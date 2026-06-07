Soompi's K-Pop Music Chart 2026, June Week 1

Soompi's K-Pop Music Chart 2026, June Week 1

Music
Jun 07, 2026
by edward1849

The top three songs remain the same as last week. CORTIS’s “REDRED” repeats as the No. 1 song, making it its third week at the top. Congratulations to CORTIS!

Holding steady at No. 2 and 3, respectively, are ILLIT’s “It’s Me” and NMIXX’s “Heavy Serenade.”

There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 4 is LE SSERAFIM’s “BOOMPALA,” the title track from their second full album “PUREFLOW pt.1.” A bright and energetic song that samples “Macarena,” it expresses that fear may be just an illusion depending on the perspective or attitude.

Singles Music Chart - June 2026, Week 1
  • 1 (–) REDRED
    Image of REDRED
    Album: GREENGREEN
    Artist/Band: CORTIS
    • Music: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    • Lyrics: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 1 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 2 (–) It’s Me
    Image of It’s Me
    Album: MAMIHLAPINATAPAI
    Artist/Band: ILLIT
    • Music: Brady, Roman, Sorana, Rollo, The Deep, youra
    • Lyrics: Brady, Roman, Sorana, Rollo, The Deep, youra
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 2 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 3 (–) Heavy Serenade
    Image of Heavy Serenade
    Album: Heavy Serenade
    Artist/Band: NMIXX
    • Music: ESUM, Ayushy, Awrii, Anes, Glenmark, SEORA, SSo
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 3 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 4 (new) BOOMPALA
    Image of BOOMPALA
    Album: PUREFLOW pt.1
    Artist/Band: LE SSERAFIM
    • Music: Bridges, Romero, Ruiz, Tranter, SCORE, Megatone, Bang Si Hyuk, JBACH, Cannata, Polenghi, Meshorer, Sharrieff
    • Lyrics: Bridges, Romero, Ruiz, Tranter, SCORE, Megatone, Bang Si Hyuk, JBACH, Cannata, Polenghi, Meshorer, Sharrieff
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 5 (+4) Suddenly
    Image of Suddenly
    Album: I.O.I : LOOP
    Artist/Band: I.O.I
    • Music: VVN, KUSH, IDO
    • Lyrics: Jeon Somi, VVN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 9 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 6 (-1) WDA (Whole Different Animal) (feat. G-Dragon)
    Image of WDA (Whole Different Animal) (feat. G-Dragon)
    Album: WDA (Whole Different Animal)
    Artist/Band: aespa
    • Music: Abernathy, Smitty, Ryan Jhun, G-Dragon
    • Lyrics: Jvde, G-Dragon
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 5 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 7 (-3) RUDE!
    Image of RUDE!
    Album: RUDE!
    Artist/Band: Hearts2Hearts
    • Music: Thott, Rose, Karimi
    • Lyrics: Park Tae Won, danke, Lee Hyung Suk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 4 Previous rank
       
    • 13 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
  • 8 (-2) Catch Catch
    Image of Catch Catch
    Album: LOVE CATCHER
    Artist/Band: Yena
    • Music: NATHAN, Roar, Myrhee, Coll' 8va, SKINNER BOX, JINLI, Youra
    • Lyrics: Seo Jeong A, NATHAN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 6 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 9 (-2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Image of Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Album: FLOWERING
    Artist/Band: AKMU
    • Music: Lee Chanhyuk
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 7 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 10 (–) 404 (New Era)
    Image of 404 (New Era)
    Album: Delulu Pack
    Artist/Band: KiiiKiii
    • Music: Chapman, Bonnick, Berg, Cazzi Opeia
    • Lyrics: Omega Sapien
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 10 Previous rank
       
    • 17 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 11 (+1) CHOOM
    Image of CHOOM
    Album: CHOOM
    Artist/Band: BABYMONSTER
    • Music: YG, P.K, DEE.P, 2K, Hall, Kim Min Gu
    • Lyrics: YG, Aquilina, CHOICE37, Hall, Kim Min Gu, Wikström, Malaynah
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 12 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 12 (-4) BANG BANG
    Image of BANG BANG
    Album: REVIVE+
    Artist/Band: IVE
    • Music: Brady, Roman, Carpenter, Troy, MLITE
    • Lyrics: Seo Ji Eum, Hwang Yu Bin, Jang Won Young, Exy
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 8 Previous rank
       
    • 15 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 13 (+5) Landing in Love
    Image of Landing in Love
    Album: Take-off
    Artist/Band: HANRORO
    • Music: HANRORO
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 18 Previous rank
       
    • 30 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
  • 14 (+1) SWIM
    Image of SWIM
    Album: ARIRANG
    Artist/Band: BTS
    • Music: Essien, Foreman, Spry, Baken, Tedder, RM, Spencer, Milano, Pdogg
    • Lyrics: Essien, Foreman, Spry, Baken, Tedder, RM, Spencer, Milano, Pdogg
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 15 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 15 (new) Curious
    Image of Curious
    Artist/Band: AND2BLE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 16 (–) LIVE FAST DIE SLOW
    Image of LIVE FAST DIE SLOW
    Artist/Band: Taeyang
    Genres: R&B
    • Chart Info
    • 16 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 16 Peak on chart
       
  • 17 (+2) Good Goodbye
    Image of Good Goodbye
    Album: Good Goodbye
    Artist/Band: Hwasa
    • Music: Park Woo Sang, Hwasa
    • Lyrics: Hwasa, An Shinae
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 19 Previous rank
       
    • 31 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 18 (+2) Drowning
    Image of Drowning
    Album: OO-LI
    Artist/Band: WOODZ
    • Music: WOODZ, NATHAN, HoHo
    • Lyrics: WOODZ
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 20 Previous rank
       
    • 82 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 19 (+5) Popcorn
    Image of Popcorn
    Artist/Band: Doh Kyung Soo
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 24 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
  • 20 (+2) My whole world
    Image of My whole world
    Album: Absence
    Artist/Band: Car, the garden
    • Music: Car, the garden, 623
    • Lyrics: Car, the garden
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 22 Previous rank
       
    • 20 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 21 (+2) TIME CAPSULE
    Image of TIME CAPSULE
    Album: TIME CAPSULE
    Artist/Band: Davichi
    • Music: Lee Mujin
    • Lyrics: Lee Mujin
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 23 Previous rank
       
    • 31 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 22 (-11) WYLD
    Image of WYLD
    Artist/Band: Taeyong
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 11 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
  • 23 (+4) Endangered Love
    Image of Endangered Love
    Album: EROS
    Artist/Band: Lee Chanhyuk
    • Music: Lee Chanhyuk, MILLENNIUM, SIHWANG, Lee Jin Hyub
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 27 Previous rank
       
    • 41 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 24 (new) SERVE
    Image of SERVE
    Artist/Band: XLOV
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 24 Peak on chart
       
  • 25 (+1) FLYING HIGH WITH U
    Image of FLYING HIGH WITH U
    Artist/Band: VINXEN
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 26 Previous rank
       
    • 14 Number of week on chart
       
    • 25 Peak on chart
       
  • 26 (new) ICARUS
    Image of ICARUS
    Artist/Band: ONEWE
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 26 Peak on chart
       
  • 27 (+5) Love Love Love
    Image of Love Love Love
    Album: Remapping The Human Soul
    Artist/Band: Epik High
    • Music: Tablo
    • Lyrics: Tablo, Mithra Jin
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 32 Previous rank
       
    • 18 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 28 (+7) You, You
    Image of You, You
    Album: NO TRAGEDY
    Artist/Band: TWS
    • Music: Shaw, Shift K3Y, Blake
    • Lyrics: BAEHAE, Joo Hwan, Jinsol, Baek So Hyun, Lee Angdoo, Dohoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 35 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 29 (+7) Ode to Love
    Image of Ode to Love
    Album: Ode to Love
    Artist/Band: NCT WISH
    • Music: JINBYJIN, Noerio, Soulkidd, KiD RAiN, Hogan, O’Riordan
    • Lyrics: danke, Cho Yu Ri
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 36 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 30 (-5) OKay
    Image of OKay
    Artist/Band: xikers
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 25 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 25 Peak on chart
       
