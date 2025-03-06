2025 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More

2025 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More

Features
Mar 06, 2025
by Soompi

Calling all global K-pop fans!

For those who want to see K-pop artists perform live in your local area, Soompi has prepared a schedule of 2025 tours to easily find out which artists are holding concerts, fan meetings, fan-cons, or showcases at a location near you.

Check out the full schedule below!

*Tour criteria: at least one stop located outside of Korea or Japan
*Updated September 10, 2025

January 3

  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Milan (Fabrique)

January 4

  • Kang Daniel "ACT" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • Kyuhyun "COLORS" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Macau (Macau Studio City Event Center)

January 5

  • Kang Daniel "ACT" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Oberhausen (Turbinenhalle 1)

January 7

  • Kang Daniel "ACT" - Osaka (Zepp Namba)

January 8

  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Helsinki (Black Box)

January 10

  • AMPERS&ONE "&Dear. My First _" - Singapore (Gateway Theatre)
  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Berlin (Uber Eats Music Hall)

January 11

  • AMPERS&ONE "&Dear. My First _" - Macau (L4 Theater Macau Tower)
  • BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Seoul (KBS Arena)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Macau (Studio City Event Center)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (LaLa arena TOKYO-BAY)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Seoul (Gocheok Sky Dome)

January 12

  • BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Seoul (KBS Arena)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Macau (Studio City Event Center)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (LaLa arena TOKYO-BAY)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Seoul (Gocheok Sky Dome)

January 13

  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - London (Troxy)

January 15

  • KARD "Where To Now?" - Santiago (Teatro Teleton)
  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Paris (Arena Grand Paris)

January 16

  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Montreal (MTELUS)

January 17

  • GFRIEND "Season Of Memories" - Seoul (Olympic Hall)
  • KARD "Where To Now?" - São Paulo (Terra SP)
  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Lisbon (Sala Multiusos)

January 18

  • AMPERS&ONE "&Dear. My First _" - Taipei (HANASPACE)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Lyon (LDLC Arena)
  • BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Chiba (Makuhari International Training Center)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Seoul (Olympic Hall)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Los Angeles, CA (Palace Theater)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
  • Stray Kids "dominATE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • Yesung "It’s Complicated" - Seoul (YES24 Live Hall)

January 19

  • BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Chiba (Makuhari International Training Center)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Seoul (Olympic Hall)
  • KARD "Where To Now?" - Bogotá (Royal Center)
  • Kino "I think I think too much" - New York, NY (Bowery Ballroom)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
  • P1Harmony "P1ustage H : UTOP1A" - Łódź (Atlas Arena)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - San Diego, CA (Music Box)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
  • Yesung "It’s Complicated" - Seoul (YES24 Live Hall)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Toronto (Danforth Music Hall)

January 20

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Milan (Unipol Forum)

January 21

  • Kino "I think I think too much" - Boston, MA (Brighton Music Hall)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Phoenix, AZ (Herberger Theater Center)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - New York, NY (Brooklyn Paramount)

January 22

  • KARD "Where To Now?" - Mexico City (Frontón México)
  • Kino "I think I think too much" - Washington, D.C. (Jammin Java)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Tucson, AZ (The Rock)

January 23

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Zurich (Hallenstadion)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Chicago, IL (Copernicus Center)

January 24

  • KARD "Where To Now?" - Puerto Rico (Teatro de la Universidad de Puerto Rico)
  • Kino "I think I think too much" - Chicago, IL (Bottom Lounge)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Albuquerque, NM (The Historic Lobo Theater Lounge and Event Center)

January 25

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Seoul (KSPO Dome)
  • BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • Choi Ye Na "NEMO" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Seoul (KBS Arena)
  • Kino "I think I think too much" - Colombus (Skully's Music-Diner)
  • Kyuhyun "COLORS" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 3)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • Minho "MEAN : of my first" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Singapore (National Stadium)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Dallas, TX (House of Blues)

January 26

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Seoul (KSPO Dome)
  • BANG&JUNG&YOO&MOON "Farewell, Earth" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • Choi Ye Na "NEMO" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Seoul (KBS Arena)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Oklahoma City, OK (Hudson Performance Hall)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Singapore (National Stadium)

January 27

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - London (The O2)
  • Kino "I think I think too much" - Dallas, TX (Club Dada)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Houston, TX (House of Blues)

January 28

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Seattle, WA (accesso ShoWare Center)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - London (The O2)
  • Lee Young Ji "All or Nothing" - Paris (Cabaret Sauvage)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Mexico City (Pepsi Center WTC)

January 29

  • Kino "I think I think too much" - Seattle, WA (The Crocodile)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)

January 30

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Oakland, CA (Oakland Arena)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Manchester (AO Arena)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • Lee Young Ji "All or Nothing" - London (Clapham Grand)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Austin, TX (Come and Take It Live)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Los Angeles, CA (The Orpheum)

January 31

  • GOT7 "NESTFEST" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Kino "I think I think too much" - Los Angeles, CA (Los Globos)

February 1

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Kuala Lumpur (National Hockey Stadium)
  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Busan (BEXCO, Exhibition Center 1, Hall 1)
  • GOT7 "NESTFEST" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Kang Daniel "ACT" - Bangkok (Thunder Dome)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - New Orleans, LA (Le Petit Theatre)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - São Paulo (Vibra São Paulo)
  • Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • tripleS "Come True" - Orlando, FL (The Plaza Live)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts )

February 2

  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Aichi (Niterra Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Busan (BEXCO, Exhibition Center 1, Hall 1)
  • GOT7 "NESTFEST" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Kino "I think I think too much" - Mexico City (Carpa Velodromo)
  • Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Incheon (INSPIRE Arena)

February 3

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Amsterdam (Ziggo Dome)
  • tripleS "Come True" - New York, NY (Brooklyn Paramount)

February 4

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Little Rock, AR (The Rev Room)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Santiago (Teatro Caupolicán)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Tacoma, WA (Pantages Theater)

February 5

  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Memphis, TN (The New Daisy Theatre)
  • tripleS "Come True" - Montreal (MTELUS)

February 6

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Orlando, FL (Kia Center)

February 7

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Barcelona (Palau Sant Jordi)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Hong Kong (Heung Yee Kuk N.T.)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Singapore (The Star Theatre)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Birmingham, AL (Carver Theatre)
  • tripleS "Come True" - Toronto (Danforth Music Hall)

February 8

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Taipei (NTSU Arena)
  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Charlotte, NC (Spectrum Center)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Osaka (Osaka International Convention Center)
  • Choi Ye Na "NEMO" - Osaka (Zepp Namba)
  • Kyuhyun "COLORS" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium Main Arena)
  • Minho "MEAN : of my first" - Chiba (Makuhari Event Hall)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Atlanta, GA (Ray Charles Performing Arts Center)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
  • Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • XG "The first HOWL" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • Yesung "It’s Complicated" - Bangkok (KBank Siam Pic-Ganesha Theatre)

February 9

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Taipei (NTSU Arena)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Taipei (WESTAR)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Osaka (Osaka International Convention Center)
  • Kino "I think I think too much" - São Paulo (Carioca Club)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium Main Arena)
  • Minho "MEAN : of my first" - Chiba (Makuhari Event Hall)
  • N.Flying "HIDE-OUT" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
  • tripleS "Come True" - Chicago, IL (Radius)
  • XG "The first HOWL" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)

February 10

  • Choi Ye Na "NEMO" - Osaka (Zepp Namba)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Jacksonville, FL (Ritz Theatre)

February 11

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Cologne (Lanxess Arena)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Bangkok (LIDO CONNECT)
  • tripleS "Come True" - Houston, TX (House of Blues)

February 12

  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Osaka (ORIX THEATER)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Orlando, FL (The Abbey)

February 13

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Toronto (Scotiabank Arena)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Jakarta (The Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Osaka (ORIX THEATER)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Tampa, FL (The Cuban Club)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - New York, NY (Kings Theatre)

