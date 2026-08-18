'My Bias, My Boss' Enjoys Boost In Ratings

"My Bias, My Boss" Enjoys Boost In Ratings

Drama
Aug 18, 2026
by S Kim

tvN’s “My Bias, My Boss” is on a roll!

According to Nielsen Korea, episode 5 of tvN’s “My Bias, My Boss” garnered an average nationwide viewership rating of 4.0 percent. This is a 0.4 percent increase from its previous episode’s rating of 3.6 percent.

Meanwhile, the second to last episode of ENA’s “Dream to You” earned an average nationwide viewership rating of 2.1 percent, seeing a 0.4 percent decrease from its previous episode’s rating of 2.5 percent.

The final episode of “Dream to You” airs on August 18 at 10 p.m. KST.

Catch up on “Dream to You” below:

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Also check out “My Bias, My Boss”:

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Dream to You
My Bias My Boss
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