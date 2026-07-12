Soompi's K-Pop Music Chart 2026, July Week 2

Soompi's K-Pop Music Chart 2026, July Week 2

Music
Jul 12, 2026
by edward1849

CORTIS’s “REDRED” remains at No. 1 this week, making it the song’s fifth week overall at No. 1. Congratulations to CORTIS!

The top three songs remain unchanged with aespa’s “LEMONADE” and ILLIT’s “It’s Me” at No. 2 and No. 3, respectively.

There is only one new song in the top 10 this week. Moving up six spots to No. 7 is ATEEZ’s “BAD,” the title track of their 14th mini album “GOLDEN HOUR : Part.5.” “BAD” is a Brazilian Funk track built upon highly addictive electronic percussion sounds and an aggressive bass line.

Singles Music Chart - July 2026, Week 2
  • 1 (–) REDRED
    Image of REDRED
    Album: GREENGREEN
    Artist/Band: CORTIS
    • Music: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    • Lyrics: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 1 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 2 (–) LEMONADE
    Image of LEMONADE
    Album: LEMONADE
    Artist/Band: aespa
    • Music: Jankel, Shaw, Upsahl, Villanueva
    • Lyrics: Ellie Suh
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 2 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 3 (–) It’s Me
    Image of It’s Me
    Album: MAMIHLAPINATAPAI
    Artist/Band: ILLIT
    • Music: Brady, Roman, Sorana, Rollo, The Deep, youra
    • Lyrics: Brady, Roman, Sorana, Rollo, The Deep, youra
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 3 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 4 (–) Suddenly
    Image of Suddenly
    Album: I.O.I : LOOP
    Artist/Band: I.O.I
    • Music: VVN, KUSH, IDO
    • Lyrics: Jeon Somi, VVN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 4 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 5 (+1) LOVE ATTACK
    Image of LOVE ATTACK
    Album: SCENEDROME
    Artist/Band: RESCENE
    • Music: Wilhelmina, Jonasson, Landell, The Muze
    • Lyrics: Bang Hye Hyun, The Muze
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 6 Previous rank
       
    • 15 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 6 (-1) RUDE!
    Image of RUDE!
    Album: RUDE!
    Artist/Band: Hearts2Hearts
    • Music: Thott, Rose, Karimi
    • Lyrics: Park Tae Won, danke, Lee Hyung Suk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 5 Previous rank
       
    • 18 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
  • 7 (+6) BAD
    Image of BAD
    Album: GOLDEN HOUR : Part.5
    Artist/Band: ATEEZ
    • Music: EDEN, Maddox, Peperoni, Oliv, Shaw, Eljay, Joe Harvey, Jack Harvey
    • Lyrics: EDEN, Maddox, Peperoni, Oliv, Shaw, Eljay, Hongjoong, Mingi
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 13 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 8 (-1) BOOMPALA
    Image of BOOMPALA
    Album: PUREFLOW pt.1
    Artist/Band: LE SSERAFIM
    • Music: Bridges, Romero, Ruiz, Tranter, SCORE, Megatone, Bang Si Hyuk, JBACH, Cannata, Polenghi, Meshorer, Sharrieff
    • Lyrics: Bridges, Romero, Ruiz, Tranter, SCORE, Megatone, Bang Si Hyuk, JBACH, Cannata, Polenghi, Meshorer, Sharrieff
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 7 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 9 (+2) Catch Catch
    Image of Catch Catch
    Album: LOVE CATCHER
    Artist/Band: Yena
    • Music: NATHAN, Roar, Myrhee, Coll' 8va, SKINNER BOX, JINLI, Youra
    • Lyrics: Seo Jeong A, NATHAN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 11 Previous rank
       
    • 16 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 10 (-2) Heavy Serenade
    Image of Heavy Serenade
    Album: Heavy Serenade
    Artist/Band: NMIXX
    • Music: ESUM, Ayushy, Awrii, Anes, Glenmark, SEORA, SSo
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 8 Previous rank
       
    • 8 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 11 (+1) 404 (New Era)
    Image of 404 (New Era)
    Album: Delulu Pack
    Artist/Band: KiiiKiii
    • Music: Chapman, Bonnick, Berg, Cazzi Opeia
    • Lyrics: Omega Sapien
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 12 Previous rank
       
