Soompi's K-Pop Music Chart 2026, May Week 2
In its fourth week on our chart, AKMU’s “Joy, Sorrow, Beautiful Heart” moves up two spots to become the new No. 1 song this week. Congratulations to AKMU!
Holding steady at No. 2 is Hearts2Hearts’ “RUDE!” Last week’s No. 1 song, NCT WISH’s “Ode to Love,” drops two spots to No. 3.
Two songs newly entered the top 10 this week.
Moving up 15 spots to No. 4 is CORTIS’s “REDRED,” the title track from their second mini album “GREENGREEN.” Using the themes of “green” and “red,” the members share what they pursue versus what they are against.
TWS’s “You, You,” the title track from their fifth mini album “NO TRAGEDY,” debuts at No. 9. A song that blends R&B vibes with house sounds, “You, You” is a dance track that openly confesses feelings for someone.
-
1 (+2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) RUDE!
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (-2) Ode to Love
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (+15) REDRED
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (–) SWIM
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-2) BANG BANG
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (–) 404 (New Era)
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (–) Catch Catch
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (new) You, You
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (-1) Landing in Love
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 26 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
11 (new) Mmchk
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
12 (new) CEREMONY
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
13 (-1) Good Goodbye
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 27 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
14 (-8) Stick With You
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
15 (-2) Endangered Love
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 37 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
16 (-5) Popcorn
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
17 (new) It’s Me
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 17 Peak on chart
-
18 (-2) Drowning
- Chart Info
- 16 Previous rank
- 78 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
19 (-5) Akrapovic
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
20 (new) AWAKE
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 20 Peak on chart
-
21 (-6) Flashback
- Chart Info
- 15 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
22 (-4) My whole world
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
23 (-2) TIME CAPSULE
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 27 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
24 (-14) Born Savage
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
25 (new) Bodyelse
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
26 (new) CELEBRATION
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 26 Peak on chart
-
27 (+1) Blue Valentine
- Chart Info
- 28 Previous rank
- 27 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
28 (-6) Love Love Love
- Chart Info
- 22 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
29 (new) Sign
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 29 Peak on chart
-
30 (+1) FLYING HIGH WITH U
- Chart Info
- 31 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
31 (new) All Ages
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 31 Peak on chart
-
32 (new) Glow
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 32 Peak on chart
-
33 (new) No Tears On The Dancefloor
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 33 Peak on chart
-
34 (+2) toxic till the end
- Chart Info
- 36 Previous rank
- 70 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
35 (-2) To Reach You
- Chart Info
- 33 Previous rank
- 59 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
36 (-11) Voyager
- Chart Info
- 25 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
37 (-13) Hazy (Daisy)
- Chart Info
- 24 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 24 Peak on chart
-
38 (+3) Even if I close my eyes (2026)
- Chart Info
- 41 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 31 Peak on chart
-
39 (+3) Sadder Than Yesterday
- Chart Info
- 42 Previous rank
- 54 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
40 (new) Love is
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 40 Peak on chart
-
41 (-3) THAT’S A NO NO
- Chart Info
- 38 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
42 (-12) Studio54
- Chart Info
- 30 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 19 Peak on chart
-
43 (+1) Feel Me
- Chart Info
- 44 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 43 Peak on chart
-
44 (+2) Don’t you know
- Chart Info
- 46 Previous rank
- 62 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
45 (new) First Love Is a Curse
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 45 Peak on chart
-
46 (-17) Rock Paper Scissors
- Chart Info
- 29 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 29 Peak on chart
-
47 (-7) Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
- Chart Info
- 40 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
48 (-16) Who is she
- Chart Info
- 32 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
49 (new) Sorry for Being Sorry
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 49 Peak on chart
-
50 (-33) GO
- Chart Info
- 17 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%