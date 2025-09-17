30+ Drama Korea Kini Di Viki Malaysia: Tonton Sekarang

Sep 17, 2025
by R Suhaila

Berita baik untuk peminat K-drama di Malaysia!

Perkhidmatan penstriman OTT Rakuten Viki, destinasi utama untuk hiburan Asia, kini telah melancarkan pelbagai rancangan di rantau Asia Tenggara termasuk Malaysia.

Judul-judul drama Korea berikut kini boleh ditonton dengan sarikata di Malaysia: 

Drama Korea popular lain termasuk “Lovely Runner,” “My Dearest Nemesis,” “Study Group,” dan “What’s Wrong With Secretary Kim” akan ditayangkan pada akhir bulan ini.

Mulakan pengalaman menonton anda dengan “Descendants of the Sun” di bawah, kemudian terokai semua drama Korea lain di Viki:

Untuk maklumat terkini, ikuti Instagram Viki Malaysia di sini dan TikTok di sini!

A Hundred Memories
Absolute Boyfriend (KR)
Are You Human Too
Bad Memory Eraser
BITCH X RICH
BITCH X RICH 2
Descendants of the Sun
DNA Lover
Face Me
forest
Heo's Diner
Kokdu: Season of Deity
Love Rain
Love Scout
Love Song for Illusion
Meow the Secret Boy
Motel California
My Happy Ending
My Lovely Journey
Our Golden Days
Pump Up the Healthy Love
Serendipity's Embrace
Spring of Youth
The First Night With the Duke
The Haunted Palace
The Red Sleeve
The Tale Of Nokdu
Uncontrollably Fond
User Not Found
Viki
What Comes After Love

