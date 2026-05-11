Soompi's K-Pop Music Chart 2026, May Week 2

May 11, 2026
by edward1849

In its fourth week on our chart, AKMU’s “Joy, Sorrow, Beautiful Heart” moves up two spots to become the new No. 1 song this week. Congratulations to AKMU!

Holding steady at No. 2 is Hearts2Hearts’ “RUDE!” Last week’s No. 1 song, NCT WISH’s “Ode to Love,” drops two spots to No. 3.

Two songs newly entered the top 10 this week.

Moving up 15 spots to No. 4 is CORTIS’s “REDRED,” the title track from their second mini album “GREENGREEN.” Using the themes of “green” and “red,” the members share what they pursue versus what they are against.

TWS’s “You, You,” the title track from their fifth mini album “NO TRAGEDY,” debuts at No. 9. A song that blends R&B vibes with house sounds, “You, You” is a dance track that openly confesses feelings for someone.

Singles Music Chart - May 2026, Week 2
  • 1 (+2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Album: FLOWERING
    Artist/Band: AKMU
    • Music: Lee Chanhyuk
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 3 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 2 (–) RUDE!
    Album: RUDE!
    Artist/Band: Hearts2Hearts
    • Music: Thott, Rose, Karimi
    • Lyrics: Park Tae Won, danke, Lee Hyung Suk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 2 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
    Album: Ode to Love
    Artist/Band: NCT WISH
    • Music: JINBYJIN, Noerio, Soulkidd, KiD RAiN, Hogan, O’Riordan
    • Lyrics: danke, Cho Yu Ri
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 1 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 4 (+15) REDRED
    Album: GREENGREEN
    Artist/Band: CORTIS
    • Music: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    • Lyrics: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 19 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
  • 5 (–) SWIM
    Album: ARIRANG
    Artist/Band: BTS
    • Music: Essien, Foreman, Spry, Baken, Tedder, RM, Spencer, Milano, Pdogg
    • Lyrics: Essien, Foreman, Spry, Baken, Tedder, RM, Spencer, Milano, Pdogg
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 5 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 6 (-2) BANG BANG
    Album: REVIVE+
    Artist/Band: IVE
    • Music: Brady, Roman, Carpenter, Troy, MLITE
    • Lyrics: Seo Ji Eum, Hwang Yu Bin, Jang Won Young, Exy
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 4 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    Album: Delulu Pack
    Artist/Band: KiiiKiii
    • Music: Chapman, Bonnick, Berg, Cazzi Opeia
    • Lyrics: Omega Sapien
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 7 Previous rank
       
    • 13 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 8 (–) Catch Catch
    Album: LOVE CATCHER
    Artist/Band: Yena
    • Music: NATHAN, Roar, Myrhee, Coll' 8va, SKINNER BOX, JINLI, Youra
    • Lyrics: Seo Jeong A, NATHAN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 8 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 9 (new) You, You
    Album: NO TRAGEDY
    Artist/Band: TWS
    • Music: Shaw, Shift K3Y, Blake
    • Lyrics: BAEHAE, Joo Hwan, Jinsol, Baek So Hyun, Lee Angdoo, Dohoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 10 (-1) Landing in Love
    Album: Take-off
    Artist/Band: HANRORO
    • Music: HANRORO
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 9 Previous rank
       
    • 26 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
    Artist/Band: NEXZ
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
    Artist/Band: QWER
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
    Album: Good Goodbye
    Artist/Band: Hwasa
    • Music: Park Woo Sang, Hwasa
    • Lyrics: Hwasa, An Shinae
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 12 Previous rank
       
    • 27 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    Album: 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns
    Artist/Band: TXT
    • Music: Slow Rabbit, Jondren Hwang, Dev Lemons, Benayon, BIGHIT MUSIC, Driscoll, Bang Si Hyuk, Jiggy, KAIYI, Freedman, Rollo, JBACH, Rosen, Averill, Phil Good, January 8, Ha Yoona, Kim Kiwi, Kim Chaea, Park Sang Yoo, Stalking Gia, Hoffman, Stuart
    • Lyrics: Slow Rabbit, Jondren Hwang, Dev Lemons, Benayon, BIGHIT MUSIC, Driscoll, Bang Si Hyuk, Jiggy, KAIYI, Freedman, Rollo, JBACH, Rosen, Averill, Phil Good, January 8, Ha Yoona, Kim Kiwi, Kim Chaea, Park Sang Yoo, Stalking Gia, Hoffman, Stuart
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 6 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
    Album: EROS
    Artist/Band: Lee Chanhyuk
    • Music: Lee Chanhyuk, MILLENNIUM, SIHWANG, Lee Jin Hyub
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 13 Previous rank
       
    • 37 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    Artist/Band: Doh Kyung Soo
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 11 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    Artist/Band: ILLIT
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Album: OO-LI
    Artist/Band: WOODZ
    • Music: WOODZ, NATHAN, HoHo
    • Lyrics: WOODZ
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 16 Previous rank
       
    • 78 Number of week on chart
       
    Album: Akrapovic
    Artist/Band: hamo
    • Music: hamo, Basil Jet
    • Lyrics: hamo
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 14 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
    Artist/Band: CRAVITY
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Artist/Band: N.Flying
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 15 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
    Album: Absence
    Artist/Band: Car, the garden
    • Music: Car, the garden, 623
    • Lyrics: Car, the garden
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 18 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    Album: TIME CAPSULE
    Artist/Band: Davichi
    • Music: Lee Mujin
    • Lyrics: Lee Mujin
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 21 Previous rank
       
    • 27 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    Album: Caligo Pt.2
    Artist/Band: PLAVE
    • Music: PLAVE, HANGANG, WWW, MeQue
    • Lyrics: PLAVE
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 10 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
    Artist/Band: Park Ji Hoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Artist/Band: LE SSERAFIM
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Album: Blue Valentine
    Artist/Band: NMIXX
    • Music: KASS, Sevn Dayz, Stalking Gia
    • Lyrics: J14, Youra, danke, Guk Ji Won, Moon Seol Ree, jellybean, Milena, SEORA
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 28 Previous rank
       
    • 27 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    Album: Remapping The Human Soul
    Artist/Band: Epik High
    • Music: Tablo
    • Lyrics: Tablo, Mithra Jin
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 22 Previous rank
       
    • 14 Number of week on chart
       
    Artist/Band: 82MAJOR
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Artist/Band: VINXEN
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 31 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    Artist/Band: LUCY
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 31 Peak on chart
       
    Artist/Band: XngHan&Xoul
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Artist/Band: Lee Chae Yeon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Album: rosie
    Artist/Band: Rosé
    • Music: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    • Lyrics: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 36 Previous rank
       
    • 70 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    Album: To Reach You
    Artist/Band: 10CM
    • Music: Tomofumi Tanizawa
    • Lyrics: Go Hee An
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 33 Previous rank
       
    • 59 Number of week on chart
       
    Artist/Band: Xdinary Heroes
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 25 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    Artist/Band: ifeye
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 24 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    Artist/Band: SoonSoonHee (Jihwan)
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 41 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    Artist/Band: Woody
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 42 Previous rank
       
    • 54 Number of week on chart
       
    Artist/Band: TRIANGLE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Artist/Band: ITZY
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 38 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    Artist/Band: T.O.P
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 30 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    Artist/Band: DxS
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 44 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    Album: Don’t you know
    Artist/Band: ZO ZAZZ
    • Music: Ahn Young Min
    • Lyrics: Ahn Young Min, K-SMITH
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 46 Previous rank
       
    • 62 Number of week on chart
       
    Artist/Band: Yuju
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Artist/Band: B1A4
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 29 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    Artist/Band: Lim Hyun Jung
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 40 Previous rank
       
    • 14 Number of week on chart
       
    Album: Who is she
    Artist/Band: KISS OF LIFE
    • Music: Slush Puppy, Healey, Rollo, Brenan
    • Lyrics: Mia, rom, Park Sang Yoo, Jeong Seon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 32 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    Artist/Band: Hyun Seo, Park Dahye
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    Album: DEADLINE
    Artist/Band: BLACKPINK
    • Music: Walter, Chris Martin, Rosé, Cirkut
    • Lyrics: Chris Martin, Walter, Rosé, Danny Chung, Jisoo, Jennie, Lisa
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 17 Previous rank
       
    • 8 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
About the Soompi Music Chart

Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:

Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%

