (Zepp DiverCity)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)
- GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Paris (Cabaret Sauvage)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - New York, NY (Barclays Center)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Manila (Smart Araneta Coliseum)
March 15
- aespa "SYNK PARALLEL LINE – ENCORE" - Seoul (KSPO Dome)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Singapore (Arena @ EXPO (Hall 7))
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
- Jennie "The Ruby Experience" - Incheon (INSPIRE Arena)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Bangkok (Queen Sirikit Convention Center)
- Kep1er "BEYOND THE STAR" - Macau (The Venetian Theatre)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Chiba (Makuhari Messe)
- Kyuhyun "COLORS" - Bangkok (MCC Hall )
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Osaka (Kyocera Dome)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Brussels (ING Arena)
- XG "The first HOWL" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
March 16
- aespa "SYNK PARALLEL LINE – ENCORE" - Seoul (KSPO Dome)
- AMPERS&ONE "My First_" - Phoenix, AZ (Nile Theater)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
- Dreamcatcher "Luck Inside 7 Doors" - Sydney (Town Hall)
- Hwasa "Twits" - Los Angeles, CA (Orpheum Theatre)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Chiba (Makuhari Messe)
- Minho "MEAN : of my first" - Manila (New Frontier Theater)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Osaka (Kyocera Dome)
- Taeyeon "The TENSE" - Taipei (Taipei Dome)
- XG "The first HOWL" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
March 17
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Saitama (Saitama Super Arena)
March 18
- AMPERS&ONE "My First_" - Los Angeles, CA (Catch One)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Saitama (Saitama Super Arena)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Manchester (AO Arena)
March 19
- Hwasa "Twits" - Dallas, TX (Majestic Theatre)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Tokyo (Hulic Hall Tokyo)
March 20
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Barcelona (Palau Sant Jordi)
- Yugyeom "TRUSTY" - Toronto (Phoenix Concert Theatre)
March 21
- BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)
- Hwasa "Twits" - Houston, TX (Bayou Music Center)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Macau (Galaxy Arena)
- NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Ho Chi Minh (La VeLa Saigon, Jupiter Hall)
- XG "The first HOWL" - Hangzhou (Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium)
- Yugyeom "TRUSTY" - New York, NY (Terminal 5)
March 22
- ARTMS "Lunar Theory" - Seoul (Ewha Womans University Samsung Hall)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" FINALE IN SEOUL - Seoul (KSPO Dome)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Manila (Araneta Coliseum)
- BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Macau (Galaxy Arena)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Macau (Broadway Theatre)
- Kyuhyun "COLORS" - Macau (The Londoner Arena)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Taipei (NTSU Arena)
- NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Park Jin Young "Still JYP" - Los Angeles, CA (The Wiltern)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Honolulu, HI (Blaisdell Arena)
- Tiffany Young "Here for You" - Ho Chi Minh (Nguyen Du Gymnasium)
- Xiumin "X Times ( )" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
March 23
- ARTMS "Lunar Theory" - Seoul (Ewha Womans University Samsung Hall)
- ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" FINALE IN SEOUL - Seoul (KSPO Dome)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)
- Dreamcatcher "Finale Of 7 Doors" - Taipei (Zepp New Taipei)
- Hwasa "Twits" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Taipei (Messe Taoyuan)
- Kim Jae Joong J-Party "Home" - Macau (Broadway Theatre)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Taipei (NTSU Arena)
- NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- XG "The first HOWL" - Shanghai (Mercedes-Benz Arena)
- Yugyeom "TRUSTY" - Chicago, IL (Thalia Hall)
March 25
- Hwasa "Twits" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - London (The O2)
- Yugyeom "TRUSTY" - Houston, TX (White Oak Music Hall)
March 26
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)
- XG "The first HOWL" - Beijing (Wukesong Arena)
- Yugyeom "TRUSTY" - Dallas, TX (South Side Music Hall)
March 27
- Hwasa "Twits" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)
- Stray Kids "dominATE" - Santiago (Estadio Bicentenario La Florida)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Berlin (Uber Arena)
March 28
- ARTMS "Lunar Theory" - Chicago, IL (Copernicus Center)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Stray Kids "dominATE" - Santiago (Estadio Bicentenario La Florida)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)
- XG "The first HOWL" - Chengdu (Dong'an Lake Sports Park Gymnasium)
- Yugyeom "TRUSTY" - Los Angeles, CA (El Rey Theatre)
March 29
- CIX "THUNDER FEVER" - Seoul (Yonsei University Centennial Memorial Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 5-6)
- G-Dragon "Übermensch" - Goyang (Goyang Stadium)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Taipei (Taipei Music Center)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- JUST B "JUST ODD" - Tokyo (Japan Education Center)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Toronto (George Weston Recital Hall)
- Taeyeon "The TENSE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)
- Yugyeom "TRUSTY" - Los Angeles, CA (El Rey Theatre)
March 30
- CIX "THUNDER FEVER" - Seoul (Yonsei University Centennial Memorial Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 5-6)
- G-Dragon "Übermensch" - Goyang (Goyang Stadium)
- GFRIEND "Season Of Memories" - Taipei (Taipei Music Center)
- Hwasa "Twits" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
- Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hanoi (My Dinh Indoor Athletics Arena)
- JUST B "JUST ODD" - Osaka (IMP Hall)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Paris (Accor Arena)
March 31
- ARTMS "Lunar Theory" - Indianapolis, IN (Egyptian Room)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Montreal (Rialto Theatre)
April 2025
April 1
- Hwasa "Twits" - Toronto (HISTORY)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- Stray Kids "dominATE" - Rio De Janeiro (Estádio Nilton Santos)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Amsterdam (Ziggo Dome)
- Yugyeom "TRUSTY" - Santiago (Teatro Teleton)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Mexico City (Foro Puebla 186)
April 2
- ARTMS "Lunar Theory" - Detroit, MI (The Fillmore)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - New York, NY (Melrose Ballroom)
April 3
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Osaka (Asue Arena Osaka)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Taipei (New Taipei City Exhibition Hall)
- Hwasa "Twits" - Chicago, IL (The Auditorium)
- Yugyeom "TRUSTY" - São Paulo (Terra SP)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Buenos Aires (C Art Media)
April 4
- ARTMS "Lunar Theory" - New York, NY (The Town Hall)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Osaka (Asue Arena Osaka)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
- JUST B "JUST ODD" - Toronto (TD Music Hall)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Manila (U.P. Theater)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Chicago, IL (The Vic Theatre)
- Yesung "It’s Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
April 5
- EVNNE "SET N GO" - Seoul (YES24 Live Hall)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
- Kyuhyun "COLORS" - Manila (New Frontier Theater)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Aichi (Aichi Sky Expo)
- NCT WISH "LOG in" - Macau (Broadway Theatre)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Taipei (Taipei Music Center)
- Stray Kids "dominATE" - São Paulo (Estádio MorumBis)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Tokyo (Ariake Arena)
- Yesung "It’s Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- Yugyeom "TRUSTY" - Mexico City (Foro Puebla 186)
April 6
- ARTMS "Lunar Theory" - Richmond, VA (Dominion Energy Center)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Sydney (Hordern Pavilion)
- EVNNE "SET N GO" - Seoul (YES24 Live Hall)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
- JUST B "JUST ODD" - New York, NY (Racket NYC)
- Kep1er "BEYOND THE STAR" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Bangkok (Thunder Dome)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Aichi (Aichi Sky Expo)
- NCT WISH "LOG in" - Macau (Broadway Theatre)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Orlando, FL (The Abbey)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Atlanta, GA (Variety Playhouse)
- Stray Kids "dominATE" - São Paulo (Estádio MorumBis)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Tokyo (Ariake Arena)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
- Yesung "It’s Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Santiago (Spot Freedom)
April 8
- ARTMS "Lunar Theory" - St. Petersburg, FL (Mahaffey Theater)
- JUST B "JUST ODD" - Minneapolis, MN (Cedar Cultural Center)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Atlanta, GA (Ray Charles Performing Arts Center)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - National Harbor, MD (The Theater at MGM National Harbor)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Lima (Centro de Convenciones Barranco)
April 9
- 8TURN "8TURNRISE" - New York, NY (The Town Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Melbourne (John Cain Arena)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Charlotte, NC (Blackbox Theater)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Houston, TX (Warehouse Live)
- Stray Kids "dominATE" - Lima (Estadio San Marcos)
April 10
- ARTMS "Lunar Theory" - Houston, TX (Bayou Music Center)
- JUST B "JUST ODD" - Miami, FL (Miramar Cultural Center)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Oakland, CA (Paramount Theatre)
April 11
- 8TURN "8TURNRISE" - Atlanta, GA (Buckhead Theatre)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Dallas, TX (Texas Theatre)
- Xiumin "X Times ( )" - Kanagawa (Culttz Kawasaki)
- Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - São Paulo (VIP Station)
April 12
- 2NE1 “WELCOME BACK” ENCORE - Seoul (KSPO Dome)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Jakarta (Istora Senayan)
- BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Taipei (NTU Sports Center)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Kobe (Kobe World Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Auckland (Spark Arena)
- INFINITE "LIMITED EDITION" ENCORE - Incheon (INSPIRE Arena)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- JUST B "JUST ODD" - Chicago, IL (Outset)
- NCT WISH "LOG in" - Manila (New Frontier Theater)
- STAYC "STAY TUNED" - Seoul (Olympic Hall)
- Stray Kids "dominATE" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
- Taeyeon "The TENSE" - Jakarta (Indonesia Arena)
- Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
- Tiffany Young "Here for You" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kagawa (Anabuki Arena Kagawa)
- Yesung "It’s Complicated" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
April 13
- 2NE1 “WELCOME BACK” ENCORE - Seoul (KSPO Dome)
- ARTMS "Lunar Theory" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Kobe (Kobe World Hall)
- Donghae "EAST COAST : WAVE" - Macau (Broadway Theatre)
- INFINITE "LIMITED EDITION" ENCORE - Incheon (INSPIRE Arena)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Los Angeles, CA (The Vermont)
- STAYC "STAY TUNED" - Seoul (Olympic Hall)
- Stray Kids "dominATE" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
- Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kagawa (Anabuki Arena Kagawa)
- Xiumin "X Times ( )" - Osaka (NHK Osaka Hall)
April 14
- 8TURN "8TURNRISE" - Orlando, FL (The Plaza Live)
- JUST B "JUST ODD" - St. Louis, MO (Delmar Hall)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - New York, NY (Queens Theatre)
April 15
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Boston, MA (Sonia Cambridge)
April 16
- 8TURN "8TURNRISE" - Chicago, IL (The Vic Theatre)
- ARTMS "Lunar Theory" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
- JUST B "JUST ODD" - Seattle, WA (The Crocodile)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - San Francisco, CA (The Midway)
April 17
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Montreal (Mount Royal Center)
April 18
- ARTMS "Lunar Theory" - Tacoma, WA (Pantages Theater)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - New York, NY (Knock Down Center)
- JUST B "JUST ODD" - Dallas, TX (South Side Music Hall)
April 19
- 8TURN "8TURNRISE" - Minneapolis, MN (Varsity Theater)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fukuoka (Fukuoka Kokusai Center)
- BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- Choi Ye Na "NEMO" - Macau (Broadway Theatre)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Saitama (Saitama Super Arena)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Incheon (INSPIRE Arena)
- LUN8 "THE BEGINNING" - Warsaw (Proxima)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Taipei (NTSU Arena)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Toronto (The Parkdale Hall)
- OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Vancouver (River Rock Theatre)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Kobe (World Memorial Hall)
- Tiffany Young "Here for You" - Bangkok (Thunder Dome)
- Xiumin "X Times ( )" - Bangkok (Bhiraj Hall 2-3, Bitec Bangna)
- Yesung "We're the Complicated Kind" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)
April 20
- ARTMS "Lunar Theory" - Vancouver (Vogue Theatre)
- B.I "HYPE UP" - Sydney (Enmore Theatre)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fukuoka (Fukuoka Kokusai Center)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Saitama (Saitama Super Arena)
- JUST B "JUST ODD" - Denver, CO (Gothic Theatre)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Incheon (INSPIRE Arena)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Taipei (NTSU Arena)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Macau (Broadway Theatre)
- Taemin "Ephemeral Gaze" - Kobe (World Memorial Hall)
- Yesung "We're the Complicated Kind" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)
April 21
- 8TURN "8TURNRISE" - Denver, CO (Summit)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Detroit, MI (Garden Theater)
April 22
- B.I "HYPE UP" - Brisbane (Fortitude Music Hall)
- JUST B "JUST ODD" - Los Angeles, CA (The Vermont Hollywood)
- LUN8 "THE BEGINNING" - Berlin (Columbia Theatre)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Chicago, IL (Joe's Live Rosemont)
- ILY:1 "Stardust Melody ILY:1" - Vancouver (Enso Centre)
April 23
- 8TURN "8TURNRISE" - Dallas, TX (The Echo Lounge & Music Hall)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
April 24
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Los Angeles, CA (The Novo)
- LUN8 "THE BEGINNING" - Cologne (Luxor)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - St. Paul, MN (Amsterdam Bar & Hall)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- XG "The first HOWL" - São Paulo (Tokio Marine Hall)
April 25
- 8TURN "8TURNRISE" - Houston, TX (House of Blues)
- B.I "HYPE UP" - Melbourne (Festival Hall)
- ILY:1 "Stardust Melody ILY:1" - Toronto (Lyric Theatre)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Singapore (Capitol Theatre)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Aichi (Aichi Sky Expo)
April 26
- Daesung "D's WAVE" - Seoul (Olympic Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- Donghae "EAST COAST : WAVE" - Taipei (Messe Taoyuan)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Macau (Galaxy Arena)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Hong Kong (AsiaWorld-Summit)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Detroit, MI (The Fillmore)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Kansas City, MO (Gem Theater)
- Taemin "Ephemeral Gaze" Finale - Seoul (KSPO DOME)
- Taeyeon "The TENSE" - Macau (The Venetian Arena)
- Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Shanghai (Red Rock)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Aichi (Aichi Sky Expo)
April 27
- 8TURN "8TURNRISE" - Phoenix, AZ (The Van Buren)
- B.I "HYPE UP" - Auckland (Bruce Mason Centre)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - San Francisco, CA (The Warfield)
- Daesung "D's WAVE" - Seoul (Olympic Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Macau (The Venetian Theatre)
- LUN8 "THE BEGINNING" - Madrid (Independence Club)
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Macau (Galaxy Arena)
- Taemin "Ephemeral Gaze" Finale - Seoul (KSPO DOME)
- Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Shanghai (Red Rock)
- XG "The first HOWL" - Mexico City (Arena CDMX)
April 28
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Dallas, TX (Coppell Arts Center)
April 29
- 8TURN "8TURNRISE" - Salt Lake City, UT (The Complex)
- CIX "THUNDER FEVER" - Tokyo (Nikkei Hall)
- LUN8 "THE BEGINNING" - Amsterdam (P60)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
April 30
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Chicago, IL (Copernicus Center)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
May 2025
May 1
- ARTMS "Lunar Theory" - London (Troxy)
- Dreamcatcher "7 Doors : A Lucky Encore" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Phoenix, AZ (Nile Theater)
May 2
- 8TURN "8TURNRISE" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
- GOT7 "NESTFEST" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Osaka (Namba Hatch)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Manila (SMX Convention Center)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Dallas, TX (Music Hall at Fair Park)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Aichi (Aichi Sky Expo)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)
May 3
- ARTMS "Lunar Theory" - Eindhoven (Effenaar)
- Daesung "D's WAVE" - Ho Chi Minh (Military Zone 7 Indoor Sports Complex)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" - Jakarta (Gelora Bung Karno Madya Stadium)
- EPEX "YOUTH DEFICIENCY" - Macau (G.Box at Galaxy Macau)
- GOT7 "NESTFEST" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Jakarta (Indonesia Arena)
- NCT WISH "LOG in" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Los Angeles, CA (Downtown Palace Theater)
- Taeyeon "The TENSE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Tiffany Young "Here for You" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Aichi (Aichi Sky Expo)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Seoul (YES24 Live Hall)
May 4
- EVNNE "SET N GO" - Taipei (Zepp New Taipei)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Jakarta (Indonesia Arena)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Bangkok (Thunder Dome)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Houston, TX (Bayou Music Center)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - San Diego, CA (Music Box)
- Taeyeon "The TENSE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)
May 5
- 8TURN "8TURNRISE" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- ARTMS "Lunar Theory" - Paris (Salle Pleyel)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)
May 6
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Nagoya (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Portland, OR (Star Theater)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center)
May 7
- Kang Daniel "ACT" - London (Islington Assembly Hall)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Nagoya (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Seattle, WA (El Corazon)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - New York, NY (Kings Theatre)
May 8
- ARTMS "Lunar Theory" - Milan (Santeria Toscana 31)
May 9
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
- Kang Daniel "ACT" - Paris (Elysee Montmartre)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seoul (Olympic Hall)
- Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Vancouver (Kay Meek Center)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)
May 10
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
- G-Dragon "Übermensch" - Tokyo (Tokyo Dome)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seoul (Olympic Hall)
- Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)
- Xiumin "X Times ( )" - Manila (New Frontier Theater)
May 11
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- ARTMS "Lunar Theory" - Copenhagen (Amager Bio)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
- G-Dragon "Übermensch" - Tokyo (Tokyo Dome)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- Kang Daniel "ACT" - Hamburg (Grosse Freiheit)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seoul (Olympic Hall)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Los Angeles, CA (Dignity Health Sports Park)
- Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)
May 12
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Atlanta, GA (Fox Theatre)
May 13
- Kang Daniel "ACT" - Warsaw (Progresja)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
May 14
- ARTMS "Lunar Theory" - Warsaw (Progresja)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
- XG "The first HOWL" - Tokyo (Tokyo Dome)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)
May 15
- EVNNE "SET N GO" - Melbourne (170 Russell)
May 16
- BIBI "EVE" - Seoul (Olympic Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
- Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Osaka (Namba Hatch)
May 17
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Tokyo (Ariake Arena)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- BIBI "EVE" - Seoul (Olympic Hall)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Hong Kong (AXA x WONDERLAND)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
- G-Dragon "Übermensch" - Bulacan (Philippine Arena)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Macau (Galaxy Arena)
- Kai "KAION" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- NCT WISH "LOG in" - Singapore (Arena @ EXPO (Hall 7))
- Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Saitama (Saitama Super Arena)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Osaka (Asue Arena Osaka)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Bangkok (Samyan Mitrtown Hall)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Los Angeles, CA (The Novo)
- Xiumin "X Times ( )" - Macau (The Venetian Theatre)
May 18
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Tokyo (Ariake Arena)
- BIBI "EVE" - Seoul (Olympic Hall)
- DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
- EVNNE "SET N GO" - Sydney (Liberty Hall)
- Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Macau (Galaxy Arena)
- Kai "KAION" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
- TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Saitama (Saitama Super Arena)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Osaka (Asue Arena Osaka)
May 21
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Tokyo (Tokyo Dome)
May 22
- NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Tokyo (Tokyo Dome)
May 23
- Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Seoul (KT&G SangsangMadang)
May 24
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Bangkok (MCC Hall)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Choi Ye Na "NEMO" - Taipei (Legacy TERA)
- CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- EPEX "YOUTH DEFICIENCY" - Taipei (WESTAR)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Taipei (NTSU Arena)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Kai "KAION" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
- Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Seoul (Jangchung Gymnasium)
- NCT WISH "LOG in" - Taipei (Taipei Music Center)
- Stray Kids "dominATE" - Seattle, WA (T-Mobile Park)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Tokyo (Ariake Arena)
May 25
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- G-Dragon "Übermensch" - Osaka (Kyocera Dome)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Taipei (NTSU Arena)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Seoul (Jangchung Gymnasium)
- TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Tokyo (Ariake Arena)
- Xiumin "X Times ( )" - Taipei (Legacy TERA)
May 26
- G-Dragon "Übermensch" - Osaka (Kyocera Dome)
May 27
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
May 28
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
- Stray Kids "dominATE" - San Francisco, CA (Oracle Park)
May 31
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Ho Chi Minh (Saigon Exhibition and Convention Center)
- Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Taipei (Clapper Studio)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Osaka (Kyocera Dome)
- Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 9-11)
- NCT WISH "LOG in" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium)
- Stray Kids "dominATE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
- Taeyeon "The TENSE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Tokyo (Stellar Ball)
June 2025
June 1
- BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Chicago, IL (Harold Washington Cultural Center)
- CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Osaka (Kyocera Dome)
- Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 9-11)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium)
- Stray Kids "dominATE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
- Taeyeon "The TENSE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Tokyo (Stellar Ball)
June 2
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Los Angeles, CA (Avalon Hollywood)
June 3
- BIBI "EVE" - Chicago, IL (The Auditorium)
June 4
- BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Dallas, TX (The Texas Theatre)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Atlanta, GA (The Eastern)
June 5
- BIBI "EVE" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Casino Resort Toronto)
- STAYC "STAY TUNED" - Osaka (Cool Japan Park Osaka WW Hall)
June 6
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
- BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Atlanta, GA (Variety Playhouse)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - San Francisco, CA (The Warfield)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Melbourne (Festival Hall)
- Stray Kids "dominATE" - Arlington, TX (Globe Life Field)
June 7
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Bangkok (IMPACT Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Seoul (KSPO Dome)
- BIBI "EVE" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Aichi (Aichi Sky Expo Exhibition Hall A)
- Daesung "D's WAVE" - Kuala Lumpur (Arena of Stars)
- G-Dragon "Übermensch" - Macau (Galaxy Arena)
- Kai "KAION" - Macau (The Londoner Arena)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
- NCT WISH "LOG in" - Bangkok (Thunder Dome)
- STAYC "STAY TUNED" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- Stray Kids "dominATE" - Arlington, TX (Globe Life Field)
- Taeyeon "The TENSE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
June 8
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Bangkok (IMPACT Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Seoul (KSPO Dome)
- BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Los Angeles, CA (The Belasco)
- CNBLUE "VOYAGE into X" - Aichi (Aichi Sky Expo Exhibition Hall A)
- G-Dragon "Übermensch" - Macau (Galaxy Arena)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Sydney (Hordern Pavilion)
June 9
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Houston, TX (Warehouse Live)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Zurich (The Hall)
June 10
- BIBI "EVE" - New York, NY (Radio City Music Hall)
- Stray Kids "dominATE" - Atlanta, GA (Truist Park)
June 11
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Orlando, FL (The Abbey)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Chicago, IL (The Riviera Theatre)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Vienna (Stadthalle Hall F)
June 12
- BIBI "EVE" - Washington, D.C. (The Theater at MGM National Harbor)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)
June 13
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Charlotte, NC (Heist Brewery and Barrel Arts)
- Doyoung "Doors" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- EVNNE "SET N GO" - Osaka (Namba Hatch)
- JAY B "TAPE : RE LOAD" - Washington, D.C. (The HALL at Live!)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Paris (La Seine Musicale)
June 14
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Richmond, VA (Hippodrome Theater)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Jakarta (ICE BSD City Hall 5-6)
- CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Osaka (Minoh Theatre For The Performing Arts)
- Doyoung "Doors" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Seoul (Olympic Hall)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Kuala Lumpur (Zepp KL)
- Kai "KAION" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
- Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Hanoi (Quan Ngua Sports Palace)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" ENCORE - Seoul (YES24 Live Hall)
- Stray Kids "dominATE" - Orlando, FL (Camping World Stadium)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Busan (BEXCO Auditorium)
June 15
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Jakarta (ICE BSD)
- Baekhyun "Reverie" - São Paulo (Vibra São Paulo)
- BIBI "EVE" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
- Doyoung "Doors" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- EVNNE "SET N GO" - Aichi (Zepp Nagoya)
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Seoul (Olympic Hall)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)
- ONEWE "O! NEW E!volution IV" ENCORE - Seoul (YES24 Live Hall)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Amsterdam (AFAS Live)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Busan (BEXCO Auditorium)
June 16
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)
June 17
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Philadelphia, PA (Temple Performing Arts Center)
- Baekhyun "Reverie" - Santiago (Teatro Caupolican)
- BIBI "EVE" - Austin, TX (Bass Concert Hall)
June 18
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - New York, NY (Queens Theatre)
- Stray Kids "dominATE" - New York, NY (Citi Field)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - London (indigo at The O2)
June 19
- BIBI "EVE" - Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Taipei (Zepp New Taipei)
- Stray Kids "dominATE" - New York, NY (Citi Field)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - London (indigo at The O2)
June 20
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Boston, MA (Emerson Paramount Center)
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Taipei (Nangang Exhibition Center)
- Baekhyun "Reverie" - Mexico City (Pepsi Center WTC)
- ONE PACT "NEXT HORIZON" - Amsterdam (P60)
June 21
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- EVNNE "SET N GO" - Tokyo (Zepp DiverCity)
- Kai "KAION" - Singapore (The Star Theatre)
- SF9 "LOVE DAWN" - Seoul (KBS Arena)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle)
June 22
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Montreal (Rialto Theatre)
- BIBI "EVE" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Bangkok (UOB Live)
- ONE PACT "NEXT HORIZON" - Cologne (Kantine)
