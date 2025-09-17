25+ ซีรีส์เกาหลีมีให้รับชมแล้วในประเทศไทยทาง Viki: ดูเลย
ข่าวดีสำหรับแฟนๆ ซีรีส์เกาหลีในประเทศไทย!
Rakuten Viki บริการสตรีมมิ่ง OTT ซึ่งเป็นแหล่งรวมความบันเทิงเอเชียชั้นนำ ได้เปิดตัวรายการหลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยแล้ว
ซีรีส์เกาหลีต่อไปนี้มีให้รับชมพร้อมคำบรรยายในประเทศไทย:
- “A Hundred Memories” (“ร้อยพันความทรงจำ”)
- “Absolute Boyfriend” (“แฟนแน่นอน”)
- “Are You Human Too?” (“หุ่นยนต์รัก หุ่นยนต์ร้าย”)
- “BITCH X RICH” (“สาวสวย รวย ชั่ว”)
- “BITCH X RICH 2” (“ไฮโซตัวร้ายกับยัยตัวแสบ 2”)
- “Descendants of the Sun” (“ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ”)
- “DNA Lover” (“รักนี้ DNA กำหนด”)
- “Face Me” (“เพย์ซ มี่”)
- “Forest” (“ปริศนา ป่าอัศจรรย์”)
- “Heo’s Diner” (“ร้านอาหารของเฮโอ”)
- “Kokdu: Season of Deity” (“ก๊กดู: ฤดูกาลแห่งเทพ”)
- “Love Rain” (“รักเธอไม่รู้ลืม”)
- “Love Scout” (“รับจ้างจัดหารัก”)
- “Love Song for Illusion” (“เพลงรักมายา”)
- “Meow, the Secret Boy” (“เรียกเหมียวเหมียว เดี๋ยวเจอรัก”)
- “Motel California” (“โมเทล แคลิฟอร์เนีย”)
- “My Happy Ending” (“ว่าฉันแค่มีเธอ”)
- “My Lovely Journey” (“การเดินทางแสนรัก”)
- “Our Golden Days” (“วันเวลาอันล้ำค่าของเรา”)
- “Pump Up the Healthy Love” (“ฟิตใจให้พร้อมรัก”)
- “Serendipity’s Embrace” (“หัวใจนี้ บังเอิญรัก”)
- “Spring of Youth” (“ไม่เคยลืมเลือน”)
- “The First Night with the Duke” (“ตื่นมาอีกทีก็มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆ”)
- “The Red Sleeve” (“นางในหัวใจแกร่ง”)
- “The Tale of Nokdu” (“ลำนำรักจำแลง”)
- “Uncontrollably Fond” (“หยุดหัวใจไว้ลุ้นรัก”)
- “User Not Found” (“ยูสเซอร์ไม่พบ”)
- “What Comes After Love” (“รักหลังไหน”)
ซีรีส์เกาหลียอดนิยมอื่นๆ เช่น “Lovely Runner” (“ข้ามเวลามาเซฟเมน”), “My Dearest Nemesis” (“ศัตรูที่รักที่สุดของฉัน”), “Study Group” (“กลุ่มติวเดือด เลือดนักสู้”), และ “What’s Wrong With Secretary Kim” (“รักมั้ยนะ เลขาคิม?”) จะพร้อมให้รับชมภายในเดือนนี้
