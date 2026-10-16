Watch: KickFlip Takes 1st Win For “Puzzle Piece” On "Music Bank"; Performances By Hearts2Hearts, Sung Han Bin, And More
KickFlip has won their first music show trophy for “Puzzle Piece”!
On the October 16 episode of “Music Bank,” the candidates for first place were KickFlip’s “Puzzle Piece” and N.Flying’s “Still.” KickFlip ultimately took the prize with a total of 8,990 points.
Congratulations to KickFlip! Watch the winner announcement below:
Performers on today’s show included SHINee’s Taemin, KickFlip, ALLDAY PROJECT, BOYNEXTDOOR, Xdinary Heroes, CRAVITY, MODYSSEY, MEOVV, FLARE U, Hearts2Hearts, Sung Han Bin, Park Woo Jin, INFINITE’s Nam Woo Hyun, Jannabi, TAEKWONCHOREO, and DAILY:DIRECTION.
Watch the performances below:
SHINee’s Taemin – “FLOAT”
KickFlip – “Puzzle Piece”
ALLDAY PROJECT – “CRASH”
BOYNEXTDOOR – “ANIMAL” and “Count To Love (Korean Ver.)”
Xdinary Heroes – “Obsessed with Youth”
CRAVITY – “LOUDER”
MODYSSEY – “CAN YOU HEAR THAT”
MEOVV – “GO HARD”
FLARE U – “Bloom”
Hearts2Hearts – “ICONIC HEART (Korean Ver.)”
Sung Han Bin – “UNDEAD”
Park Woo Jin – “STAMINA”
INFINITE’s Nam Woo Hyun – “DEVIL”
Jannabi – “A thought on an autumn night”
TAEKWONCHOREO – “A Magic Pocket (Orig. by LEENALCHI) + The Real (Orig. by ATEEZ)”
DAILY:DIRECTION – “WHICH WAY”
Watch full episodes of “Music Bank” with English subtitles below: