NMIXX Announces “EPISODE 1: ZERO FRONTIER” Finale Concert In Incheon
NMIXX has announced a finale concert in Incheon!
Since November 2025, NMIXX has been on their first world tour “EPISODE 1: ZERO FRONTIER,” which wrapped up in Tokyo on August 9.
On August 17, NMIXX announced their upcoming “EPISODE 1: ZERO FRONTIER” FINALE IN INCHEON. The three-day concert will take place from November 27 to 29 at Inspire Arena in Incheon, South Korea.
Check out the poster for the finale concert below!
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