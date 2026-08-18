"My Bias, My Boss" Enjoys Boost In Ratings
tvN’s “My Bias, My Boss” is on a roll!
According to Nielsen Korea, episode 5 of tvN’s “My Bias, My Boss” garnered an average nationwide viewership rating of 4.0 percent. This is a 0.4 percent increase from its previous episode’s rating of 3.6 percent.
Meanwhile, the second to last episode of ENA’s “Dream to You” earned an average nationwide viewership rating of 2.1 percent, seeing a 0.4 percent decrease from its previous episode’s rating of 2.5 percent.
The final episode of “Dream to You” airs on August 18 at 10 p.m. KST.
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