    • 22 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 12 (-2) VIRAL
    Image of VIRAL
    Album: HOME
    Artist/Band: BOYNEXTDOOR
    • Music: Pop Time, Kako, Zico, Woonhak, Daily, HAJU, Shannon Bae
    • Lyrics: Kako, Zico, Jaehyun, Woonhak, h3hyeon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 10 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 13 (new) BANSANKA
    Image of BANSANKA
    Artist/Band: Taeyeon
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 13 Peak on chart
       
  • 14 (+1) BANG BANG
    Image of BANG BANG
    Album: REVIVE+
    Artist/Band: IVE
    • Music: Brady, Roman, Carpenter, Troy, MLITE
    • Lyrics: Seo Ji Eum, Hwang Yu Bin, Jang Won Young, Exy
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 15 Previous rank
       
    • 20 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 15 (new) singasong
    Image of singasong
    Artist/Band: V8
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 16 (-2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Image of Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Album: FLOWERING
    Artist/Band: AKMU
    • Music: Lee Chanhyuk
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 14 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 17 (–) Landing in Love
    Image of Landing in Love
    Album: Take-off
    Artist/Band: HANRORO
    • Music: HANRORO
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 17 Previous rank
       
    • 35 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
  • 18 (-9) Do your dance
    Image of Do your dance
    Album: II
    Artist/Band: RIIZE
    • Music: Wilson, Borri, Villanueva
    • Lyrics: Haru Lee
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 9 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 19 (-3) SWIM
    Image of SWIM
    Album: ARIRANG
    Artist/Band: BTS
    • Music: Essien, Foreman, Spry, Baken, Tedder, RM, Spencer, Milano, Pdogg
    • Lyrics: Essien, Foreman, Spry, Baken, Tedder, RM, Spencer, Milano, Pdogg
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 16 Previous rank
       
    • 15 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 20 (-1) Good Goodbye
    Image of Good Goodbye
    Album: Good Goodbye
    Artist/Band: Hwasa
    • Music: Park Woo Sang, Hwasa
    • Lyrics: Hwasa, An Shinae
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 19 Previous rank
       
    • 36 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 21 (-3) DDI RO RI
    Image of DDI RO RI
    Artist/Band: MEOVV
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 18 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 22 (-2) When I stop thinking
    Image of When I stop thinking
    Artist/Band: Choi Yu Ree
    • Chart Info
    • 20 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 20 Peak on chart
       
  • 23 (+2) Popcorn
    Image of Popcorn
    Artist/Band: Doh Kyung Soo
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 25 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
  • 24 (+3) TIME CAPSULE
    Image of TIME CAPSULE
    Album: TIME CAPSULE
    Artist/Band: Davichi
    • Music: Lee Mujin
    • Lyrics: Lee Mujin
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 27 Previous rank
       
    • 36 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 25 (new) GENE
    Image of GENE
    Artist/Band: UAU
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 25 Peak on chart
       
  • 26 (-4) CHOOM
    Image of CHOOM
    Album: CHOOM
    Artist/Band: BABYMONSTER
    • Music: YG, P.K, DEE.P, 2K, Hall, Kim Min Gu
    • Lyrics: YG, Aquilina, CHOICE37, Hall, Kim Min Gu, Wikström, Malaynah
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 22 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 27 (-6) JUMP
    Image of JUMP
    Album: JUMP
    Artist/Band: BLACKPINK
    • Music: TEDDY, Diplo, 24, Zikai, Valentina, Jumpa, Malachiii, Bluu
    • Lyrics: TEDDY, Zikai, Valentina, Jumpa, Malachiii, Bluu
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 21 Previous rank
       
    • 38 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 28 (-4) ICONIC BY MISTAKE
    Image of ICONIC BY MISTAKE
    Artist/Band: LE SSERAFIM, ILLIT, KATSEYE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 24 Previous rank
       
    • 3 Number of week on chart
       
    • 21 Peak on chart
       
  • 29 (+3) Drowning
    Image of Drowning
    Album: OO-LI
    Artist/Band: WOODZ
    • Music: WOODZ, NATHAN, HoHo
    • Lyrics: WOODZ
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 32 Previous rank
       