  • 31 (-17) Motto
    Image of Motto
    Artist/Band: ITZY
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 14 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 14 Peak on chart
       
  • 32 (-3) IDK ME
    Image of IDK ME
    Artist/Band: Yoon San Ha
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 29 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 29 Peak on chart
       
  • 33 (-3) Akrapovic
    Image of Akrapovic
    Album: Akrapovic
    Artist/Band: hamo
    • Music: hamo, Basil Jet
    • Lyrics: hamo
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 30 Previous rank
       
    • 8 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 34 (-6) Do You Love Me
    Image of Do You Love Me
    Artist/Band: SHOWNU X HYUNGWON
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 28 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 28 Peak on chart
       
  • 35 (new) OMG!
    Image of OMG!
    Artist/Band: ALPHA DRIVE ONE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 35 Peak on chart
       
  • 36 (-23) TOP 5
    Image of TOP 5
    Artist/Band: ZEROBASEONE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 13 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 13 Peak on chart
       
  • 37 (-4) Flashback
    Image of Flashback
    Artist/Band: N.Flying
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 33 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 38 (new) BUMPA
    Image of BUMPA
    Artist/Band: BIBI
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 38 Peak on chart
       
  • 39 (-1) toxic till the end
    Image of toxic till the end
    Album: rosie
    Artist/Band: Rosé
    • Music: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    • Lyrics: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 38 Previous rank
       
    • 74 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 40 (new) Lost in Proof
    Image of Lost in Proof
    Artist/Band: HEART OF WOMAN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 40 Peak on chart
       
  • 41 (-2) To Reach You
    Image of To Reach You
    Album: To Reach You
    Artist/Band: 10CM
    • Music: Tomofumi Tanizawa
    • Lyrics: Go Hee An
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 39 Previous rank
       
    • 63 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 42 (new) WORK
    Image of WORK
    Artist/Band: Billlie
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 42 Peak on chart
       
  • 43 (-22) 4SHO 4SHO
    Image of 4SHO 4SHO
    Artist/Band: Jay Park, LNGSHOT
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 21 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 21 Peak on chart
       
  • 44 (-3) Airplane (feat. Chuu)
    Image of Airplane (feat. Chuu)
    Artist/Band: Hanhae, Moon Se Yoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 41 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 41 Peak on chart
       
  • 45 (-1) Even if I close my eyes (2026)
    Image of Even if I close my eyes (2026)
    Artist/Band: SoonSoonHee (Jihwan)
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 44 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 31 Peak on chart
       
  • 46 (+3) Sadder Than Yesterday
    Image of Sadder Than Yesterday
    Artist/Band: Woody
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 49 Previous rank
       
    • 58 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 47 (+1) Don’t you know
    Image of Don’t you know
    Album: Don’t you know
    Artist/Band: ZO ZAZZ
    • Music: Ahn Young Min
    • Lyrics: Ahn Young Min, K-SMITH
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 48 Previous rank
       
    • 66 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 48 (-6) Who is she
    Image of Who is she
    Album: Who is she
    Artist/Band: KISS OF LIFE
    • Music: Slush Puppy, Healey, Rollo, Brenan
    • Lyrics: Mia, rom, Park Sang Yoo, Jeong Seon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 42 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 49 (new) FLY!
    Image of FLY!
    Artist/Band: IDID
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 49 Peak on chart
       
  • 50 (-5) Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
    Image of Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
    Artist/Band: Lim Hyun Jung
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 45 Previous rank
       
    • 18 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       


About the Soompi Music Chart

Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:

Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%

aespa
AKMU
CORTIS
Hearts2Hearts
I.O.I
ILLIT
KiiiKiii
LE SSERAFIM
NMIXX
Soompi Spotlight
Weekly Music Chart 2026
Yena

Related

Similar Articles

Must Read