- SF9 "LOVE DAWN" - Seoul (KBS Arena)
- Solar "Floating Free : Between" - Taipei (Taipei International Convention Center)
June 23
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Toronto (The Parkdale Hall)
- Baekhyun "Reverie" - Newark, NJ (Prudential Center)
- EVNNE "SET N GO" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
- Stray Kids "dominATE" - Washington, D.C. (Nationals Park)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Warsaw (Torwar)
June 24
- BIBI "EVE" - Oakland, CA (Paramount Theatre Oakland)
June 25
- Baekhyun "Reverie" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)
- ONE PACT "NEXT HORIZON" - Paris (Cabaret Sauvage)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Berlin (Tempodrom)
June 26
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Columbus, OH (The King of Clubs)
- BIBI "EVE" - Seattle, WA (Paramount Theatre)
- ONE PACT "NEXT HORIZON" - Prague (MeetFactory)
- Stray Kids "dominATE" - Chicago, IL (Wrigley Field)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Berlin (Tempodrom)
June 27
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Detroit, MI (Garden Theater at Midtown)
- Daesung "D's WAVE" - Taipei (Taipei Music Center)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Esch-sur-Alzette (Rockhal)
June 28
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Taipei (NTSU Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Sugar Land, TX (Smart Financial Centre)
- CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Manila (New Frontier Theater)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Goyang (Goyang Stadium)
- Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Bangkok (Thunder Dome)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Macau (The Londoner Arena)
- ONE PACT "NEXT HORIZON" - Warsaw (Progresja)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - London (Allianz Stadium, Twickenham)
- STAYC "STAY TUNED" - Jakarta (Istora Senayan)
June 29
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Louisville, KY (Portal Louisville)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Taipei (NTSU Arena)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Goyang (Goyang Stadium)
- NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Macau (The Londoner Arena)
- ONE PACT "NEXT HORIZON" - Milan (Magazzini Generali)
- Stray Kids "dominATE" - Toronto (Rogers Stadium)
June 30
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Nashville, TN (Riverside Revival)
July 2025
July 1
- Baekhyun "Reverie" - Seattle, WA (WAMU Theater)
July 2
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Chicago, IL (Logan Square Auditorium)
- G-Dragon "Übermensch" - Sydney (Qudos Bank Arena)
July 3
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Minneapolis, MN (Granada Theater)
- Baekhyun "Reverie" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- G-Dragon "Übermensch" - Sydney (Qudos Bank Arena)
- STAYC "STAY TUNED" - Sydney (Hordern Pavilion)
July 4
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Singapore (The Star Theatre)
- Moonbyul "sea;nema" - Tokyo (Zepp DiverCity)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Seoul (KSPO Dome)
July 5
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Omaha, NE (Benson Theatre)
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Incheon (INSPIRE Arena)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Goyang (Goyang Stadium)
- Daesung "D's WAVE" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Tokyo (Ajinomoto Stadium)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 4-6)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Busan (KBS Busan Hall)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Seoul (KSPO Dome)
- STAYC "STAY TUNED" - Melbourne (Festival Hall)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Seoul (Olympic Hall)
July 6
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Des Moines, IA (xBk Live)
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Incheon (INSPIRE Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Goyang (Goyang Stadium)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Tokyo (Ajinomoto Stadium)
- G-Dragon "Übermensch" - Melbourne (Rod Laver Arena)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 4-6)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Seoul (KSPO Dome)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Minneapolis, MN (Orpheum Theatre)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Seoul (Olympic Hall)
July 8
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Kansas City, MO (Gem Theater)
- STAYC "STAY TUNED" - Brisbane (Fortitude Music Hall)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Chicago, IL (The Chicago Theatre)
July 9
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Oklahoma City, OK (The Yale Theater)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
July 10
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Atlanta, GA (State Farm Arena)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)
July 11
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Dallas, TX (Coppell Arts Center)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Seoul (KSPO DOME)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
- STAYC "STAY TUNED" - Auckland (Spark Arena)
- Stray Kids "dominATE" - Amsterdam (Johan Cruijff ArenA)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Taipei (Zepp New Taipei)
July 12
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Houston, TX (Rockefellers)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
- Doyoung "Doors" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- G-Dragon "Übermensch" - Taipei (Taipei Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Seoul (KSPO DOME)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Macau (The Londoner Arena)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Osaka (Kyocera Dome)
- Kai "KAION" - Taipei (Taipei Music Center)
- Moonbyul "sea;nema" - Osaka (Cool Japan Park Osaka WW Hall)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
- Tiffany Young "Here for You" - Macau (The Londoner Theatre)
July 13
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - New York, NY (City Field)
- Baekhyun "Reverie" - Berlin (Uber Eats Music Hall)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
- Doyoung "Doors" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- G-Dragon "Übermensch" - Taipei (Taipei Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Seoul (KSPO DOME)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Osaka (Kyocera Dome)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
July 14
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
July 15
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Albuquerque, NM (The Historic Lobo Theater Lounge and Event Center)
- Stray Kids "dominATE" - Frankfurt (Deutsche Bank Park)
July 16
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Baltimore, MD (CFG Bank Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Paris (Adidas Arena)
- Doyoung "Doors" - Singapore (The Star Theatre)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - National Harbor, MD (The Theater at MGM National Harbor)
July 17
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Phoenix, AZ (Nile Theater)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Anaheim, CA (Honda Center)
July 18
- Baekhyun "Reverie" - Amsterdam (AFAS Live)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Chicago, IL (Soldier Field)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Anaheim, CA (Honda Center)
- Stray Kids "dominATE" - London (Tottenham Hotspur Stadium)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Atlanta, GA (Cobb Energy Performing Arts Centre)
July 19
- 82MAJOR "82 SYNDROME" - Los Angeles, CA (Catch One)
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Nashville, TN (Bridgestone Arena)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
- EVNNE "SET N GO" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
- G-Dragon "Übermensch" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Busan (Busan Sajik Gymnasium)
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Bangkok (Paragon Hall)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Singapore (Capitol Theatre)
- KARD "DRIFT" - Seoul (YES24 WANDERLOCH HALL)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Taipei (NTSU Arena)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- STAYC "STAY TUNED" - Bangkok (ICONSIAM)
- Stray Kids "dominATE" - London (Tottenham Hotspur Stadium)
- TWICE "THIS IS FOR" - Incheon (INSPIRE Arena)
July 20
- Baekhyun "Reverie" - Milan (Fabrique Milano)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
- G-Dragon "Übermensch" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Busan (Busan Sajik Gymnasium)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Taipei (NTSU Arena)
- Moonbyul "sea;nema" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Miami, FL (The Fillmore Miami Beach)
- TWICE "THIS IS FOR" - Incheon (INSPIRE Arena)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 4)
July 22
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Orlando, FL (Kia Center)
- Baekhyun "Reverie" - London (OVO Arena Wembley)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Toronto (Rogers Stadium)
- Daesung "D's WAVE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Dallas, TX (American Airlines Center)
- Stray Kids "dominATE" - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)
July 23
- BLACKPINK "DEADLINE" - Toronto (Rogers Stadium)
- Daesung "D's WAVE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Dallas, TX (American Airlines Center)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Saitama (Saitama Super Arena)
- Stray Kids "dominATE" - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Sugar Land, TX (Smart Financial Theatre)
July 24
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Saitama (Saitama Super Arena)
July 25
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" FINAL - Seoul (KSPO Dome)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)
July 26
- &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo)
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Chicago, IL (Wrigley Field)
- BLACKPINK "DEADLINE" - New York, NY (Citi Field)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" FINAL - Seoul (KSPO Dome)
- EVNNE "SET N GO" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
- G-Dragon "Übermensch" - Jakarta (Indonesia Arena)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Taipei (NTSU Arena)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Tampa, FL (Amalie Arena)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Moonbyul "sea;nema" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- Stray Kids "dominATE" - Paris (Stade de France)