    • 87 Number of week on chart
       
    • 6 Peak on chart
       
  • 30 (new) OXY
    Image of OXY
    Artist/Band: Keyveatz
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 30 Peak on chart
       
  • 31 (-5) What Do I Steal?
    Image of What Do I Steal?
    Artist/Band: Lee Seung Yoon
    • Chart Info
    • 26 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 26 Peak on chart
       
  • 32 (new) Spring After Spring
    Image of Spring After Spring
    Artist/Band: Jung Dae Hyun
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 32 Peak on chart
       
  • 33 (–) My whole world
    Image of My whole world
    Album: Absence
    Artist/Band: Car, the garden
    • Music: Car, the garden, 623
    • Lyrics: Car, the garden
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 33 Previous rank
       
    • 25 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 34 (+6) IF I
    Image of IF I
    Artist/Band: TREASURE
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 40 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 35 (-4) Love Love Love
    Image of Love Love Love
    Album: Remapping The Human Soul
    Artist/Band: Epik High
    • Music: Tablo
    • Lyrics: Tablo, Mithra Jin
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 31 Previous rank
       
    • 23 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 36 (new) Perfect Target
    Image of Perfect Target
    Artist/Band: Choi Yoojung
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 36 Peak on chart
       
  • 37 (-8) Endangered Love
    Image of Endangered Love
    Album: EROS
    Artist/Band: Lee Chanhyuk
    • Music: Lee Chanhyuk, MILLENNIUM, SIHWANG, Lee Jin Hyub
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 29 Previous rank
       
    • 46 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 38 (new) Our Summer
    Image of Our Summer
    Artist/Band: Hwang Chi Yeol
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 38 Peak on chart
       
  • 39 (–) toxic till the end
    Image of toxic till the end
    Album: rosie
    Artist/Band: Rosé
    • Music: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    • Lyrics: Rosé, Blair, Pollack, Warren
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 39 Previous rank
       
    • 79 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 40 (+2) To Reach You
    Image of To Reach You
    Album: To Reach You
    Artist/Band: 10CM
    • Music: Tomofumi Tanizawa
    • Lyrics: Go Hee An
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 42 Previous rank
       
    • 68 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 41 (+4) You, You
    Image of You, You
    Album: NO TRAGEDY
    Artist/Band: TWS
    • Music: Shaw, Shift K3Y, Blake
    • Lyrics: BAEHAE, Joo Hwan, Jinsol, Baek So Hyun, Lee Angdoo, Dohoon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 45 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 42 (new) LISTEN
    Image of LISTEN
    Artist/Band: Baek A Yeon
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 42 Peak on chart
       
  • 43 (new) Shiny Star (2026 ver.)
    Image of Shiny Star (2026 ver.)
    Artist/Band: Song Ha Yea
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 43 Peak on chart
       
  • 44 (-8) FLYING HIGH WITH U
    Image of FLYING HIGH WITH U
    Artist/Band: VINXEN
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 36 Previous rank
       
    • 19 Number of week on chart
       
    • 25 Peak on chart
       
  • 45 (+5) Sadder Than Yesterday
    Image of Sadder Than Yesterday
    Artist/Band: Woody
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 50 Previous rank
       
    • 63 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 46 (new) Paradise ~ I need you ~
    Image of Paradise ~ I need you ~
    Artist/Band: cosmosy
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 46 Peak on chart
       
  • 47 (+1) Flashback
    Image of Flashback
    Artist/Band: N.Flying
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 48 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 15 Peak on chart
       
  • 48 (-25) Runaway
    Image of Runaway
    Artist/Band: Ryeowook
    • Chart Info
    • 23 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 23 Peak on chart
       
  • 49 (new) RUN IT
    Image of RUN IT
    Artist/Band: Stray Kids
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 49 Peak on chart
       
  • 50 (-7) Akrapovic
    Image of Akrapovic
    Album: Akrapovic
    Artist/Band: hamo
    • Music: hamo, Basil Jet
    • Lyrics: hamo
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 43 Previous rank
       
    • 13 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       


About the Soompi Music Chart

Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:

Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%

aespa
ATEEZ
CORTIS
Hearts2Hearts
I.O.I
ILLIT
LE SSERAFIM
NMIXX
RESCENE
Soompi Spotlight
Weekly Music Chart 2026
Yena

Related

Similar Articles

Must Read