February 14

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Copenhangen (Royal Arena)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Los Angeles, CA (The Miracle Theater)
  • tripleS "Come True" - Tempe, AZ (Marquee Theatre)
  • XG "The first HOWL" - Sydney (ICC Sydney Theatre)

February 15

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Ho Chi Minh (Saigon Exhibition and Convention Center)
  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Chicago, IL (United Center)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Kuala Lumpur (JioSpace)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Miyagi (Sendai Sun Plaza Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Chiba (Makuhari Event Hall)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • Kep1er "BEYOND THE STAR" - Seoul (Sungshin Women's University Woonjung Green Campus Grand Hall)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Kanagawa (Yokohama Arena)
  • PURPLE KISS "HEADWAY" - Miami, FL (Miami Theater Center)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Macau (Galaxy Arena)

February 16

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Ho Chi Minh (Saigon Exhibition and Convention Center)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Chiba (Makuhari Event Hall)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Fort Worth, TX (Ridglea Theater)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • Kang Daniel "ACT" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
  • Kep1er "BEYOND THE STAR" - Seoul (Sungshin Women's University Woonjung Green Campus Grand Hall)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Kanagawa (Yokohama Arena)
  • SEVENTEEN "RIGHT HERE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Chicago, IL (The Chicago Theatre)
  • Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Macau (Galaxy Arena)
  • tripleS "Come True" - Los Angeles, CA (The Wiltern)
  • XG "The first HOWL" - Melbourne (Margaret Court Arena)

February 17

  • AMPERS&ONE "My First_" - Miami, FL (Miami Theater Center)

February 18

  • AMPERS&ONE "My First_" - Orlando, FL (Celine Orlando)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Berlin (Uber Arena)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Fukuoka (Fukuoka Sunpalace)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Houston, TX (Smart Financial Centre)

February 19

  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Berlin (Uber Arena)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Melbourne (170 Russell)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Fukuoka (Fukuoka Sunpalace)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Mexico City (Auditorio BB)

February 20

  • AMPERS&ONE "My First_" - Charlotte, NC (Parr Center)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Atlanta, GA (The Masquerade: Heaven)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Milan (Alacatraz)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Mexico City (Auditorio BB)
  • Park Jin Young "Still JYP" - Tokyo (Tokyo Dome City Hall)

February 21

  • Billlie "Our FLOWERLD" - Brisbane (The Princess Theatre)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Zurich (Komplex 457)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Seoul (Olympic Hall)
  • Park Jin Young "Still JYP" - Tokyo (Tokyo Dome City Hall)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Oakland, CA (Paramount Theatre)

February 22

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Macau (The Venetian Arena)
  • AMPERS&ONE "My First_" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Paris (La Défense Arena)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Manila (Smart Araneta Coliseum)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Bangkok (MCC Hall)
  • Kyuhyun "COLORS" - Taipei (NTSU Arena)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - Taipei (NTU Sports Center)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Bangkok (Thunder Dome)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Santiago (Teatro Caupolicán)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Seoul (Olympic Hall)
  • Taeyang "THE LIGHT YEAR" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
  • XG "The first HOWL" - Tokyo (Ariake Arena)
  • Yesung "It’s Complicated" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 3)

February 23

  • 2NE1 "WELCOME BACK" - Macau (The Venetian Arena)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Sydney (Metro Theatre)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Chicago, IL (Distro Music Hall)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - Taipei (NTU Sports Center)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Bangkok (Thunder Dome)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Santiago (Teatro Caupolicán)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Seoul (Olympic Hall)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
  • XG "The first HOWL" - Tokyo (Ariake Arena)

February 24

  • AMPERS&ONE "My First_" - New York, NY (Queens Theatre)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Utrecht (TivoliVredenburg)

February 25

  • AMPERS&ONE "My First_" - Boston, MA (Regent Theatre)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" - Brussels (ING Arena)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Washington, D.C. (Union Stage)

February 26

  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Berlin (Columbiahalle)

February 27

  • AMPERS&ONE "My First_" - Columbus, OH (The King of Clubs)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Osaka (Big Cat)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Vienna (Gasometer)

February 28

  • AMPERS&ONE "My First_" - Detroit, MI (Garden Theater)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • Billlie "Our FLOWERLD" - Kanagawa (Yokohama Bay Hall)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Seoul (KSPO Dome)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Duluth, GA (Gas South Arena)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - São Paulo (Vibra São Paulo)
  • Yesung "It’s Complicated" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)

March 1

  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Bulacan (Philippine Sports Stadium)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" - Hong Kong (AXA x WONDERLAND)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Seoul (KSPO Dome)
  • Kang Daniel "ACT" - Taipei (Legacy TERA)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Esch-sur-Alzette (Rockhal)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - São Paulo (Vibra São Paulo)

March 2

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - London (OVO Arena Wembley)
  • AMPERS&ONE "My First_" - Louisville, KY (Art Sanctuary)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daejeon (Daejeon Convention Center, DCC2, Exhibition Hall 2-4)
  • Dreamcatcher "Finale Of 7 Doors" - Macau (Broadway Theatre)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Jersey City, NJ (White Eagle Hall)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Seoul (KSPO Dome)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Manila (SMX Convention Center Manila, Hall 1)
  • Lee Junho "Midnight Sun" - São Paulo (Vibra São Paulo)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • Yesung "It’s Complicated" - Macau (Macau Studio City Event Center)

March 3

  • AMPERS&ONE "My First_" - Nashville, TN (Riverside Revival)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daejeon (Daejeon Convention Center, DCC2, Exhibition Hall 2-4)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Hamburg (Gruenspan)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Munich (Tonhalle)

March 4

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Paris (Zénith Paris)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Hamburg (Grosse Freiheit)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Helsinki (Ice Hall)

March 5

  • AMPERS&ONE "My First_" - Chicago, IL (Logan Square Auditorium)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Cologne (Kantine)
  • Kep1er "BEYOND THE STAR" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • Kyuhyun "COLORS" - Kanagawa (Yokohama BUNTAI)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Toronto (Scotiabank Arena)

March 6

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Amsterdam (AFAS Live)
  • AMPERS&ONE "My First_" - Milwaukee, WI (Miramar Theatre)
  • Jennie "The Ruby Experience" - Los Angeles, CA (Peacock Theater)
  • Kep1er "BEYOND THE STAR" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - London (Indigo at The O2)
  • Kyuhyun "COLORS" - Kanagawa (Yokohama BUNTAI)

March 7

  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
  • Jennie "The Ruby Experience" - Los Angeles, CA (Peacock Theater)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Frankfurt (Stadthalle Offenbach)
  • Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • Yesung "It’s Complicated" - Taipei (Taipei International Convention Center)

March 8

  • AMPERS&ONE "My First_" - Minneapolis, MN (The Assembly at The Woman's Club of Minneapolis)
  • CRAVITY "BEYOND YOUR MEMORIES" - Macau (The Venetian Theatre)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Glasgow (O2 Academy Glasgow)
  • Minho "MEAN : of my first" - Macau (Broadway Theatre)
  • Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • XG "The first HOWL" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
  • Yesung "It’s Complicated" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Seoul (YES24 Live Hall)

March 9

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Frankfurt (myticket Jahrhunderthalle)
  • AMPERS&ONE "My First_" - Des Moines, IA (Wooly's)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - London (Troxy)
  • Taeyeon "The TENSE" - Seoul (KSPO Dome)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • XG "The first HOWL" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)

March 10

  • Jennie "The Ruby Experience" - New York, NY (Radio City Music Hall)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Paris (Zénith Paris)

March 11

  • AMPERS&ONE "My First_" - Omaha, NE (Benson Theatre)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
  • Hwasa "Twits" - Seattle, WA (Moore Theatre)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Tilburg (013 Poppodium)

March 12

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE" - Madrid (Movistar Arena)
  • AMPERS&ONE "My First_" - Kansas City, MO (Gem Theater)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Amsterdam (P60)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Madrid (Palacio Vistalegre)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Los Angeles, CA (Crypto.com Arena)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Paris (Zénith Paris)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)