- TWICE "THIS IS FOR" - Osaka (Kyocera Dome)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Singapore (The Star Theatre)
July 27
- BLACKPINK "DEADLINE" - New York, NY (Citi Field)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" FINAL - Seoul (KSPO Dome)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Taipei (NTSU Arena)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Tampa, FL (Amalie Arena)
- Kai "KAION" - Manila (Araneta Coliseum)
- Stray Kids "dominATE" - Paris (Stade de France)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Tempe, AZ (Mullet Arena)
- Tiffany Young "Here for You" - Manila (Samsung Hall, SM Aura Premier)
- TWICE "THIS IS FOR" - Osaka (Kyocera Dome)
July 28
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
July 29
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Denver, CO (Bellco Theatre)
July 30
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Tacoma, WA (Tacoma Dome)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Newark, NJ (Prudential Center)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Hiroshima (Hiroshima Green Arena)
- Stray Kids "dominATE" - Rome (Stadio Olimpico)
July 31
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Newark, NJ (Prudential Center)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Hiroshima (Hiroshima Green Arena)
August 2025
August 1
- Baekhyun "Reverie" - Melbourne (Festival Hall)
- ONEUS "H_OUR, US" - New York, NY (Town Hall)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Seattle, WA (McCaw Hall)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
August 2
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - San Jose, CA (SAP Center)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Paris (Stade de France)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Taipei (NTSU Arena)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Yanmar Stadium Nagai)
- G-Dragon "Übermensch" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Taipei (Taipei Music Center)
- Kai "KAION" - Bangkok (Thunder Dome)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
August 3
- Baekhyun "Reverie" - Sydney (Hordern Pavilion)
- BIBI "EVE" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Paris (Stade de France)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Yanmar Stadium Nagai)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Taipei (Taipei Music Center)
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- ONEUS "H_OUR, US" - Atlanta, GA (Tabernacle)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Stanford, CA (Frost Ampitheater)
August 5
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - London (The O2)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - São Paulo (Terra SP)
August 6
- BLACKPINK "DEADLINE" - Milan (Ippodromo SNAI La Maura)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - London (The O2)
- Kai "KAION" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- ONEUS "H_OUR, US" - Detroit, MI (The Fillmore)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
August 7
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
- Kai "KAION" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Santiago (Teatro Coliseo)
August 8
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
- ONEUS "H_OUR, US" - Cleveland, OH (Agora Ballroom)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Seoul (KSPO Dome)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - São Paulo (Vibra São Paulo)
- UAU "Playlist #You Are You" - Mexico City (Foro Puebla 186)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
August 9
- BIBI "EVE" - Bangkok (UOB Live)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Barcelona (Estadi Olímpic)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Jakarta (Indonesia Arena)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Chicago, IL (United Center)
- G-Dragon "Übermensch" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Macau (Studio City Event Center)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Amsterdam (Ziggo Dome)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Seoul (Olympic Hall)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Bangkok (Thunder Dome)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Macau (Broadway Theatre)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Tokyo (Tokyo Dome)
- STAYC "STAY TUNED" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 8 & 10)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Seoul (KSPO Dome)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Monterrey (Showcenter Complex)
August 10
- G-Dragon "Übermensch" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Hwasa "Twits" - Bangkok (MCC Hall)
- Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Amsterdam (Ziggo Dome)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Seoul (Olympic Hall)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Bangkok (Thunder Dome)
- ONEUS "H_OUR, US" - Chicago, IL (Copernicus Center)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
- SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Tokyo (Tokyo Dome)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Seoul (KSPO Dome)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Santiago (Teatro Caupolican)
- UAU "Playlist #You Are You" - Lima (CCB)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Mexico City (Pepsi Center)
August 12
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Glendale, CA (Desert Diamond Arena)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Houston, TX (Toyota Center)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Mexico City (Pepsi Center WTC)
August 13
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Houston, TX (Toyota Center)
- ONEUS "H_OUR, US" - Nashville, TN (Ryman Auditorium)
- UAU "Playlist #You Are You" - Buenos Aires (C Art Media)
August 14
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Los Angeles, CA (Hollywood Palladium)
August 15
- BLACKPINK "DEADLINE" - London (Wembley Stadium)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Seoul (KSPO Dome)
- UAU "Playlist #You Are You" - São Paulo (Studio Stage)
August 16
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Arlington, TX (Globe Life Field)
- Baekhyun "Reverie" - Jakarta (ICE BSD)
- BLACKPINK "DEADLINE" - London (Wembley Stadium)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- Doyoung "Doors" - Macau (Studio City Event Center)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
- Kai "KAION" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Seoul (Olympic Hall)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Osaka (Zepp Namba)
- ONEUS "H_OUR, US" - Dallas, TX (House of Blues)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Hong Kong (Kitty Woo Stadium)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Seoul (KSPO Dome)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Kuala Lumpur (Idea Live)
- STAYC "STAY TUNED" - Singapore (The Star Theatre)
- Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - San Jose, CA (San Jose Civic)
August 17
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Seoul (Olympic Hall)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Seoul (KSPO Dome)
- UAU "Playlist #You Are You" - Santiago (Teatro Coliseo)
August 18
- ONEUS "H_OUR, US" - Houston, TX (House of Blues)
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Tokyo (Zepp DiverCity)
August 19
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Sydney (ICC Sydney Theatre)
August 20
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - New York, NY (Palladium Times Square)
- UAU "Playlist #You Are You" - Bayamon (Inter Bayamon)
August 21
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Melbourne (Margaret Court Arena)
- ONEUS "H_OUR, US" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)
August 22
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - London (The O2)
- G-Dragon "Übermensch" - Newark, NJ (Prudential Center)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Atlanta, GA (Center Stage Theater)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Seoul (KSPO Dome)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
August 23
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
- Baekhyun "Reverie" - Kuala Lumpur (Idea Live)
- BIBI "EVE" - Singapore
- Daesung "D's WAVE" - Macau (Studio City)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Doyoung "Doors" - Hyogo (Kobe World Hall)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Manila (Smart Araneta Coliseum)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
- ONEUS "H_OUR, US" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Sydney (Hordern Pavilion)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Taipei (NTSU Arena)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
- STAYC "STAY TUNED" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Seoul (KSPO Dome)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- TWICE "THIS IS FOR" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
- WINNER "OUR MOMENT" - Macau (Broadway Theatre)
August 24
- Doyoung "Doors" - Hyogo (Kobe World Hall)
- HOSHI X WOOZI "WARNING" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
- Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Auckland (Spark Arena)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Chicago, IL (The Riviera Theatre)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Seoul (KSPO Dome)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- TWICE "THIS IS FOR" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
- Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Manila (SM North EDSA, Skydome)
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Taipei (WESTAR)
August 25
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Manchester (AO Arena)
August 26
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Dallas, TX (House of Blues)
August 27
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Melbourne (170 Russell)
August 28
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Amsterdam (Ziggo Dome)
- Kai "KAION" - Los Angeles, CA (Shrine Auditorium)
August 29
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Seoul (KSPO Dome)
- Epik High Asia Tour 2025 - Singapore (Pasir Panjang Power Station)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Sydney (Metro Theatre)
August 30
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Seoul (KSPO Dome)
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Toronto (Scotiabank Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Macau (Galaxy Arena)
