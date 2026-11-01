Soompi's K-Pop Music Chart 2026, November Week 1

Soompi's K-Pop Music Chart 2026, November Week 1

Music
Nov 01, 2026
by edward1849

IVE’s “Looks Can Kill” debuts at No. 1, leading two new entries in the top 10 this week. The title track from their fifth mini album of the same name, “Looks Can Kill” is an electronic dance pop song that expresses a confident attitude about the moment of overpowering with one’s existence alone. Congratulations to IVE!

Moving up one spot to No. 2 is A2O LITE’s “NEON.”

Debuting at No. 3 is NMIXX’s “Birthday Wish,” the title track from their sixth mini album “Strange Muse.” “Birthday Wish” is a pop song that features a striking harmony of moombahton, afro, and future house genres.

Singles Music Chart - November 2026, Week 1
  • 1 (new) Looks Can Kill
    Image of Looks Can Kill
    Album: Looks Can Kill
    Artist/Band: IVE
    • Music: Nelsen, BAVA, Fulton, Hahs, MLITE
    • Lyrics: Gaeko, Seo Ji Eum, Lil Cherry, Rei, Rick Bridges
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 2 (+1) NEON
    Image of NEON
    Album: NEON
    Artist/Band: A2O LITE
    • Music: Dem Jointz, Yoo Young Jin
    • Lyrics: Dem Jointz, Yoo Young Jin
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 3 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
  • 3 (new) Birthday Wish
    Image of Birthday Wish
    Album: Strange Muse
    Artist/Band: NMIXX
    • Music: 2Summery, Bogan, Nadjar
    • Lyrics: Yu Ga Yeong, Seorin, Song Hee Yun, SINCE, Jeon Ye Jin, Kim Sang Eun, Jeon Se Hui, Bogan
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 4 (-3) I SPY
    Image of I SPY
    Album: I SPY
    Artist/Band: NCT WISH
    • Music: Wilson, Hofmeyr, Lindberg
    • Lyrics: January 8th
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 1 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 5 (+3) The Adult I Dreamed Of
    Image of The Adult I Dreamed Of
    Album: The Adult I Dreamed Of
    Artist/Band: MEOMURU
    • Music: MEOMURU
    • Lyrics: MEOMURU
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 8 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 6 (–) BAD
    Image of BAD
    Album: GOLDEN HOUR : Part.5
    Artist/Band: ATEEZ
    • Music: EDEN, Maddox, Peperoni, Oliv, Shaw, Eljay, Joe Harvey, Jack Harvey
    • Lyrics: EDEN, Maddox, Peperoni, Oliv, Shaw, Eljay, Hongjoong, Mingi
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 6 Previous rank
       
    • 18 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 7 (-2) Pretty Girl
    Image of Pretty Girl
    Album: Pretty Girl
    Artist/Band: RESCENE
    • Music: Han Jae Ho, Kim Seung Su
    • Lyrics: Song Soo Yun, Han Jae Ho, Kim Seung Su
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 5 Previous rank
       
    • 12 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
  • 8 (-1) REDRED
    Image of REDRED
    Album: GREENGREEN
    Artist/Band: CORTIS
    • Music: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    • Lyrics: Supreme Boi, Bang Si Hyuk, Hiss noise, Martin, Harris, Skillies, Seonghyeon, Keonho, skai, James, Juhoon, Derrick Milano, Aaron
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 7 Previous rank
       
    • 27 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 9 (-7) CRASH
    Image of CRASH
    Album: CRASH
    Artist/Band: ALLDAY PROJECT
    • Music: Dominsuk, The Elements, Vince, DCF, Monroe, Kuinvi
    • Lyrics: Tarzzan, Woochan, Bailey, DCF, TEDDY, Monroe, Thomas, Zikai, Kuinvi, Vince
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 2 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 10 (-6) I’m gonna TOESA (Narr. Kian84)
    Image of I’m gonna TOESA (Narr. Kian84)
    Album: What a Wonderful Life
    Artist/Band: Soyeon
    • Music: Soyeon, Pop Time, Daily, Likey
    • Lyrics: Soyeon
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 4 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 11 (-1) Star Trace
    Image of Star Trace
    Album: HYPERDRIVE
    Artist/Band: PLAVE
    • Music: PLAVE, HANGANG, MeQue, viewhorse, yeol
    • Lyrics: PLAVE, Yelo, Eddy, Grimaldi, Samson, un:named
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 10 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 10 Peak on chart
       
  • 12 (-1) LEMONADE
    Image of LEMONADE
    Album: LEMONADE
    Artist/Band: aespa
    • Music: Jankel, Shaw, Upsahl, Villanueva
    • Lyrics: Ellie Suh
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 11 Previous rank
       