March 13

  • Hwasa "Twits" - Oakland, CA (Paramount Theatre)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - New York, NY (Barclays Center)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Lisbon (Campo Pequeno)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)

March 14

  • AMPERS&ONE "My First_" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • Dreamcatcher "Luck Inside 7 Doors" - Melbourne (Town Hall)
  • EPEX "YOUTH DEFICIENCY" - Tokyo (Zepp DiverCity)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Runway 11)
  • GHOST9 "THE NEW MIDNIGHT" - Paris (Cabaret Sauvage)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - New York, NY (Barclays Center)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Manila (Smart Araneta Coliseum)

March 15

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE – ENCORE" - Seoul (KSPO Dome)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Singapore (Arena @ EXPO (Hall 7))
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
  • Jennie "The Ruby Experience" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Bangkok (Queen Sirikit Convention Center)
  • Kep1er "BEYOND THE STAR" - Macau (The Venetian Theatre)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Chiba (Makuhari Messe)
  • Kyuhyun "COLORS" - Bangkok (MCC Hall )
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Brussels (ING Arena)
  • XG "The first HOWL" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

March 16

  • aespa "SYNK PARALLEL LINE – ENCORE" - Seoul (KSPO Dome)
  • AMPERS&ONE "My First_" - Phoenix, AZ (Nile Theater)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
  • Dreamcatcher "Luck Inside 7 Doors" - Sydney (Town Hall)
  • Hwasa "Twits" - Los Angeles, CA (Orpheum Theatre)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Chiba (Makuhari Messe)
  • Minho "MEAN : of my first" - Manila (New Frontier Theater)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Taeyeon "The TENSE" - Taipei (Taipei Dome)
  • XG "The first HOWL" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

March 17

  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Saitama (Saitama Super Arena)

March 18

  • AMPERS&ONE "My First_" - Los Angeles, CA (Catch One)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Rosemont, IL (Allstate Arena)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Manchester (AO Arena)

March 19

  • Hwasa "Twits" - Dallas, TX (Majestic Theatre)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Tokyo (Hulic Hall Tokyo)

March 20

  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Barcelona (Palau Sant Jordi)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Toronto (Phoenix Concert Theatre)

March 21

  • BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)
  • Hwasa "Twits" - Houston, TX (Bayou Music Center)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Macau (Galaxy Arena)
  • NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Ho Chi Minh (La VeLa Saigon, Jupiter Hall)
  • XG "The first HOWL" - Hangzhou (Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium)
  • Yugyeom "TRUSTY" - New York, NY (Terminal 5)

March 22

  • ARTMS "Lunar Theory" - Seoul (Ewha Womans University Samsung Hall)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" FINALE IN SEOUL - Seoul (KSPO Dome)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Manila (Araneta Coliseum)
  • BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Macau (Galaxy Arena)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Macau (Broadway Theatre)
  • Kyuhyun "COLORS" - Macau (The Londoner Arena)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Taipei (NTSU Arena)
  • NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Park Jin Young "Still JYP" - Los Angeles, CA (The Wiltern)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Honolulu, HI (Blaisdell Arena)
  • Tiffany Young "Here for You" - Ho Chi Minh (Nguyen Du Gymnasium)
  • Xiumin "X Times ( )" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)

March 23

  • ARTMS "Lunar Theory" - Seoul (Ewha Womans University Samsung Hall)
  • ATEEZ "TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER" FINALE IN SEOUL - Seoul (KSPO Dome)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Seoul (Olympic Hall)
  • Dreamcatcher "Finale Of 7 Doors" - Taipei (Zepp New Taipei)
  • Hwasa "Twits" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Mexico City (Palacio de los Deportes)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Taipei (Messe Taoyuan)
  • Kim Jae Joong J-Party "Home" - Macau (Broadway Theatre)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Taipei (NTSU Arena)
  • NCT WISH "LOG in" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • XG "The first HOWL" - Shanghai (Mercedes-Benz Arena)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Chicago, IL (Thalia Hall)

March 25

  • Hwasa "Twits" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - London (The O2)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Houston, TX (White Oak Music Hall)

March 26

  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)
  • XG "The first HOWL" - Beijing (Wukesong Arena)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Dallas, TX (South Side Music Hall)

March 27

  • Hwasa "Twits" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - San Antonio, TX (Frost Bank Center)
  • Stray Kids "dominATE" - Santiago (Estadio Bicentenario La Florida)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Berlin (Uber Arena)

March 28

  • ARTMS "Lunar Theory" - Chicago, IL (Copernicus Center)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • Stray Kids "dominATE" - Santiago (Estadio Bicentenario La Florida)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)
  • XG "The first HOWL" - Chengdu (Dong'an Lake Sports Park Gymnasium)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Los Angeles, CA (El Rey Theatre)

March 29

  • CIX "THUNDER FEVER" - Seoul (Yonsei University Centennial Memorial Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 5-6)
  • G-Dragon "Übermensch" - Goyang (Goyang Stadium)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • JUST B "JUST ODD" - Tokyo (Japan Education Center)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Toronto (George Weston Recital Hall)
  • Taeyeon "The TENSE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Los Angeles, CA (El Rey Theatre)

March 30

  • CIX "THUNDER FEVER" - Seoul (Yonsei University Centennial Memorial Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 5-6)
  • G-Dragon "Übermensch" - Goyang (Goyang Stadium)
  • GFRIEND "Season Of Memories" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Hwasa "Twits" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
  • Jisoo "LIGHTS, LOVE, ACTION!" - Hanoi (My Dinh Indoor Athletics Arena)
  • JUST B "JUST ODD" - Osaka (IMP Hall)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Seoul (Kyung Hee University, Grand Peace Palace)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Paris (Accor Arena)

March 31

  • ARTMS "Lunar Theory" - Indianapolis, IN (Egyptian Room)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Oakland, CA (Oakland Arena)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Montreal (Rialto Theatre)

April 1

  • Hwasa "Twits" - Toronto (HISTORY)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Oakland, CA (Oakland Arena)
  • Stray Kids "dominATE" - Rio De Janeiro (Estádio Nilton Santos)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Amsterdam (Ziggo Dome)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Santiago (Teatro Teleton)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Mexico City (Foro Puebla 186)

April 2

  • ARTMS "Lunar Theory" - Detroit, MI (The Fillmore)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - New York, NY (Melrose Ballroom)

April 3

  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Osaka (Asue Arena Osaka)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Taipei (New Taipei City Exhibition Hall)
  • Hwasa "Twits" - Chicago, IL (The Auditorium)
  • Yugyeom "TRUSTY" - São Paulo (Terra SP)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Buenos Aires (C Art Media)

April 4

  • ARTMS "Lunar Theory" - New York, NY (The Town Hall)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Osaka (Asue Arena Osaka)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
  • JUST B "JUST ODD" - Toronto (TD Music Hall)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Manila (U.P. Theater)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Chicago, IL (The Vic Theatre)
  • Yesung "It’s Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)

April 5

  • EVNNE "SET N GO" - Seoul (YES24 Live Hall)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
  • Kyuhyun "COLORS" - Manila (New Frontier Theater)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Aichi (Aichi Sky Expo)
  • NCT WISH  "LOG in" - Macau (Broadway Theatre)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Stray Kids "dominATE" - São Paulo (Estádio MorumBis)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Tokyo (Ariake Arena)
  • Yesung "It’s Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • Yugyeom "TRUSTY" - Mexico City (Foro Puebla 186)

April 6

  • ARTMS "Lunar Theory" - Richmond, VA (Dominion Energy Center)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Sydney (Hordern Pavilion)
  • EVNNE "SET N GO" - Seoul (YES24 Live Hall)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
  • JUST B "JUST ODD" - New York, NY (Racket NYC)
  • Kep1er "BEYOND THE STAR" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Bangkok (Thunder Dome)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Aichi (Aichi Sky Expo)
  • NCT WISH  "LOG in" - Macau (Broadway Theatre)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Orlando, FL (The Abbey)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Atlanta, GA (Variety Playhouse)
  • Stray Kids "dominATE" - São Paulo (Estádio MorumBis)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Tokyo (Ariake Arena)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
  • Yesung "It’s Complicated" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Santiago (Spot Freedom)

April 8

  • ARTMS "Lunar Theory" - St. Petersburg, FL (Mahaffey Theater)
  • JUST B "JUST ODD" - Minneapolis, MN (Cedar Cultural Center)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Atlanta, GA (Ray Charles Performing Arts Center)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - National Harbor, MD (The Theater at MGM National Harbor)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - Lima (Centro de Convenciones Barranco)

April 9

  • 8TURN "8TURNRISE" - New York, NY (The Town Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Melbourne (John Cain Arena)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Charlotte, NC (Blackbox Theater)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Houston, TX (Warehouse Live)
  • Stray Kids "dominATE" - Lima (Estadio San Marcos)

April 10

  • ARTMS "Lunar Theory" - Houston, TX (Bayou Music Center)
  • JUST B "JUST ODD" - Miami, FL (Miramar Cultural Center)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Oakland, CA (Paramount Theatre)

April 11

  • 8TURN "8TURNRISE" - Atlanta, GA (Buckhead Theatre)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Dallas, TX (Texas Theatre)
  • Xiumin "X Times ( )" - Kanagawa (Culttz Kawasaki)
  • Yves "APPLE CINNAMON CRUNCH" - São Paulo (VIP Station)

April 12

  • 2NE1 “WELCOME BACK” ENCORE - Seoul (KSPO Dome)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" - Jakarta (Istora Senayan)
  • BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Taipei (NTU Sports Center)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Kobe (Kobe World Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Auckland (Spark Arena)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" ENCORE - Incheon (INSPIRE Arena)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
  • JUST B "JUST ODD" - Chicago, IL (Outset)
  • NCT WISH  "LOG in" - Manila (New Frontier Theater)
  • STAYC "STAY TUNED" - Seoul (Olympic Hall)
  • Stray Kids "dominATE" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
  • Taeyeon "The TENSE" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
  • Tiffany Young "Here for You" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kagawa (Anabuki Arena Kagawa)
  • Yesung "It’s Complicated" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)

April 13

  • 2NE1 “WELCOME BACK” ENCORE - Seoul (KSPO Dome)
  • ARTMS "Lunar Theory" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kanagawa (K-Arena Yokohama)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Kobe (Kobe World Hall)
  • Donghae "EAST COAST : WAVE" - Macau (Broadway Theatre)
  • INFINITE "LIMITED EDITION" ENCORE - Incheon (INSPIRE Arena)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Los Angeles, CA (The Vermont)
  • STAYC "STAY TUNED" - Seoul (Olympic Hall)
  • Stray Kids "dominATE" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
  • Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Kagawa (Anabuki Arena Kagawa)
  • Xiumin "X Times ( )" - Osaka (NHK Osaka Hall)

April 14

  • 8TURN "8TURNRISE" - Orlando, FL (The Plaza Live)
  • JUST B "JUST ODD" - St. Louis, MO (Delmar Hall)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - New York, NY (Queens Theatre)

April 15

  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Boston, MA (Sonia Cambridge)

April 16

  • 8TURN "8TURNRISE" - Chicago, IL (The Vic Theatre)
  • ARTMS "Lunar Theory" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
  • JUST B "JUST ODD" - Seattle, WA (The Crocodile)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - San Francisco, CA (The Midway)

April 17

  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Montreal (Mount Royal Center)

April 18

  • ARTMS "Lunar Theory" - Tacoma, WA (Pantages Theater)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - New York, NY (Knock Down Center)
  • JUST B "JUST ODD" - Dallas, TX (South Side Music Hall)

April 19

  • 8TURN "8TURNRISE" - Minneapolis, MN (Varsity Theater)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fukuoka (Fukuoka Kokusai Center)
  • BTOB "3,2,1 GO! MELympic" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
  • Choi Ye Na "NEMO" - Macau (Broadway Theatre)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • LUN8 "THE BEGINNING" - Warsaw (Proxima)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Taipei (NTSU Arena)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Toronto (The Parkdale Hall)
  • OnlyOneOf "Our Only Odyssey" - Vancouver (River Rock Theatre)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Kobe (World Memorial Hall)
  • Tiffany Young "Here for You" - Bangkok (Thunder Dome)
  • Xiumin "X Times ( )" - Bangkok (Bhiraj Hall 2-3, Bitec Bangna)
  • Yesung "We're the Complicated Kind" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)

April 20

  • ARTMS "Lunar Theory" - Vancouver (Vogue Theatre)
  • B.I "HYPE UP" - Sydney (Enmore Theatre)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Fukuoka (Fukuoka Kokusai Center)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • JUST B "JUST ODD" - Denver, CO (Gothic Theatre)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Taipei (NTSU Arena)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Macau (Broadway Theatre)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" - Kobe (World Memorial Hall)
  • Yesung "We're the Complicated Kind" - Seoul (Yonsei University Main Auditorium)

April 21

  • 8TURN "8TURNRISE" - Denver, CO (Summit)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Detroit, MI (Garden Theater)

April 22

  • B.I "HYPE UP" - Brisbane (Fortitude Music Hall)
  • JUST B "JUST ODD" - Los Angeles, CA (The Vermont Hollywood)
  • LUN8 "THE BEGINNING" - Berlin (Columbia Theatre)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Chicago, IL (Joe's Live Rosemont)
  • ILY:1 "Stardust Melody ILY:1" - Vancouver (Enso Centre)

April 23

  • 8TURN "8TURNRISE" - Dallas, TX (The Echo Lounge & Music Hall)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Hyogo (Glion Arena Kobe)

April 24

  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Los Angeles, CA (The Novo)
  • LUN8 "THE BEGINNING" - Cologne (Luxor)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - St. Paul, MN (Amsterdam Bar & Hall)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
  • XG "The first HOWL" - São Paulo (Tokio Marine Hall)

April 25

  • 8TURN "8TURNRISE" - Houston, TX (House of Blues)
  • B.I "HYPE UP" - Melbourne (Festival Hall)
  • ILY:1 "Stardust Melody ILY:1" - Toronto (Lyric Theatre)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Singapore (Capitol Theatre)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Aichi (Aichi Sky Expo)

April 26

  • Daesung "D's WAVE" - Seoul (Olympic Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • Donghae "EAST COAST : WAVE" - Taipei (Messe Taoyuan)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Macau (Galaxy Arena)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Hong Kong (AsiaWorld-Summit)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Detroit, MI (The Fillmore)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Kansas City, MO (Gem Theater)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" Finale - Seoul (KSPO DOME)
  • Taeyeon "The TENSE" - Macau (The Venetian Arena)
  • Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Shanghai (Red Rock)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Aichi (Aichi Sky Expo)

April 27

  • 8TURN "8TURNRISE" - Phoenix, AZ (The Van Buren)
  • B.I "HYPE UP" - Auckland (Bruce Mason Centre)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - San Francisco, CA (The Warfield)
  • Daesung "D's WAVE" - Seoul (Olympic Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Macau (The Venetian Theatre)
  • LUN8 "THE BEGINNING" - Madrid (Independence Club)
  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Macau (Galaxy Arena)
  • Taemin "Ephemeral Gaze" Finale - Seoul (KSPO DOME)
  • Ten 1001 MOVEMENT "STUNNER" - Shanghai (Red Rock)
  • XG "The first HOWL" - Mexico City (Arena CDMX)

April 28

  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Dallas, TX (Coppell Arts Center)

April 29

  • 8TURN "8TURNRISE" - Salt Lake City, UT (The Complex)
  • CIX "THUNDER FEVER" - Tokyo (Nikkei Hall)
  • LUN8 "THE BEGINNING" - Amsterdam (P60)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)