- Daesung "D's WAVE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- DAY6 "The DECADE" - Goyang (Goyang Stadium)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Brussels (ING Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Singapore (Arena @ EXPO)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Taipei (NTSU Arena)
- SF9 "LOVE DAWN" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Hyogo (Kobe World Hall)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Seoul
- TWICE "THIS IS FOR" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
- The Rose "Once Upon A WRLD" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
- WINNER "OUR MOMENT" - Bangkok (MCC Hall)
August 31
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Seoul (KSPO Dome)
- Baekhyun "Reverie" - Macau (Galaxy Arena)
- Daesung "D's WAVE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
- DAY6 "The DECADE" - Goyang (Goyang Stadium)
- Epik High Asia Tour 2025 - Jakarta (Mahaka Square)
- G-Dragon "Übermensch" - Las Vegas, NV (T-Mobile Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
- Kai "KAION" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Hyogo (Kobe World Hall)
- TWICE "THIS IS FOR" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Brisbane (The Triffid)
September 2025
September 1
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Berlin (Uber Arena)
September 2
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
- Kai "KAION" - Atlanta, GA (Fox Theatre)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seattle, WA (Showbox SoDo)
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Manila (Samsung Hall, SM Aura Premier)
September 3
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Paris (Accor Arena)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Charlotte, NC (Parr Center)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Newark, NJ (Prudential Center)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Toronto (Danforth Music Hall)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Atlanta, GA (Ray Charles Performing Arts Center)
September 4
- Kai "KAION" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Charlotte, NC (Dale F. Halton Theater)
September 5
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Atlanta, GA (State Farm Arena)
- Epik High Asia Tour 2025 - Osaka (Zepp Namba)
- G-Dragon "Übermensch" - Los Angeles, CA (Crypto.com Arena)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Washington, D.C. (Atlas Performing Arts Center)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Chicago, IL (Wintrust Arena)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - New York, NY (Palladium Times Square)
September 6
- Baekhyun "Reverie" - Bangkok (BITEC Live)
- Kai "KAION" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Philadelphia, PA (Temple Performing Arts Center)
- WINNER "OUR MOMENT" - Taipei (NTU Sports Center)
September 7
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fort Worth, TX (Dickies Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Bangkok (BITEC Live)
- Epik High Asia Tour 2025 - Tokyo (ShinKiba Garden Factory)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Indianapolis, IN (Egyptian Room)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - New York, NY (LaGuardia Performing Arts Center)
- Wonho "STAY AWAKE" - Paris (Bataclan)
September 8
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Columbus, OH (The King of Clubs)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)
September 9
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Indianapolis, IN (Basile Theatre)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Chicago, IL (Vic Theatre)
- TXT "ACT : TOMORROW" - San Jose, CA (SAP Center)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Boston, MA (Emerson Cutler Majestic Theatre)
- Wonho "STAY AWAKE" - Madrid (La Riviera)
September 10
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Oakland, CA (Oakland Arena)
September 11
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Chicago, IL (Athenaeum Center Theatre)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Montreal (Rialto Theatre)
- Wonho "STAY AWAKE" - London (O2 Shepherd's Bush Empire)
September 12
- BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Seattle, WA (Climate Pledge Arena)
- Epik High Asia Tour 2025 - Taipei (Zepp New Taipei)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Dallas, TX (House of Blues)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
September 13
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Saitama (Saitama Super Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Tokyo (Keio Arena)
- Doyoung "Doors" - Bangkok (Thunder Dome)
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Kansas City, MO (Gem Theater)
- ONEUS "H_OUR, US" - Seoul (Sky Art Hall)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Bangkok (MCC Hall)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Macau (Studio City Event Center)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Kanagawa (SUPERNOVA KAWASAKI)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- SEVENTEEN "NEW_" - Incheon (Incheon Asiad Main Stadium)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Jakarta (ICE BSD)
September 14
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Saitama (Saitama Super Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Tokyo (Keio Arena)
- Epik High Asia Tour 2025 - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - San Francisco, CA (The Theater at Bill Graham Civic Auditorium)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Macau (Broadway Theatre)
- ONEUS "H_OUR, US" - Seoul (Sky Art Hall)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- SEVENTEEN "NEW_" - Incheon (Incheon Asiad Main Stadium)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Chicago, IL (The Chicago Theatre)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Denver, CO (Fillmore Auditorium)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Toronto (Isabel Bader Theatre)
September 15
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Saitama (Saitama Super Arena)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Dallas, TX (Coppell Arts Center)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Vancouver (Vogue Theatre)
- Wonho "STAY AWAKE" - Brussels (La Madeleine)
September 16
- BIBI "EVE" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - San Antonio, TX (Palo Alto College Performing Arts Center)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Atlanta, GA (Atlanta Symphony Hall)
- TWICE "THIS IS FOR" - Tokyo (Tokyo Dome)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Dallas, TX (American Airlines Center)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Columbus, OH (McCoy Center For The Arts)
September 17
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Seattle, WA (Climate Pledge Arena)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- TWICE "THIS IS FOR" - Tokyo (Tokyo Dome)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Detroit, MI (Michael A. Guido Theater)
- Wonho "STAY AWAKE" - Tilburg (013 Poppodium)
September 18
- BIBI "EVE" - Tokyo (Zepp Haneda)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Phoenix, AZ (The Madison Center for the Arts)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Seattle, WA (Showbox SoDo)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Chicago, IL (Athenaeum Theatre)
September 19
- BIBI "EVE" - Tokyo (Zepp Haneda)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Yokohama (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Oakland, CA (Paramount Theatre)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
- Wonho "STAY AWAKE" - Cologne (Carlswerk Victoria)
September 20
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Nagoya (Port Messe Nagoya)
- Baekhyun "Reverie" - Taipei (NTSU Arena)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Macau (Studio City Event Center)
- Doyoung "Doors" - Taipei (Taipei Music Center)
- G-Dragon "Übermensch" - Paris (La Défense Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Bangkok (Chaengwattana Hall)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Los Angeles, CA (Palace Theatre)
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Las Vegas, NV (Michelob ULTRA Arena)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Bangkok (IMPACT Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Minneapolis, MN (Ted Mann Concert Hall)
- Wendy "W:EALIVE" - Seoul (Jangchung Gymnasium)
- WINNER "OUR MOMENT" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
- Youngjae "Fermata" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
September 21
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Nagoya (Port Messe Nagoya)
- Baekhyun "Reverie" - Taipei (NTSU Arena)
- BIBI "EVE" - Fukuoka (Zepp Fukuoka)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Bangkok (IMPACT Arena)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
- Wendy "W:EALIVE" - Seoul (Jangchung Gymnasium)
- Wonho "STAY AWAKE" - Warsaw (Progresja)
- Youngjae "Fermata" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
September 22
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - San Jose, CA (Montgomery Theater)
- tripleS Alphie "tripleS Alpha Percent" - Vancouver (The Centre)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Kansas City, MO (Gem Theater)
September 23
- LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Mexico City (Arena CDMX)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)
- Wonho "STAY AWAKE" - Berlin (Huxleys Neue Welt)
September 24
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Minneapolis, MN (Granada Theater)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Seattle, WA (WAMU Theater)
September 25
- Irene & Seulgi "BALANCE" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Phoenix, AZ (Marquee Theatre)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Atlanta, GA (State Farm Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Dallas, TX (Irving Arts Center)
- Wonho "STAY AWAKE" - Hamburg (Grosse Freiheit 36)
September 26
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Buenos Aires (Groove)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Toronto (Sandra Faire and Ivan Fecan Theatre)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Houston, TX (Bayou Theater)
September 27
- Baekhyun "Reverie" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- DAY6 "The DECADE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Kuala Lumpur (Idea Live)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Melbourne (Palais Theatre)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Newark, NJ (Prudential Center)