    • 21 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 13 (new) 12 o’clock
    Image of 12 o’clock
    Artist/Band: JxJ
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 13 Peak on chart
       
  • 14 (-5) GO HARD
    Image of GO HARD
    Album: GO HARD
    Artist/Band: MEOVV
    • Music: DCF, Dominsuk, 24
    • Lyrics: Narin, TEDDY, Gawon, Ella, Anna, DCF, 24
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 9 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 15 (-2) Nostalgia
    Image of Nostalgia
    Album: Nostalgia
    Artist/Band: BIG Naughty
    • Music: BIG Naughty, dress
    • Lyrics: BIG Naughty
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 13 Previous rank
       
    • 9 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 16 (-1) Suddenly
    Image of Suddenly
    Album: I.O.I : LOOP
    Artist/Band: I.O.I
    • Music: VVN, KUSH, IDO
    • Lyrics: Jeon Somi, VVN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 15 Previous rank
       
    • 23 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 17 (-1) Pop Off Pop Off
    Image of Pop Off Pop Off
    Album: WhyKiiiKiii
    Artist/Band: KiiiKiii
    • Music: Berger, Rabin, Fischer, Legrand, MLITE
    • Lyrics: SUMIN, Omega Sapien, iiso, Yoon Da Hye, Seo Kyung Moon
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 16 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 18 (-6) It’s Me
    Image of It’s Me
    Album: MAMIHLAPINATAPAI
    Artist/Band: ILLIT
    • Music: Brady, Roman, Sorana, Rollo, The Deep, youra
    • Lyrics: Brady, Roman, Sorana, Rollo, The Deep, youra
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 12 Previous rank
       
    • 26 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 19 (+2) Mise en scène
    Image of Mise en scène
    Artist/Band: Epik High, Davichi
    • Chart Info
    • 21 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 19 Peak on chart
       
  • 20 (+2) When I stop thinking
    Image of When I stop thinking
    Artist/Band: Choi Yu Ree
    • Chart Info
    • 22 Previous rank
       
    • 18 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
  • 21 (new) seesaw (feat. IU)
    Image of seesaw (feat. IU)
    Artist/Band: Crush
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 21 Peak on chart
       
  • 22 (-4) BANSANKA
    Image of BANSANKA
    Album: J-POP REMAKE Vol.1
    Artist/Band: Taeyeon
    • Music: tuki.
    • Lyrics: Lee Seuran
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 18 Previous rank
       
    • 17 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 23 (new) LOOK AT MA
    Image of LOOK AT MA
    Artist/Band: EVNNE
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 23 Peak on chart
       
  • 24 (+3) Bloom
    Image of Bloom
    Artist/Band: FLARE U
    • Chart Info
    • 27 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 24 Peak on chart
       
  • 25 (-2) Love Options
    Image of Love Options
    Artist/Band: BESTie
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 23 Previous rank
       
    • 6 Number of week on chart
       
    • 18 Peak on chart
       
  • 26 (+7) ANIMAL
    Image of ANIMAL
    Artist/Band: BOYNEXTDOOR
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 33 Previous rank
       
    • 4 Number of week on chart
       
    • 13 Peak on chart
       
  • 27 (+8) Made My Night
    Image of Made My Night
    Artist/Band: LE SSERAFIM
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 35 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 11 Peak on chart
       
  • 28 (-9) Dear my crazy soulmate
    Image of Dear my crazy soulmate
    Album: Unknown Planet
    Artist/Band: IU
    • Music: Wright, Cy, Roovers, Hördegård
    • Lyrics: IU
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 19 Previous rank
       
    • 5 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
  • 29 (new) SUPERSTAR
    Image of SUPERSTAR
    Artist/Band: A2O SOUL
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 29 Peak on chart
       
  • 30 (new) All Of My Life
    Image of All Of My Life
    Artist/Band: Changmin
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 30 Peak on chart
       
  • 31 (new) B.B.B
    Image of B.B.B
    Artist/Band: YUHZ
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 31 Peak on chart
       
  • 32 (-4) SUN KISS
    Image of SUN KISS
    Album: TUNE & PLAY
    Artist/Band: TUIDE
    • Music: GroovyRoom, DAEHEE, KWACA, Rogers, Yip, Rose, Porter, Gardunio, Rocchi, Marani
    • Lyrics: Dalchong, SOOVI, Rogers, Yip, Rose, MIRANI, Porter, Gardunio
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 28 Previous rank
       
    • 10 Number of week on chart
       
    • 5 Peak on chart
       
  • 33 (-3) Catch Catch
    Image of Catch Catch
    Album: LOVE CATCHER
    Artist/Band: Yena
    • Music: NATHAN, Roar, Myrhee, Coll' 8va, SKINNER BOX, JINLI, Youra
    • Lyrics: Seo Jeong A, NATHAN
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 30 Previous rank
       