April 30

  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Chicago, IL (Copernicus Center)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)

May 1

  • ARTMS "Lunar Theory" - London (Troxy)
  • Dreamcatcher "7 Doors : A Lucky Encore" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Phoenix, AZ (Nile Theater)

May 2

  • 8TURN "8TURNRISE" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
  • GOT7 "NESTFEST" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • KISS OF LIFE "KISS ROAD" - Osaka (Namba Hatch)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Manila (SMX Convention Center)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Dallas, TX (Music Hall at Fair Park)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Aichi (Aichi Sky Expo)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)

May 3

  • ARTMS "Lunar Theory" - Eindhoven (Effenaar)
  • Daesung "D's WAVE" - Ho Chi Minh (Military Zone 7 Indoor Sports Complex)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" - Jakarta (Gelora Bung Karno Madya Stadium)
  • EPEX "YOUTH DEFICIENCY" - Macau (G.Box at Galaxy Macau)
  • GOT7 "NESTFEST" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • NCT WISH  "LOG in" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Los Angeles, CA (Downtown Palace Theater)
  • Taeyeon "The TENSE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • Tiffany Young "Here for You" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Aichi (Aichi Sky Expo)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Seoul (YES24 Live Hall)

May 4

  • EVNNE "SET N GO" - Taipei (Zepp New Taipei)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Bangkok (Thunder Dome)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Houston, TX (Bayou Music Center)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - San Diego, CA (Music Box)
  • Taeyeon "The TENSE" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)

May 5

  • 8TURN "8TURNRISE" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
  • ARTMS "Lunar Theory" - Paris (Salle Pleyel)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Seoul (Olympic Hall)

May 6

  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Nagoya (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Portland, OR (Star Theater)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center)

May 7

  • Kang Daniel "ACT" - London (Islington Assembly Hall)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Nagoya (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Seattle, WA (El Corazon)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - New York, NY (Kings Theatre)

May 8

  • ARTMS "Lunar Theory" - Milan (Santeria Toscana 31)

May 9

  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
  • Kang Daniel "ACT" - Paris (Elysee Montmartre)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seoul (Olympic Hall)
  • Onew "ONEW THE LIVE: CONNECTION" - Los Angeles, CA (The Orpheum)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" - Vancouver (Kay Meek Center)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)

May 10

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Tokyo (Tokyo Garden Theater)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
  • G-Dragon "Übermensch" - Tokyo (Tokyo Dome)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seoul (Olympic Hall)
  • Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)
  • Xiumin "X Times ( )" - Manila (New Frontier Theater)

May 11

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
  • ARTMS "Lunar Theory" - Copenhagen (Amager Bio)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
  • G-Dragon "Übermensch" - Tokyo (Tokyo Dome)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • Kang Daniel "ACT" - Hamburg (Grosse Freiheit)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Seoul (Olympic Hall)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Los Angeles, CA (Dignity Health Sports Park)
  • Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Macau (Galaxy Arena)

May 12

  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Atlanta, GA (Fox Theatre)

May 13

  • Kang Daniel "ACT" - Warsaw (Progresja)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Osaka (Osaka-Jo Hall)

May 14

  • ARTMS "Lunar Theory" - Warsaw (Progresja)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Osaka (Osaka-Jo Hall)
  • XG "The first HOWL" - Tokyo (Tokyo Dome)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)

May 15

  • EVNNE "SET N GO" - Melbourne (170 Russell)

May 16

  • BIBI "EVE" - Seoul (Olympic Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
  • Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Osaka (Namba Hatch)

May 17

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Tokyo (Ariake Arena)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • BIBI "EVE" - Seoul (Olympic Hall)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Hong Kong (AXA x WONDERLAND)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
  • G-Dragon "Übermensch" - Bulacan (Philippine Arena)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Macau (Galaxy Arena)
  • Kai "KAION" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • NCT WISH  "LOG in" - Singapore (Arena @ EXPO (Hall 7))
  • Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Osaka (Asue Arena Osaka)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Bangkok (Samyan Mitrtown Hall)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Los Angeles, CA (The Novo)
  • Xiumin "X Times ( )" - Macau (The Venetian Theatre)

May 18

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Tokyo (Ariake Arena)
  • BIBI "EVE" - Seoul (Olympic Hall)
  • DAY6 "FOREVER YOUNG" FINALE - Seoul (KSPO Dome)
  • EVNNE "SET N GO" - Sydney (Liberty Hall)
  • Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Macau (Galaxy Arena)
  • Kai "KAION" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Stray Kids "dominATE" - Shizuoka (Stadium ECOPA)
  • TREASURE "SPECIAL MOMENT" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Osaka (Asue Arena Osaka)

May 21

  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Tokyo (Tokyo Dome)

May 22

  • NCT 127 "NEO CITY – THE MOMENTUM" - Tokyo (Tokyo Dome)

May 23

  • Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Seoul (KT&G SangsangMadang)

May 24

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Bangkok (MCC Hall)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • Choi Ye Na "NEMO" - Taipei (Legacy TERA)
  • CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • EPEX "YOUTH DEFICIENCY" - Taipei (WESTAR)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Taipei (NTSU Arena)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Kai "KAION" - Kuala Lumpur (Mega Star Arena)
  • Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Seoul (Jangchung Gymnasium)
  • NCT WISH  "LOG in" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Stray Kids "dominATE" - Seattle, WA (T-Mobile Park)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Tokyo (Ariake Arena)

May 25

  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • G-Dragon "Übermensch" - Osaka (Kyocera Dome)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Taipei (NTSU Arena)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Seoul (Jangchung Gymnasium)
  • TXT "ACT : PROMISE -EP. 2-" - Tokyo (Ariake Arena)
  • Xiumin "X Times ( )" - Taipei (Legacy TERA)

May 26

  • G-Dragon "Übermensch" - Osaka (Kyocera Dome)

May 27

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)

May 28

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
  • Stray Kids "dominATE" - San Francisco, CA (Oracle Park)

May 31

  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Ho Chi Minh (Saigon Exhibition and Convention Center)
  • Hi-Fi Un!corn "Beat it Beat it" - Taipei (Clapper Studio)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 9-11)
  • NCT WISH  "LOG in" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium)
  • Stray Kids "dominATE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
  • Taeyeon "The TENSE" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Tokyo (Stellar Ball)

June 1

  • BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Chicago, IL (Harold Washington Cultural Center)
  • CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • j-hope "HOPE ON THE STAGE" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 9-11)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Tokyo (Tokyo Metropolitan Gymnasium)
  • Stray Kids "dominATE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
  • Taeyeon "The TENSE" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • xikers "Road to XY : Enter the Gate" - Tokyo (Stellar Ball)

June 2

  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Los Angeles, CA (Avalon Hollywood)

June 3

  • BIBI "EVE" - Chicago, IL (The Auditorium)

June 4

  • BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Dallas, TX (The Texas Theatre)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Atlanta, GA (The Eastern)

June 5

  • BIBI "EVE" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Casino Resort Toronto)
  • STAYC "STAY TUNED" - Osaka (Cool Japan Park Osaka WW Hall)

June 6

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
  • BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Atlanta, GA (Variety Playhouse)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - San Francisco, CA (The Warfield)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Melbourne (Festival Hall)
  • Stray Kids "dominATE" - Arlington, TX (Globe Life Field)

June 7

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • Baekhyun "Reverie" - Seoul (KSPO Dome)
  • BIBI "EVE" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Aichi (Aichi Sky Expo Exhibition Hall A)
  • Daesung "D's WAVE" - Kuala Lumpur (Arena of Stars)
  • G-Dragon "Übermensch" - Macau (Galaxy Arena)
  • Kai "KAION" - Macau (The Londoner Arena)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
  • NCT WISH  "LOG in" - Bangkok (Thunder Dome)
  • STAYC "STAY TUNED" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • Stray Kids "dominATE" - Arlington, TX (Globe Life Field)
  • Taeyeon "The TENSE" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)

June 8

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Seoul (Myunghwa Live Hall)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Bangkok (IMPACT Arena)
  • Baekhyun "Reverie" - Seoul (KSPO Dome)
  • BLACKSWAN "Lumina’s Light" - Los Angeles, CA (The Belasco)
  • CNBLUE "VOYAGE into X" - Aichi (Aichi Sky Expo Exhibition Hall A)
  • G-Dragon "Übermensch" - Macau (Galaxy Arena)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Fukuoka (West Japan General Exhibition Center Annex)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Sydney (Hordern Pavilion)

June 9

  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Houston, TX (Warehouse Live)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Zurich (The Hall)

June 10

  • BIBI "EVE" - New York, NY (Radio City Music Hall)
  • Stray Kids "dominATE" - Atlanta, GA (Truist Park)

June 11

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Orlando, FL (The Abbey)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Chicago, IL (The Riviera Theatre)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Vienna (Stadthalle Hall F)

June 12

  • BIBI "EVE" - Washington, D.C. (The Theater at MGM National Harbor)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)

June 13

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Charlotte, NC (Heist Brewery and Barrel Arts)
  • Doyoung "Doors" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • EVNNE "SET N GO" - Osaka (Namba Hatch)
  • JAY B "TAPE : RE LOAD" - Washington, D.C. (The HALL at Live!)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Paris (La Seine Musicale)

June 14

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Richmond, VA (Hippodrome Theater)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Jakarta (ICE BSD City Hall 5-6)
  • CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Osaka (Minoh Theatre For The Performing Arts)
  • Doyoung "Doors" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • Irene & Seulgi "BALANCE" - Seoul (Olympic Hall)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Kuala Lumpur (Zepp KL)
  • Kai "KAION" - Jakarta (Tennis Indoor Senayan)
  • Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Hanoi (Quan Ngua Sports Palace)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" ENCORE - Seoul (YES24 Live Hall)
  • Stray Kids "dominATE" - Orlando, FL (Camping World Stadium)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Busan (BEXCO Auditorium)

June 15

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Jakarta (ICE BSD)
  • Baekhyun "Reverie" - São Paulo (Vibra São Paulo)
  • BIBI "EVE" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)
  • Doyoung "Doors" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • EVNNE "SET N GO" - Aichi (Zepp Nagoya)
  • Irene & Seulgi "BALANCE" - Seoul (Olympic Hall)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • ONEWE "O! NEW E!volution IV" ENCORE - Seoul (YES24 Live Hall)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Amsterdam (AFAS Live)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Busan (BEXCO Auditorium)

June 16

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Washington, D.C. (Karma DC Live Music Venue)

June 17

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Philadelphia, PA (Temple Performing Arts Center)
  • Baekhyun "Reverie" - Santiago (Teatro Caupolican)
  • BIBI "EVE" - Austin, TX (Bass Concert Hall)

June 18

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - New York, NY (Queens Theatre)
  • Stray Kids "dominATE" - New York, NY (Citi Field)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - London (indigo at The O2)

June 19

  • BIBI "EVE" - Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Taipei (Zepp New Taipei)
  • Stray Kids "dominATE" - New York, NY (Citi Field)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - London (indigo at The O2)

June 20

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Boston, MA (Emerson Paramount Center)
  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Taipei (Nangang Exhibition Center)
  • Baekhyun "Reverie" - Mexico City (Pepsi Center WTC)
  • ONE PACT "NEXT HORIZON" - Amsterdam (P60)

June 21

  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
  • CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • EVNNE "SET N GO" - Tokyo (Zepp DiverCity)
  • Kai "KAION" - Singapore (The Star Theatre)
  • SF9 "LOVE DAWN" - Seoul (KBS Arena)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle)

June 22

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Montreal (Rialto Theatre)
  • BIBI "EVE" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Bangkok (UOB Live)
  • ONE PACT "NEXT HORIZON" - Cologne (Kantine)
  • SF9 "LOVE DAWN" - Seoul (KBS Arena)
  • Solar "Floating Free : Between" - Taipei (Taipei International Convention Center)

June 23

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Toronto (The Parkdale Hall)
  • Baekhyun "Reverie" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • EVNNE "SET N GO" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)
  • Stray Kids "dominATE" - Washington, D.C. (Nationals Park)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Warsaw (Torwar)

June 24

  • BIBI "EVE" - Oakland, CA (Paramount Theatre Oakland)

June 25

  • Baekhyun "Reverie" - Rosemont, IL (Rosemont Theatre)
  • ONE PACT "NEXT HORIZON" - Paris (Cabaret Sauvage)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Berlin (Tempodrom)

June 26

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Columbus, OH (The King of Clubs)
  • BIBI "EVE" - Seattle, WA (Paramount Theatre)
  • ONE PACT "NEXT HORIZON" - Prague (MeetFactory)
  • Stray Kids "dominATE" - Chicago, IL (Wrigley Field)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Berlin (Tempodrom)

June 27

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Detroit, MI (Garden Theater at Midtown)
  • Daesung "D's WAVE" - Taipei (Taipei Music Center)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Esch-sur-Alzette (Rockhal)

June 28

  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Taipei (NTSU Arena)
  • Baekhyun "Reverie" - Sugar Land, TX (Smart Financial Centre)
  • CLOSE YOUR EYES "CLOSER MOMENTS" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Manila (New Frontier Theater)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Goyang (Goyang Stadium)
  • Kim Jae Joong "Beauty in Chaos" - Bangkok (Thunder Dome)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Macau (The Londoner Arena)
  • ONE PACT "NEXT HORIZON" - Warsaw (Progresja)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - London (Allianz Stadium, Twickenham)
  • STAYC "STAY TUNED" - Jakarta (Istora Senayan)

June 29

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Louisville, KY (Portal Louisville)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Taipei (NTSU Arena)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Goyang (Goyang Stadium)
  • NMIXX "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB" - Macau (The Londoner Arena)
  • ONE PACT "NEXT HORIZON" - Milan (Magazzini Generali)
  • Stray Kids "dominATE" - Toronto (Rogers Stadium)

June 30

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Nashville, TN (Riverside Revival)

July 1

  • Baekhyun "Reverie" - Seattle, WA (WAMU Theater)

July 2

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Chicago, IL (Logan Square Auditorium)
  • G-Dragon "Übermensch" - Sydney (Qudos Bank Arena)

July 3

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Minneapolis, MN (Granada Theater)
  • Baekhyun "Reverie" - Oakland, CA (Oakland Arena)
  • G-Dragon "Übermensch" - Sydney (Qudos Bank Arena)
  • STAYC "STAY TUNED" - Sydney (Hordern Pavilion)

July 4

July 5

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Omaha, NE (Benson Theatre)
  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Goyang (Goyang Stadium)
  • Daesung "D's WAVE" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Tokyo (Ajinomoto Stadium)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 4-6)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Busan (KBS Busan Hall)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Seoul (KSPO Dome)
  • STAYC "STAY TUNED" - Melbourne (Festival Hall)
  • VIVIZ "NEW LEGACY" - Seoul (Olympic Hall)

July 6

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Des Moines, IA (xBk Live)
  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • Baekhyun "Reverie" - Los Angeles, CA (Kia Forum)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Goyang (Goyang Stadium)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Tokyo (Ajinomoto Stadium)
  • G-Dragon "Übermensch" - Melbourne (Rod Laver Arena)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Chiba (Makuhari Messe International Exhibition Hall 4-6)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Seoul (KSPO Dome)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Minneapolis, MN (Orpheum Theatre)
  • VIVIZ "NEW LEGACY" - Seoul (Olympic Hall)

July 8

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Kansas City, MO (Gem Theater)
  • STAYC "STAY TUNED" - Brisbane (Fortitude Music Hall)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Chicago, IL (The Chicago Theatre)

July 9

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Oklahoma City, OK (The Yale Theater)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)

July 10

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Atlanta, GA (State Farm Arena)
  • NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Toronto (The Theatre at Great Canadian Toronto)

July 11

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Dallas, TX (Coppell Arts Center)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Seoul (KSPO DOME)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
  • STAYC "STAY TUNED" - Auckland (Spark Arena)
  • Stray Kids "dominATE" - Amsterdam (Johan Cruijff ArenA)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Taipei (Zepp New Taipei)

July 12

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Houston, TX (Rockefellers)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
  • Doyoung "Doors" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • G-Dragon "Übermensch" - Taipei (Taipei Arena)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Seoul (KSPO DOME)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • Irene & Seulgi "BALANCE" - Macau (The Londoner Arena)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Kai "KAION" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Moonbyul "sea;nema" - Osaka (Cool Japan Park Osaka WW Hall)
  • NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - New York, NY (The Theater at Madison Square Garden)
  • Tiffany Young "Here for You" - Macau (The Londoner Theatre)

July 13

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - San Antonio, TX (Vibes Event Center)
  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - New York, NY (City Field)
  • Baekhyun "Reverie" - Berlin (Uber Eats Music Hall)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Los Angeles, CA (SoFi Stadium)
  • Doyoung "Doors" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • G-Dragon "Übermensch" - Taipei (Taipei Arena)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Seoul (KSPO DOME)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Seoul (Jamsil Indoor Stadium)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Osaka (Kyocera Dome)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Hyogo (Glion Arena Kobe)

July 14

  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Boston, MA (MGM Music Hall at Fenway)

July 15

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Albuquerque, NM (The Historic Lobo Theater Lounge and Event Center)
  • Stray Kids "dominATE" - Frankfurt (Deutsche Bank Park)

July 16

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Baltimore, MD (CFG Bank Arena)
  • Baekhyun "Reverie" - Paris (Adidas Arena)
  • Doyoung "Doors" - Singapore (The Star Theatre)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - National Harbor, MD (The Theater at MGM National Harbor)

July 17

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Phoenix, AZ (Nile Theater)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Anaheim, CA (Honda Center)

July 18

  • Baekhyun "Reverie" - Amsterdam (AFAS Live)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Chicago, IL (Soldier Field)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Anaheim, CA (Honda Center)
  • Stray Kids "dominATE" - London (Tottenham Hotspur Stadium)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Atlanta, GA (Cobb Energy Performing Arts Centre)

July 19

  • 82MAJOR "82 SYNDROME" - Los Angeles, CA (Catch One)
  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Nashville, TN (Bridgestone Arena)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
  • EVNNE "SET N GO" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
  • G-Dragon "Übermensch" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Busan (Busan Sajik Gymnasium)
  • Irene & Seulgi "BALANCE" - Bangkok (Paragon Hall)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Singapore (Capitol Theatre)
  • KARD "DRIFT" - Seoul (YES24 WANDERLOCH HALL)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Taipei (NTSU Arena)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • STAYC "STAY TUNED" - Bangkok (ICONSIAM)
  • Stray Kids "dominATE" - London (Tottenham Hotspur Stadium)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Incheon (INSPIRE Arena)

July 20

  • Baekhyun "Reverie" - Milan (Fabrique Milano)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
  • G-Dragon "Übermensch" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Busan (Busan Sajik Gymnasium)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Taipei (NTSU Arena)
  • Moonbyul "sea;nema" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Miami, FL (The Fillmore Miami Beach)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Incheon (INSPIRE Arena)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Daegu (EXCO, East Wing, Hall 4)

July 22

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Orlando, FL (Kia Center)
  • Baekhyun "Reverie" - London (OVO Arena Wembley)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Toronto (Rogers Stadium)
  • Daesung "D's WAVE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Dallas, TX (American Airlines Center)
  • Stray Kids "dominATE" - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)

July 23

  • BLACKPINK "DEADLINE" - Toronto (Rogers Stadium)
  • Daesung "D's WAVE" - Hyogo (Glion Arena Kobe)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Dallas, TX (American Airlines Center)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Saitama (Saitama Super Arena)
  • Stray Kids "dominATE" - Madrid (Riyadh Air Metropolitano)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Sugar Land, TX (Smart Financial Theatre)

July 24

  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Saitama (Saitama Super Arena)

July 25

  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" FINAL - Seoul (KSPO Dome)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)

July 26

  • &TEAM "AWAKEN THE BLOODLINE" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo)
  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Chicago, IL (Wrigley Field)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - New York, NY (Citi Field)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" FINAL - Seoul (KSPO Dome)
  • EVNNE "SET N GO" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
  • G-Dragon "Übermensch" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Taipei (NTSU Arena)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Tampa, FL (Amalie Arena)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • Moonbyul "sea;nema" - Kaohsiung (Kaohsiung Music Center)
  • Stray Kids "dominATE" - Paris (Stade de France)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Osaka (Kyocera Dome)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Singapore (The Star Theatre)

July 27

  • BLACKPINK "DEADLINE" - New York, NY (Citi Field)
  • BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.1" FINAL - Seoul (KSPO Dome)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Taipei (NTSU Arena)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Tampa, FL (Amalie Arena)
  • Kai "KAION" - Manila (Araneta Coliseum)
  • Stray Kids "dominATE" - Paris (Stade de France)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Tempe, AZ (Mullet Arena)
  • Tiffany Young "Here for You" - Manila (Samsung Hall, SM Aura Premier)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Osaka (Kyocera Dome)

July 28

  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Kanagawa (KT Zepp Yokohama)

July 29

  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Denver, CO (Bellco Theatre)

July 30

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Tacoma, WA (Tacoma Dome)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Osaka (Zepp Osaka Bayside)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Hiroshima (Hiroshima Green Arena)
  • Stray Kids "dominATE" - Rome (Stadio Olimpico)

July 31

  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Hiroshima (Hiroshima Green Arena)

August 1

  • Baekhyun "Reverie" - Melbourne (Festival Hall)
  • ONEUS "H_OUR, US" - New York, NY (Town Hall)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Seattle, WA (McCaw Hall)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)

August 2

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - San Jose, CA (SAP Center)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Paris (Stade de France)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Taipei (NTSU Arena)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Yanmar Stadium Nagai)
  • G-Dragon "Übermensch" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Kai "KAION" - Bangkok (Thunder Dome)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
  • Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - New York, NY (Brooklyn Paramount)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)

August 3

  • Baekhyun "Reverie" - Sydney (Hordern Pavilion)
  • BIBI "EVE" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Paris (Stade de France)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Osaka (Yanmar Stadium Nagai)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Taipei (Taipei Music Center)
  • Irene & Seulgi "BALANCE" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Atlanta, GA (Tabernacle)
  • Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Seoul (Olympic Handball Gymnasium)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Stanford, CA (Frost Ampitheater)

August 5

  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - London (The O2)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Washington, D.C. (Warner Theatre)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - São Paulo (Terra SP)

August 6

  • BLACKPINK "DEADLINE" - Milan (Ippodromo SNAI La Maura)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - London (The O2)
  • Kai "KAION" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Detroit, MI (The Fillmore)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Los Angeles, CA (YouTube Theater)

August 7

  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Belmont Park, NY (UBS Arena)
  • Kai "KAION" - Kanagawa (PACIFICO Yokohama National Convention Hall)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Santiago (Teatro Coliseo)

August 8

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Cleveland, OH (Agora Ballroom)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Seoul (KSPO Dome)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - São Paulo (Vibra São Paulo)
  • UAU "Playlist #You Are You" - Mexico City (Foro Puebla 186)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Atlanta, GA (Coca-Cola Roxy)

August 9

  • BIBI "EVE" - Bangkok (UOB Live)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - Barcelona (Estadi Olímpic)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Jakarta (Indonesia Arena)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Chicago, IL (United Center)
  • G-Dragon "Übermensch" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Macau (Studio City Event Center)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Amsterdam (Ziggo Dome)
  • Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Seoul (Olympic Hall)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Bangkok (Thunder Dome)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Macau (Broadway Theatre)
  • P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Tokyo (Tokyo Dome)
  • STAYC "STAY TUNED" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 8 & 10)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Seoul (KSPO Dome)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Monterrey (Showcenter Complex)

August 10

  • G-Dragon "Übermensch" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
  • Hwasa "Twits" - Bangkok (MCC Hall)
  • Jin "RUNSEOKJIN_EP.TOUR" - Amsterdam (Ziggo Dome)
  • Kang Daniel "ACT : NEW EPISODE" - Seoul (Olympic Hall)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Bangkok (Thunder Dome)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Chicago, IL (Copernicus Center)
  • P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Seoul (Korea University Hwajeong Tiger Dome)
  • SMTOWN "SMTOWN LIVE 2025" - Tokyo (Tokyo Dome)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Seoul (KSPO Dome)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Santiago (Teatro Caupolican)
  • UAU "Playlist #You Are You" - Lima (CCB)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Irving, TX (The Pavilion at Toyota Music Factory)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Mexico City (Pepsi Center)

August 12

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Glendale, CA (Desert Diamond Arena)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Houston, TX (Toyota Center)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Mexico City (Pepsi Center WTC)

August 13

  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Houston, TX (Toyota Center)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Nashville, TN (Ryman Auditorium)
  • UAU "Playlist #You Are You" - Buenos Aires (C Art Media)

August 14

  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - Los Angeles, CA (Hollywood Palladium)

August 15

  • BLACKPINK "DEADLINE" - London (Wembley Stadium)
  • PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Seoul (KSPO Dome)
  • UAU "Playlist #You Are You" - São Paulo (Studio Stage)

August 16

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Arlington, TX (Globe Life Field)
  • Baekhyun "Reverie" - Jakarta (ICE BSD)
  • BLACKPINK "DEADLINE" - London (Wembley Stadium)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Manila (SM Mall of Asia Arena)
  • Doyoung "Doors" - Macau (Studio City Event Center)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Los Angeles, CA (BMO Stadium)
  • Kai "KAION" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
  • LE SSERAFIM "EASY CRAZY HOT" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Seoul (Olympic Hall)
  • NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Osaka (Zepp Namba)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Dallas, TX (House of Blues)
  • Onew "ONEW THE LIVE : PERCENT (%)" - Hong Kong (Kitty Woo Stadium)
  • PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Seoul (KSPO Dome)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Kuala Lumpur (Idea Live)
  • STAYC "STAY TUNED" - Singapore (The Star Theatre)
  • Xdinary Heroes "Beautiful Mind" - San Jose, CA (San Jose Civic)

August 17

  • Nam Woohyun "TREE HIGH SCHOOL" - Seoul (Olympic Hall)
  • NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Bangkok (Rajamangala National Stadium)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Seoul (KSPO Dome)
  • UAU "Playlist #You Are You" - Santiago (Teatro Coliseo)

August 18

  • ONEUS "H_OUR, US" - Houston, TX (House of Blues)
  • Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Tokyo (Zepp DiverCity)

August 19

  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Sydney (ICC Sydney Theatre)

August 20

  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - New York, NY (Palladium Times Square)
  • UAU "Playlist #You Are You" - Bayamon (Inter Bayamon)

August 21

  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Melbourne (Margaret Court Arena)
  • ONEUS "H_OUR, US" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)

August 22

  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - London (The O2)
  • G-Dragon "Übermensch" - Newark, NJ (Prudential Center)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Atlanta, GA (Center Stage Theater)
  • Super Junior "SUPER SHOW 10" - Seoul (KSPO Dome)
  • TXT "ACT : TOMORROW" - Seoul (Gocheok Sky Dome)

August 23

  • ATEEZ "IN YOUR FANTASY" - Mexico City (Estadio GNP Seguros)
  • Baekhyun "Reverie" - Kuala Lumpur (Idea Live)
  • BIBI "EVE" - Singapore
  • Daesung "D's WAVE" - Macau (Studio City)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
  • Doyoung "Doors" - Hyogo (Kobe World Hall)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Manila (Smart Araneta Coliseum)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
  • ONEUS "H_OUR, US" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
  • P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Sydney (Hordern Pavilion)
  • PLAVE "DASH: Quantum Leap" - Taipei (NTSU Arena)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
  • STAYC "STAY TUNED" - Taipei (Taipei International Convention Center)
  • Super Junior "SUPER SHOW 10" - Seoul (KSPO Dome)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
  • TXT "ACT : TOMORROW" - Seoul (Gocheok Sky Dome)
  • WINNER "OUR MOMENT" - Macau (Broadway Theatre)

August 24

  • Doyoung "Doors" - Hyogo (Kobe World Hall)
  • HOSHI X WOOZI "WARNING" - Gwangju (Kwangju Women's University Universiade Gymnasium)
  • Jay Park "Serenades & Body Rolls" - Auckland (Spark Arena)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Chicago, IL (The Riviera Theatre)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Fukuoka (Marine Messe Fukuoka Hall A)
  • Super Junior "SUPER SHOW 10" - Seoul (KSPO Dome)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
  • Yoon San Ha "PRISM : from Y to A" - Manila (SM North EDSA, Skydome)
  • Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Taipei (WESTAR)

August 25

  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Manchester (AO Arena)

August 26

  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Dallas, TX (House of Blues)

August 27

  • Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Melbourne (170 Russell)

August 28

  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Amsterdam (Ziggo Dome)
  • Kai "KAION" - Los Angeles, CA (Shrine Auditorium)

August 29

  • aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Seoul (KSPO Dome)
  • Epik High Asia Tour 2025 - Singapore (Pasir Panjang Power Station)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - Los Angeles, CA (Wilshire Ebell Theatre)
  • Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Sydney (Metro Theatre)

August 30

  • aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Seoul (KSPO Dome)
  • BABYMONSTER "HELLO MONSTERS" - Toronto (Scotiabank Arena)
  • Baekhyun "Reverie" - Macau (Galaxy Arena)
  • Daesung "D's WAVE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • DAY6 "The DECADE" - Goyang (Goyang Stadium)
  • Doh Kyung Soo "DO it!" - Kuala Lumpur (Axiata Arena)
  • ENHYPEN "WALK THE LINE" - Brussels (ING Arena)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • NCT DREAM "THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
  • P1Harmony "P1ustage H : MOST WANTED" - Singapore (Arena @ EXPO)
  • RIIZE "RIIZING LOUD" - Taipei (NTSU Arena)
  • SF9 "LOVE DAWN" - Hong Kong (AXA Dreamland GO PARK)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Hyogo (Kobe World Hall)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Seoul
  • TWICE "THIS IS FOR" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
  • The Rose "Once Upon A WRLD" - Seoul (BLUESQUARE SOL TRAVEL Hall)
  • WINNER "OUR MOMENT" - Bangkok (MCC Hall)

August 31

  • aespa "SYNK : aeXIS LINE" - Seoul (KSPO Dome)
  • Baekhyun "Reverie" - Macau (Galaxy Arena)
  • Daesung "D's WAVE" - Kanagawa (Pia Arena MM)
  • DAY6 "The DECADE" - Goyang (Goyang Stadium)
  • Epik High Asia Tour 2025 - Jakarta (Mahaka Square)
  • G-Dragon "Übermensch" - Las Vegas, NV (T-Mobile Arena)
  • HIGHLIGHT "RIDE OR DIE" - Tokyo (Tachikawa Stage Garden)
  • Kai "KAION" - Dallas, TX (Texas Trust CU Theatre)
  • N.Flying "&CON4 : FULL CIRCLE" - San Francisco, CA (Palace of Fine Arts)
  • THE BOYZ "THE BLAZE" - Hyogo (Kobe World Hall)
  • TWICE "THIS IS FOR" - Fukuoka (Mizuho PayPay Dome)
  • Yves "COSMIC CRISPY TOUR" - Brisbane (The Triffid)



Poll includes artists whose tours were announced through March 7.

Leave a comment to let us know about any updates, incorrect information, or shows that are missing from the list!