- TWICE "THIS IS FOR" - Macau (The Venetian Arena)
- Wonho "STAY AWAKE" - Helsinki (Kulttuuritalo)
September 28
- Baekhyun "Reverie" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - São Paulo (Cine Joia)
- KARD "DRIFT" - Bangkok (LIDO CONNECT)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Jersey City, NJ (White Eagle Hall)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Denver, CO (Fillmore Auditorium)
- TWICE "THIS IS FOR" - Macau (The Venetian Arena)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Washington, D.C. (Capital One Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - San Antonio, TX (Palo Alto College Performing Arts Center)
- Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Seoul (YES24 WANDERLOCH HALL)
September 29
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Sydney (Enmore Theatre)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Fairfax, VA (EagleBank Arena)
September 30
- Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Mexico City (Foro Puebla 186)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Dallas, TX (Texas Theatre)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Phoenix, AZ (The Madison Center for the Arts)
October 2025
October 1
- EVNNE "SET N GO" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts )
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - London (Indigo at The O2)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Toronto (Coca-Cola Coliseum)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Hong Kong (AsiaWorld-Summit)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Indianapolis, IN (Egyptian Room)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Newark, NJ (Prudential Center)
October 2
- EVNNE "SET N GO" - Los Angeles, CA (Vermont Hollywood)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - San Francisco, CA (August Hall)
- STAYC "STAY TUNED" - Seattle, WA (Paramount Theatre)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Newark, NJ (Prudential Center)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Los Angeles, CA (Los Angeles Theatre)
October 3
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Tokyo (Nippon Budokan)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Chicago, IL (Copernicus Center)
- Wendy "W:EALIVE" - Taipei (New Taipei City Exhibition Hall)
- WINNER "OUR MOMENT" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)
- Youngjae "Fermata" - Hong Kong (AXA Dreamland)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Seoul (KSPO Dome)
October 4
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
- Baekhyun "Reverie" - Hanoi (My Dinh Indoor Athletics Arena)
- BIBI "EVE" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Taipei (Taipei Music Center)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Paris (Salle Pleyel)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Los Angeles, CA (Palace Theatre)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Tokyo (Nippon Budokan)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Fort Worth, TX (Dickies Arena)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Tokyo (Keio Arena)
- TWICE "THIS IS FOR" - Bulacan (Philippine Arena)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Seoul (KSPO Dome)
October 5
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
- ENHYPEN "WALK THE LINE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- EVNNE "SET N GO" - Phoenix, AZ (The Madison Center for the Arts)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Tokyo (Nippon Budokan)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Charlotte, NC (Dale F. Halton Theater)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Detroit, MI (The Fillmore)
- STAYC "STAY TUNED" - San Jose, CA (San Jose Civic)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Tokyo (Keio Arena)
- Wendy "W:EALIVE" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Seoul (KSPO Dome)
October 6
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Arnhem (Musis)
October 7
- EVNNE "SET N GO" - Houston, TX (Warehouse Live)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Washington, D.C. (Cramton Auditorium)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Atlanta, GA (Center Stage Theater)
- STAYC "STAY TUNED" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
October 8
- EVNNE "SET N GO" - Fort Worth, TX (Ridglea Theater)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Frankfurt (Batschkapp)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Atlanta, GA (Gas South Theater)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Philadephia, PA (Penn Live Arts)
- SF9 "LOVE DAWN" - Helsinki (House of Culture)
October 9
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Duluth, GA (Gas South Arena)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - New York, NY (Palladium Times Square)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Tokyo (Zepp Haneda)
October 10
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Barcelona (Razzmatazz)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Miami, FL (Miami Beach Bandshell)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - New York, NY (Queens Theatre)
- SF9 "LOVE DAWN" - Essen (Weststadthalle Essen)
- STAYC "STAY TUNED" - Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)
October 11
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Tokyo (Ariake Arena)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Bangkok (IMPACT Arena)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Boston, MA (Strand Theatre)
- SEVENTEEN "NEW_" - Tacoma (Tacoma Dome)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Covington, KY (Madison Theater)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Macau (Macau Studio City Event Center)
- TWICE "THIS IS FOR" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Osaka (Zepp Namba)
October 12
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Tokyo (Ariake Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- EVNNE "SET N GO" - Atlanta, GA (The Eastern)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Helsinki (House of Culture)
- ONE PACT "THE NEW WAVE" - Vancouver
- SF9 "LOVE DAWN" - Munich (Technikum)
- STAYC "STAY TUNED" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
- TWICE "THIS IS FOR" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
October 13
- Baekhyun "Reverie" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Columbus, OH (The King of Clubs)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Dallas, TX (House of Blues)
October 14
- EVNNE "SET N GO" - Chicago, IL (Copernicus Center)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Warsaw (Progresja)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Chicago, IL (United Center)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Detroit, MI (Garden Theater)
- STAYC "STAY TUNED" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Monterrey (Auditorio Banamex)
October 15
- BIBI "EVE" - Auckland (Spark Arena)
- EVNNE "SET N GO" - Cincinatti, OH (Bogart's)
- SF9 "LOVE DAWN" - London (Indigo at The O2)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Houston, TX (House of Blues)
October 16
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Chicago, IL (Studebaker Theater)
- SEVENTEEN "NEW_" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
- STAYC "STAY TUNED" - National Harbor, MD (The Theater at MGM National Harbor)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Lima (Estadio San Marcos)
October 17
- EVNNE "SET N GO" - Philadelphia, PA (Franklin Music Hall)
- SEVENTEEN "NEW_" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
- SF9 "LOVE DAWN" - Paris (Café de la Danse)
- Soojin "RE:SUMMER DAZE" - Orlando, FL (The Plaza Live)
October 18
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Aichi (IG Arena)
- Baekhyun "Reverie" - Manila (Mall of Asia Arena)
- BIBI "EVE" - Melbourne (Festival Hall)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Kaohsiung (Kaohsiung National Stadium)
- DAY6 "The DECADE" - Ho Chi Minh (SECC Hall B2)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Singapore (Capitol Theatre)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Los Angeles, CA (Intuit Dome)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Jakarta (Beach City International Stadium)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Minneapolis, MN (Music Box Theatre)
- STAYC "STAY TUNED" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Santiago (Movistar Arena)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Kuala Lumpur (Idea Live)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Hong Kong (AXA Dreamland)
- Youngjae "Fermata" - Taipei (NEXT TV NO.1 STUDIO)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Bangkok (IMPACT Challenger)
October 19
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Aichi (IG Arena)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Kaohsiung (Kaohsiung National Stadium)
- EVNNE "SET N GO" - Jersey City, NJ (White Eagle Hall)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Taipei (Taipei International Convention Center)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- SF9 "LOVE DAWN" - Warsaw (Palladium)
October 20
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Kansas City, MO (Gem Theater)
October 21
- BIBI "EVE" - Sydney (Hordern Pavilion)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Oakland, CA (Oakland Arena)
- SEVENTEEN "NEW_" - Austin, TX (Moody Center)
- STAYC "STAY TUNED" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
October 22
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- EVNNE "SET N GO" - Warsaw (Progresja)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Dallas, TX (Irving Arts Center)
- SEVENTEEN "NEW_" - Austin, TX (Moody Center)
- Wendy "W:EALIVE" - Tokyo
October 23
- ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
- BIBI "EVE" - Brisbane (Fortitude Music Hall)
- STAYC "STAY TUNED" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)
- Wendy "W:EALIVE" - Tokyo
October 24
- BLACKPINK "DEADLINE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- EVNNE "SET N GO" - Munich (Technikum)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - São Paulo (Vibra São Paulo)
October 25
- BLACKPINK "DEADLINE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Bangkok (UOB Live)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - Los Angeles, CA (Palace Theatre)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Taipei (NTSU Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Kuala Lumpur (Idea Live)
- Youngjae "Fermata" - Bangkok (Thunder Dome)
October 26