    • 32 Number of week on chart
       
    • 3 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 34 (-17) Lemon Tang
    Image of Lemon Tang
    Album: Lemon Tang
    Artist/Band: Hearts2Hearts
    • Music: KENZIE, Andrew Choi, no2zcat, JSONG, Rouno
    • Lyrics: KENZIE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 17 Previous rank
       
    • 15 Number of week on chart
       
    • 2 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 35 (-9) Skibidi
    Image of Skibidi
    Album: Skibidi
    Artist/Band: Girls’ Generation-HRS
    • Music: JINBYJIN, HwangHyun, Cazzi Opeia, Lindberg
    • Lyrics: KENZIE
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 26 Previous rank
       
    • 8 Number of week on chart
       
    • 9 Peak on chart
       
  • 36 (-7) BiiiG
    Image of BiiiG
    Album: BiiiG
    Artist/Band: BIGBANG
    • Music: KUSH, G-DRAGON, IDO, TARZZAN, lil aaron, Kaine, 24, TEDDY
    • Lyrics: G-DRAGON, lil aaron, Kaine
    Genres: Hip Hop
    • Chart Info
    • 29 Previous rank
       
    • 11 Number of week on chart
       
    • 7 Peak on chart
       
  • 37 (new) Illusion
    Image of Illusion
    Artist/Band: Onew
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 37 Peak on chart
       
  • 38 (+2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Image of Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
    Album: FLOWERING
    Artist/Band: AKMU
    • Music: Lee Chanhyuk
    • Lyrics: Lee Chanhyuk
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 40 Previous rank
       
    • 28 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
    • Buy Buy the album
  • 39 (–) Landing in Love
    Image of Landing in Love
    Album: Take-off
    Artist/Band: HANRORO
    • Music: HANRORO
    • Lyrics: HANRORO
    Genres: Rock
    • Chart Info
    • 39 Previous rank
       
    • 51 Number of week on chart
       
    • 4 Peak on chart
       
  • 40 (-6) DEVIL
    Image of DEVIL
    Artist/Band: Nam Woohyun
    • Chart Info
    • 34 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 34 Peak on chart
       
  • 41 (new) Garden of Dreams
    Image of Garden of Dreams
    Artist/Band: Lee Eun Sang
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 41 Peak on chart
       
  • 42 (–) ToTo
    Image of ToTo
    Artist/Band: Lim Young Woong
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 42 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 12 Peak on chart
       
  • 43 (new) My Youth
    Image of My Youth
    Artist/Band: V01D
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 43 Peak on chart
       
  • 44 (-7) Guitarist
    Image of Guitarist
    Album: DOPAMINE
    Artist/Band: Doh Kyung Soo
    • Music: NATHAN, Daily, HAJU, Likey
    • Lyrics: PENOMECO, DAMIAN, HAJU
    Genres: Dance
    • Chart Info
    • 37 Previous rank
       
    • 7 Number of week on chart
       
    • 8 Peak on chart
       
  • 45 (-4) Good Goodbye
    Image of Good Goodbye
    Album: Good Goodbye
    Artist/Band: Hwasa
    • Music: Park Woo Sang, Hwasa
    • Lyrics: Hwasa, An Shinae
    Genres: Ballad
    • Chart Info
    • 41 Previous rank
       
    • 52 Number of week on chart
       
    • 1 Peak on chart
       
  • 46 (new) BAD HABITS TONITE
    Image of BAD HABITS TONITE
    Artist/Band: A2O MAY
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 46 Peak on chart
       
  • 47 (-1) Please Summer!
    Image of Please Summer!
    Artist/Band: BOL4
    Genres: Indie
    • Chart Info
    • 46 Previous rank
       
    • 13 Number of week on chart
       
    • 14 Peak on chart
       
  • 48 (-10) WHICH WAY
    Image of WHICH WAY
    Artist/Band: DAILY:DIRECTION
    • Chart Info
    • 38 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 38 Peak on chart
       
  • 49 (new) DON’T STOP
    Image of DON’T STOP
    Artist/Band: Teen Top
    • Chart Info
    • 0 Previous rank
       
    • 1 Number of week on chart
       
    • 49 Peak on chart
       
  • 50 (-36) UNDEAD
    Image of UNDEAD
    Artist/Band: Sung Han Bin
    • Chart Info
    • 14 Previous rank
       
    • 2 Number of week on chart
       
    • 14 Peak on chart
       

About the Soompi Music Chart

Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:

Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%

A2O LITE
ALLDAY PROJECT
ATEEZ
CORTIS
IVE
MEOMURU
NCT WISH
NMIXX
RESCENE
Soompi Spotlight
Soyeon
Weekly Music Chart 2026

Related

Similar Articles

Must Read