Soompi's K-Pop Music Chart 2026, July Week 1
CORTIS’s “REDRED” reclaims the top spot this week, making it the song’s fourth week overall at No. 1. Congratulations to CORTIS!
aespa’s “LEMONADE” is down one spot to No. 2 this week. Holding steady at No. 3 is ILLIT’s “It’s Me.”
There are no new songs in the top 10 this week.
Singles Music Chart - July 2026, Week 1
-
1 (+1) REDRED
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) LEMONADE
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) It’s Me
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (–) Suddenly
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (+5) RUDE!
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
6 (-1) LOVE ATTACK
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
7 (–) BOOMPALA
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (–) Heavy Serenade
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (-3) Do your dance
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
10 (-1) VIRAL
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
11 (+2) Catch Catch
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
12 (–) 404 (New Era)
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
13 (new) BAD
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
14 (–) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
15 (-4) BANG BANG
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
16 (–) SWIM
- Chart Info
- 16 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
17 (–) Landing in Love
- Chart Info
- 17 Previous rank
- 34 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
18 (-3) DDI RO RI
- Chart Info
- 15 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
19 (–) Good Goodbye
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 35 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
20 (new) When I stop thinking
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 20 Peak on chart
-
21 (-1) JUMP
- Chart Info
- 20 Previous rank
- 37 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
22 (-4) CHOOM
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
23 (new) Runaway
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 23 Peak on chart
-
24 (-3) ICONIC BY MISTAKE
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 21 Peak on chart
-
25 (+2) Popcorn
- Chart Info
- 27 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
26 (new) What Do I Steal?
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 26 Peak on chart
-
27 (-2) TIME CAPSULE
- Chart Info
- 25 Previous rank
- 35 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
28 (-4) 2 L0VE
- Chart Info
- 24 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 24 Peak on chart
-
29 (-3) Endangered Love
- Chart Info
- 26 Previous rank
- 45 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
30 (+2) 4 Flowers
- Chart Info
- 32 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 30 Peak on chart
-
31 (-1) Love Love Love
- Chart Info
- 30 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
32 (-4) Drowning
- Chart Info
- 28 Previous rank
- 86 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
33 (-2) My whole world
- Chart Info
- 31 Previous rank
- 24 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
34 (-12) WICKED GAME
- Chart Info
- 22 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 22 Peak on chart
-
35 (+12) Crow
- Chart Info
- 47 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 35 Peak on chart
-
36 (-2) FLYING HIGH WITH U
- Chart Info
- 34 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
37 (+9) LIVE FAST DIE SLOW
- Chart Info
- 46 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 16 Peak on chart
-
38 (+4) Smile For You
- Chart Info
- 42 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 38 Peak on chart
-
39 (-2) toxic till the end
- Chart Info
- 37 Previous rank
- 78 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
40 (+4) IF I
- Chart Info
- 44 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
41 (new) Ride or Die
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 41 Peak on chart
-
42 (-1) To Reach You
- Chart Info
- 41 Previous rank
- 67 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
43 (-5) Akrapovic
- Chart Info
- 38 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
44 (-4) BUMPA
- Chart Info
- 40 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 38 Peak on chart
-
45 (–) You, You
- Chart Info
- 45 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
46 (-23) Open The Door
- Chart Info
- 23 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 23 Peak on chart
-
47 (-14) METRONOME
- Chart Info
- 33 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 20 Peak on chart
-
48 (-13) Flashback
- Chart Info
- 35 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
49 (new) Just do it
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 49 Peak on chart
-
50 (–) Sadder Than Yesterday
- Chart Info
- 50 Previous rank
- 62 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%