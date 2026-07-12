Soompi's K-Pop Music Chart 2026, July Week 2
CORTIS’s “REDRED” remains at No. 1 this week, making it the song’s fifth week overall at No. 1. Congratulations to CORTIS!
The top three songs remain unchanged with aespa’s “LEMONADE” and ILLIT’s “It’s Me” at No. 2 and No. 3, respectively.
There is only one new song in the top 10 this week. Moving up six spots to No. 7 is ATEEZ’s “BAD,” the title track of their 14th mini album “GOLDEN HOUR : Part.5.” “BAD” is a Brazilian Funk track built upon highly addictive electronic percussion sounds and an aggressive bass line.
-
1 (–) REDRED
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) LEMONADE
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (–) It’s Me
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (–) Suddenly
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (+1) LOVE ATTACK
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (-1) RUDE!
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
7 (+6) BAD
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8 (-1) BOOMPALA
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
9 (+2) Catch Catch
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10 (-2) Heavy Serenade
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
11 (+1) 404 (New Era)
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
12 (-2) VIRAL
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
13 (new) BANSANKA
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
14 (+1) BANG BANG
- Chart Info
- 15 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
15 (new) singasong
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
16 (-2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
17 (–) Landing in Love
- Chart Info
- 17 Previous rank
- 35 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
18 (-9) Do your dance
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
19 (-3) SWIM
- Chart Info
- 16 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
20 (-1) Good Goodbye
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 36 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
21 (-3) DDI RO RI
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
22 (-2) When I stop thinking
- Chart Info
- 20 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 20 Peak on chart
-
23 (+2) Popcorn
- Chart Info
- 25 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
24 (+3) TIME CAPSULE
- Chart Info
- 27 Previous rank
- 36 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
25 (new) GENE
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
26 (-4) CHOOM
- Chart Info
- 22 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
27 (-6) JUMP
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 38 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
28 (-4) ICONIC BY MISTAKE
- Chart Info
- 24 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 21 Peak on chart
-
29 (+3) Drowning
- Chart Info
- 32 Previous rank
- 87 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
30 (new) OXY
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 30 Peak on chart
-
31 (-5) What Do I Steal?
- Chart Info
- 26 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 26 Peak on chart
-
32 (new) Spring After Spring
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 32 Peak on chart
-
33 (–) My whole world
- Chart Info
- 33 Previous rank
- 25 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
34 (+6) IF I
- Chart Info
- 40 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
35 (-4) Love Love Love
- Chart Info
- 31 Previous rank
- 23 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
36 (new) Perfect Target
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 36 Peak on chart
-
37 (-8) Endangered Love
- Chart Info
- 29 Previous rank
- 46 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
38 (new) Our Summer
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 38 Peak on chart
-
39 (–) toxic till the end
- Chart Info
- 39 Previous rank
- 79 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
40 (+2) To Reach You
- Chart Info
- 42 Previous rank
- 68 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
41 (+4) You, You
- Chart Info
- 45 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
42 (new) LISTEN
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 42 Peak on chart
-
43 (new) Shiny Star (2026 ver.)
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 43 Peak on chart
-
44 (-8) FLYING HIGH WITH U
- Chart Info
- 36 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 25 Peak on chart
-
45 (+5) Sadder Than Yesterday
- Chart Info
- 50 Previous rank
- 63 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
46 (new) Paradise ~ I need you ~
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 46 Peak on chart
-
47 (+1) Flashback
- Chart Info
- 48 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 15 Peak on chart
-
48 (-25) Runaway
- Chart Info
- 23 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 23 Peak on chart
-
49 (new) RUN IT
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 49 Peak on chart
-
50 (-7) Akrapovic
- Chart Info
- 43 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%