- BLACKPINK "DEADLINE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
- Doh Kyung Soo "DO it!" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium)
- EVNNE "SET N GO" - Essen (Weststadthalle Essen)
- SEVENTEEN "NEW_" - Sunrise, FL (Amerant Bank Arena)
- Youngjae "Fermata" - Bangkok (Thunder Dome)
October 27
- SEVENTEEN "NEW_" - Sunrise, FL (Amerant Bank Arena)
October 28
- EVNNE "SET N GO" - London (EartH Hall)
- PURPLE KISS "A Violet to Remember" - San Jose, CA (Hammer Theater Center)
October 29
- EVNNE "SET N GO" - Paris (Bataclan)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Lima (Anfiteatro del Parque de la Exposición)
- SEVENTEEN "NEW_" - Washington, D.C. (Capital One Arena)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Saitama (Saitama Super Arena)
October 30
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Sāo Paulo (Terra SP)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)
- SEVENTEEN "NEW_" - Washington, D.C. (Capital One Arena)
- SF9 "LOVE DAWN" - Boston, MA (Strand Theatre)
- Wendy "W:EALIVE" - San Francisco, CA (Golden Gate Theatre)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Saitama (Saitama Super Arena)
November 2025
November 1
- Baekhyun "Reverie" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- BLACKPINK "DEADLINE" - Jakarta (Gelora Bung Karno Main Stadium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Incheon (INSPIRE Arena)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Santiago (Estación Mapocho)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Tokyo (Makuhari Event Hall)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
- SF9 "LOVE DAWN" - Philadelphia, PA (Franklin Music Hall)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Bangkok (Idea Live)
- TWICE "THIS IS FOR" - Sydney (Qudos Bank Arena)
- Wendy "W:EALIVE" - Pasadena, CA (Pasadena Civic Auditorium)
- WINNER "OUR MOMENT" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
November 2
- BLACKPINK "DEADLINE" - Jakarta (Gelora Bung Karno Main Stadium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Incheon (INSPIRE Arena)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Santiago (Teatro Caupolicán)
- PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Tokyo (Makuhari Event Hall)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Washington, D.C. (The Anthem)
- SF9 "LOVE DAWN" - New York, NY (Racket NYC)
- TWICE "THIS IS FOR" - Sydney (Qudos Bank Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Taipei (Taipei International Convention Center)
November 4
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Mexico City (Auditorio BB)
- P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Monterrey (Auditorio Banamex)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Duluth, GA (Gas South Arena)
- SF9 "LOVE DAWN" - Washington, D.C. (Howard Theatre)
- Wendy "W:EALIVE" - Sugar Land, TX (Smart Financial Centre)
November 6
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Melbourne (Festival Hall)
- Wendy "W:EALIVE" - Chicago, IL (Copernicus Center)
November 7
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Seattle, WA (WAMU Theater)
- SF9 "LOVE DAWN" - Charlotte, NC (Blackbox Theater)
November 8
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Ishikawa (Hondanomori Hokudel Hall)
- THE BOYZ "THE BLAZE" - Jakarta (ICE BSD Hall 1)
- TWICE "THIS IS FOR" - Melbourne (Rod Laver Arena)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Kuala Lumpur (Idea Live)
November 9
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Ishikawa (Hondanomori Hokudel Hall)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Paris (Salle Pleyel)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - San Francisco, CA (Bill Graham Civic Auditorium)
- SF9 "LOVE DAWN" - Jacksonville, FL (Terry Theater)
- TWICE "THIS IS FOR" - Melbourne (Rod Laver Arena)
- VIVIZ "NEW LEGACY" - Sydney (Sydney Town Hall)
- Wendy "W:EALIVE" - Brooklyn, NY (Kings Theatre)
November 11
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - London (Indigo at The O2)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Los Angeles, CA (Peacock Theater)
- Wendy "W:EALIVE" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
November 12
- SF9 "LOVE DAWN" - Atlanta, GA (The Masquerade: Heaven)
November 13
- Wendy "W:EALIVE" - Atlanta, GA (Atlanta Coliseum)
November 14
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Madrid (La Riviera)
- RIIZE "RIIZING LOUD" - Mexico City (Velodromo Olimpico)
November 15
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Minneapolis, MN (The Armory)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Manila (Samsung Hall)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Hiroshima (Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
- SF9 "LOVE DAWN" - Indianapolis, IN (Hendricks Live!)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Taipei (Taipei Dome)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Saitama (Belluna Dome)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
November 16
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Bangkok (IMPACT Arena)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Kagawa (Sunport Hall Takamatsu)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Helsinki (Ice Hall)
- SF9 "LOVE DAWN" - Chicago, IL (Concord Music Hall)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Taipei (Taipei Dome)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Saitama (Belluna Dome)
November 18
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Copenhagen (Poolen)
November 19
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
- SF9 "LOVE DAWN" - St. Louis, MO (Delmar Hall)
November 20
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Tilburg (013 Poppodium)
- SF9 "LOVE DAWN" - Kansas City, MO (Liberty Performing Arts Theatre)
November 21
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Osaka (Orix Theater)
November 22
- BLACKPINK "DEADLINE" - Bulacan (Philippine Arena)
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Osaka (Orix Theater)
- TWICE "THIS IS FOR" - Kaohsiung (Kaohsiung National Stadium)
November 23
- BLACKPINK "DEADLINE" - Bulacan (Philippine Arena)
- Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Osaka (Orix Theater)
- N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
- SF9 "LOVE DAWN" - Oklahoma City, OK (Mustang Performing Arts Center)
November 24
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Washington, D.C. (The Anthem)
November 25
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Warsaw (Progresja)
November 26
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
- SF9 "LOVE DAWN" - Fort Worth, TX (Ridglea Theater)
November 27
- aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
- Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Berlin (Huxleys Neue Welt)
- SEVENTEEN "NEW_" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
November 28
- SF9 "LOVE DAWN" - Houston, TX (Warehouse Live)
November 29
- BLACKPINK "DEADLINE" - Singapore (National Stadium)
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Sugar Land, TX (Smart Financial Centre)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Hokkaido (Kanamoto Hall)
- SEVENTEEN "NEW_" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Bangkok (IMPACT Arena)
November 30
- BLACKPINK "DEADLINE" - Singapore (National Stadium)
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Tokyo (Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium)
- SEVENTEEN "NEW_" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
- SF9 "LOVE DAWN" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Bangkok (IMPACT Arena)
December 2025
December 2
- SF9 "LOVE DAWN" - Portland, OR (Revolution Hall)
December 3
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Phoenix, AZ (Arizona Financial Theatre)
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Los Angeles, CA (Orpheum Theatre)
December 4
- SEVENTEEN "NEW_" - Osaka (Kyocera Dome)
- SF9 "LOVE DAWN" - San Jose, CA (Hammer Theatre)
December 5
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Oakland, CA (Paramount Theatre)
December 6
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - San Francisco, CA (The Theater at Bill Graham Civic Auditorium)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Taipei (Taipei Dome)
- SEVENTEEN "NEW_" - Osaka (Kyocera Dome)
- TWICE "THIS IS FOR" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Taipei (Taipei Arena)
December 7
- SEVENTEEN "NEW_" - Osaka (Kyocera Dome)
- SF9 "LOVE DAWN" - Los Angeles, CA (Avalon Hollywood)
- TXT "ACT : TOMORROW" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
December 8
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Fort Worth, TX (Will Rogers Auditorium)
December 9
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Seattle, WA (WAMU Theater)
December 10
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Brooklyn, NY (Kings Theatre)
December 11
- SEVENTEEN "NEW_" - Tokyo (Tokyo Dome)
December 12
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
- SEVENTEEN "NEW_" - Tokyo (Tokyo Dome)
December 13
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Chicago, IL (Riviera Theatre)
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Aichi (Aichi Sky Expo)
- TWICE "THIS IS FOR" - Bangkok (IMPACT Arena)
December 14
- NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
- Super Junior "SUPER SHOW 10" - Aichi (Aichi Sky Expo)
- TWICE "THIS IS FOR" - Bangkok (IMPACT Arena)
- Wendy "W:EALIVE" - Bangkok
December 15
- Key "2025 KEYLAND : Uncanny Valley" - Seattle, WA (Moore Theatre)
December 16
- KATSEYE "BEAUTIFUL CHAOS" - Mexico City (Teatro Metropolitan)
December 18
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Fukuoka (Fukuoka Sunpalace)
December 19
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Fukuoka (Fukuoka Sunpalace)
December 20
- SEVENTEEN "NEW_" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
- Wendy "W:EALIVE" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Hong Kong (Kai Tak Arena)
December 21
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Aichi (Aichi Prefectural Art Theater)
- SEVENTEEN "NEW_" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
- ZEROBASEONE "HERE&NOW" - Hong Kong (Kai Tak Arena)
December 22
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Aichi (Aichi Prefectural Art Theater)
December 23
- NCT WISH "INTO THE WISH : Our WISH" - Aichi (Aichi Prefectural Art Theater)
December 27
- TXT "ACT : TOMORROW" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
December 28
- TXT "ACT : TOMORROW" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
Poll includes artists whose tours were announced through March 7.
