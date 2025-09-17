30+ Drama Korea Kini Di Viki Malaysia: Tonton Sekarang

Berita baik untuk peminat K-drama di Malaysia!

Perkhidmatan penstriman OTT Rakuten Viki, destinasi utama untuk hiburan Asia, kini telah melancarkan pelbagai rancangan di rantau Asia Tenggara termasuk Malaysia.

Judul-judul drama Korea berikut kini boleh ditonton dengan sarikata di Malaysia:

Drama Korea popular lain termasuk “Lovely Runner,” “My Dearest Nemesis,” “Study Group,” dan “What’s Wrong With Secretary Kim” akan ditayangkan pada akhir bulan ini.

Mulakan pengalaman menonton anda dengan “Descendants of the Sun” di bawah, kemudian terokai semua drama Korea lain di Viki:

