Soompi's K-Pop Music Chart 2026, June Week 1
The top three songs remain the same as last week. CORTIS’s “REDRED” repeats as the No. 1 song, making it its third week at the top. Congratulations to CORTIS!
Holding steady at No. 2 and 3, respectively, are ILLIT’s “It’s Me” and NMIXX’s “Heavy Serenade.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 4 is LE SSERAFIM’s “BOOMPALA,” the title track from their second full album “PUREFLOW pt.1.” A bright and energetic song that samples “Macarena,” it expresses that fear may be just an illusion depending on the perspective or attitude.
-
1 (–) REDRED
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) It’s Me
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) Heavy Serenade
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (new) BOOMPALA
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (+4) Suddenly
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (-1) WDA (Whole Different Animal) (feat. G-Dragon)
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
7 (-3) RUDE!
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
8 (-2) Catch Catch
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (-2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10 (–) 404 (New Era)
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
11 (+1) CHOOM
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
12 (-4) BANG BANG
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
13 (+5) Landing in Love
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 30 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
14 (+1) SWIM
- Chart Info
- 15 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
15 (new) Curious
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
16 (–) LIVE FAST DIE SLOW
- Chart Info
- 16 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 16 Peak on chart
-
17 (+2) Good Goodbye
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 31 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
18 (+2) Drowning
- Chart Info
- 20 Previous rank
- 82 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
19 (+5) Popcorn
- Chart Info
- 24 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
20 (+2) My whole world
- Chart Info
- 22 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
21 (+2) TIME CAPSULE
- Chart Info
- 23 Previous rank
- 31 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
22 (-11) WYLD
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
23 (+4) Endangered Love
- Chart Info
- 27 Previous rank
- 41 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
24 (new) SERVE
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 24 Peak on chart
-
25 (+1) FLYING HIGH WITH U
- Chart Info
- 26 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
26 (new) ICARUS
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 26 Peak on chart
-
27 (+5) Love Love Love
- Chart Info
- 32 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
28 (+7) You, You
- Chart Info
- 35 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
29 (+7) Ode to Love
- Chart Info
- 36 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
30 (-5) OKay
- Chart Info
- 25 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
31 (-17) Motto
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 14 Peak on chart
-
32 (-3) IDK ME
- Chart Info
- 29 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 29 Peak on chart
-
33 (-3) Akrapovic
- Chart Info
- 30 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
34 (-6) Do You Love Me
- Chart Info
- 28 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 28 Peak on chart
-
35 (new) OMG!
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 35 Peak on chart
-
36 (-23) TOP 5
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
37 (-4) Flashback
- Chart Info
- 33 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
38 (new) BUMPA
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 38 Peak on chart
-
39 (-1) toxic till the end
- Chart Info
- 38 Previous rank
- 74 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
40 (new) Lost in Proof
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 40 Peak on chart
-
41 (-2) To Reach You
- Chart Info
- 39 Previous rank
- 63 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
42 (new) WORK
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 42 Peak on chart
-
43 (-22) 4SHO 4SHO
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 21 Peak on chart
-
44 (-3) Airplane (feat. Chuu)
- Chart Info
- 41 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 41 Peak on chart
-
45 (-1) Even if I close my eyes (2026)
- Chart Info
- 44 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 31 Peak on chart
-
46 (+3) Sadder Than Yesterday
- Chart Info
- 49 Previous rank
- 58 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
47 (+1) Don’t you know
- Chart Info
- 48 Previous rank
- 66 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
48 (-6) Who is she
- Chart Info
- 42 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
49 (new) FLY!
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 49 Peak on chart
-
50 (-5) Love is Like Spring Rain, Parting is Like Winter Rain
- Chart Info
- 45 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%