Soompi's K-Pop Music Chart 2026, November Week 1
IVE’s “Looks Can Kill” debuts at No. 1, leading two new entries in the top 10 this week. The title track from their fifth mini album of the same name, “Looks Can Kill” is an electronic dance pop song that expresses a confident attitude about the moment of overpowering with one’s existence alone. Congratulations to IVE!
Moving up one spot to No. 2 is A2O LITE’s “NEON.”
Debuting at No. 3 is NMIXX’s “Birthday Wish,” the title track from their sixth mini album “Strange Muse.” “Birthday Wish” is a pop song that features a striking harmony of moombahton, afro, and future house genres.
-
1 (new) Looks Can Kill
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+1) NEON
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (new) Birthday Wish
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (-3) I SPY
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (+3) The Adult I Dreamed Of
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (–) BAD
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (-2) Pretty Girl
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
8 (-1) REDRED
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 27 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (-7) CRASH
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10 (-6) I’m gonna TOESA (Narr. Kian84)
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
11 (-1) Star Trace
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
-
12 (-1) LEMONADE
- Chart Info
- 11 Previous rank
- 21 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
13 (new) 12 o’clock
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
14 (-5) GO HARD
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
15 (-2) Nostalgia
- Chart Info
- 13 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
16 (-1) Suddenly
- Chart Info
- 15 Previous rank
- 23 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
17 (-1) Pop Off Pop Off
- Chart Info
- 16 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
18 (-6) It’s Me
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 26 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
19 (+2) Mise en scène
- Chart Info
- 21 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 19 Peak on chart
-
20 (+2) When I stop thinking
- Chart Info
- 22 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
21 (new) seesaw (feat. IU)
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 21 Peak on chart
-
22 (-4) BANSANKA
- Chart Info
- 18 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
23 (new) LOOK AT MA
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 23 Peak on chart
-
24 (+3) Bloom
- Chart Info
- 27 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 24 Peak on chart
-
25 (-2) Love Options
- Chart Info
- 23 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 18 Peak on chart
-
26 (+7) ANIMAL
- Chart Info
- 33 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 13 Peak on chart
-
27 (+8) Made My Night
- Chart Info
- 35 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 11 Peak on chart
-
28 (-9) Dear my crazy soulmate
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
29 (new) SUPERSTAR
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 29 Peak on chart
-
30 (new) All Of My Life
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 30 Peak on chart
-
31 (new) B.B.B
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 31 Peak on chart
-
32 (-4) SUN KISS
- Chart Info
- 28 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
33 (-3) Catch Catch
- Chart Info
- 30 Previous rank
- 32 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
34 (-17) Lemon Tang
- Chart Info
- 17 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
35 (-9) Skibidi
- Chart Info
- 26 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
36 (-7) BiiiG
- Chart Info
- 29 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
37 (new) Illusion
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 37 Peak on chart
-
38 (+2) Joy, Sorrow, A Beautiful Heart
- Chart Info
- 40 Previous rank
- 28 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
39 (–) Landing in Love
- Chart Info
- 39 Previous rank
- 51 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
40 (-6) DEVIL
- Chart Info
- 34 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 34 Peak on chart
-
41 (new) Garden of Dreams
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 41 Peak on chart
-
42 (–) ToTo
- Chart Info
- 42 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 12 Peak on chart
-
43 (new) My Youth
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 43 Peak on chart
-
44 (-7) Guitarist
- Chart Info
- 37 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
45 (-4) Good Goodbye
- Chart Info
- 41 Previous rank
- 52 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
46 (new) BAD HABITS TONITE
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 46 Peak on chart
-
47 (-1) Please Summer!
- Chart Info
- 46 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 14 Peak on chart
-
48 (-10) WHICH WAY
- Chart Info
- 38 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 38 Peak on chart
-
49 (new) DON’T STOP
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 49 Peak on chart
-
50 (-36) UNDEAD
- Chart Info
- 14 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 14 Peak on chart
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Apple Music Korea – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%