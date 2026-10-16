Watch: KickFlip Takes 1st Win For “Puzzle Piece” On 'Music Bank'; Performances By Hearts2Hearts, Sung Han Bin, And More

Watch: KickFlip Takes 1st Win For “Puzzle Piece” On "Music Bank"; Performances By Hearts2Hearts, Sung Han Bin, And More

Music
Oct 16, 2026
by M Lim

KickFlip has won their first music show trophy for “Puzzle Piece”!

On the October 16 episode of “Music Bank,” the candidates for first place were KickFlip’s “Puzzle Piece” and N.Flying’s “Still.” KickFlip ultimately took the prize with a total of 8,990 points.

Congratulations to KickFlip! Watch the winner announcement below:

Performers on today’s show included SHINee’s Taemin, KickFlip, ALLDAY PROJECT, BOYNEXTDOOR, Xdinary Heroes, CRAVITY, MODYSSEY, MEOVV, FLARE U, Hearts2Hearts, Sung Han Bin, Park Woo Jin, INFINITE’s Nam Woo Hyun, Jannabi, TAEKWONCHOREO, and DAILY:DIRECTION.

Watch the performances below:

SHINee’s Taemin – “FLOAT”

KickFlip – “Puzzle Piece”

ALLDAY PROJECT – “CRASH”

BOYNEXTDOOR – “ANIMAL” and “Count To Love (Korean Ver.)”

Xdinary Heroes – “Obsessed with Youth”

CRAVITY – “LOUDER”

MODYSSEY – “CAN YOU HEAR THAT”

MEOVV – “GO HARD”

FLARE U – “Bloom”

Hearts2Hearts – “ICONIC HEART (Korean Ver.)”

Sung Han Bin – “UNDEAD”

Park Woo Jin – “STAMINA”

INFINITE’s Nam Woo Hyun – “DEVIL”

Jannabi – “A thought on an autumn night”

TAEKWONCHOREO – “A Magic Pocket (Orig. by LEENALCHI) + The Real (Orig. by ATEEZ)”

DAILY:DIRECTION – “WHICH WAY”

Watch full episodes of “Music Bank” with English subtitles below:

Watch Now

ALLDAY PROJECT
BOYNEXTDOOR
CRAVITY
DAILY:DIRECTION
FLARE U
Hearts2Hearts
INFINITE
Jannabi
KickFlip
MEOVV
MODYSSEY
Music Bank
Nam Woo Hyun
Park Woo Jin
SHINee
Sung Han Bin
TAEKWONCHOREO
Taemin
Xdinary Heroes

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