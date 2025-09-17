30+ Drama Korea Kini Di Viki Malaysia: Tonton Sekarang
Berita baik untuk peminat K-drama di Malaysia!
Perkhidmatan penstriman OTT Rakuten Viki, destinasi utama untuk hiburan Asia, kini telah melancarkan pelbagai rancangan di rantau Asia Tenggara termasuk Malaysia.
Judul-judul drama Korea berikut kini boleh ditonton dengan sarikata di Malaysia:
- “A Hundred Memories”
- “Absolute Boyfriend”
- “Are You Human Too?”
- “Bad Memory Eraser”
- “BITCH X RICH”
- “BITCH X RICH 2”
- “Descendants of the Sun”
- “DNA Lover”
- “Face Me”
- “Forest”
- “Heo’s Diner”
- “Kokdu: Season of Deity”
- “Love Rain”
- “Love Scout”
- “Love Song for Illusion”
- “Meow, the Secret Boy”
- “Motel California”
- “My Happy Ending”
- “My Lovely Journey”
- “Our Golden Days”
- “Pump Up the Healthy Love”
- “Serendipity’s Embrace”
- “Spring of Youth”
- “The First Night with the Duke”
- “The Haunted Palace”
- “The Red Sleeve”
- “The Tale of Nokdu”
- “Uncontrollably Fond”
- “User Not Found”
- “What Comes After Love”
Drama Korea popular lain termasuk “Lovely Runner,” “My Dearest Nemesis,” “Study Group,” dan “What’s Wrong With Secretary Kim” akan ditayangkan pada akhir bulan ini.
Mulakan pengalaman menonton anda dengan “Descendants of the Sun” di bawah, kemudian terokai semua drama Korea lain di Viki:
Untuk maklumat terkini, ikuti Instagram Viki Malaysia di sini dan TikTok di sini!