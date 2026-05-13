KATSEYE Announces Stops For 2026 Tour "THE WILDWORLD TOUR"
KATSEYE is hitting the road for a brand-new tour!
On May 13, KATSEYE officially announced their plans for “THE WILDWORLD TOUR,” which will kick off this fall.
First, “THE WILDWORLD TOUR” will first take KATSEYE to eight cities across Europe, starting with Dublin on September 1, followed by London on September 3, Manchester on September 6, Paris on September 9, Amsterdam on September 11, Cologne on September 13, Antwerp on September 15, and Copenhagen on September 17.
KATSEYE will then return stateside to perform in 19 different cities across North America. The group will perform in Miami on October 13, Atlanta on October 15, Charlotte on October 20, Washington, DC on on October 22, Belmont Park on October 24, Boston on October 28, Montreal on October 30, Hamilton on November 1, Detroit on November 3, Chicago on November 5, Minneapolis on November 7, Austin on November 10, Dallas on November 11, Las Vegas on November 14, Seattle on November 17, Oakland on November 19, Los Angeles on November 21, Phoenix on November 24, and Mexico City on November 27.
All pre-sales will begin on May 20, while general tickets will go on sale on May 21 at 3 p.m. local time.
