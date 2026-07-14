OMEGA X Announces Dates And Cities For 2026 Tour "NO LIMIT"
OMEGA X is heading stateside on tour!
On July 14 local time, OMEGA X officially announced their plans for their upcoming 2026 tour “NO LIMIT,” which will take them to 23 different cities across the United States.
After kicking things off in Miami on August 13, OMEGA X will perform in Orlando on August 14, Atlanta on August 16, Charlotte on August 17, Washington, DC on August 19, Philadelphia on August 20, New York City on August 22, Boston on August 23, Columbus on August 25, Detroit on August 26, Louisville on August 28, Nashville on August 29, Indianapolis on August 31, Chicago on September 1, Minneapolis on September 3, Kansas City on September 5, Dallas on September 7, San Antonio on September 8, Phoenix on September 10, Los Angeles on September 12, San Jose on September 14, Portland on September 16, and Seattle on September 18.
Check out the venues for the upcoming tour below!