2025 MBC Music Festival Announces Artist Lineup

Music
Dec 15, 2025
by S Nam

Get ready for more year-end K-pop festivities!

On December 15, MBC’s Music Festival announced its lineup of artists including aespa, ALLDAY PROJECT, ATEEZ, BEATPELLA HOUSE, BOYNEXTDOOR, CORTIS, HANRORO, Hearts2Hearts, IDID, ILLIT, ITZY, IVE, izna, KickFlip, KiiiKiii, LE SSERAFIM, LUCY, MEOVV, Minho, NCT DREAM, NCT WISH, NEXZ, NMIXX, PLAVE, RIIZE, Stray Kids, THE BOYZ, TREASURE, TWS, TXT, Yeonjun, YB, and ZEROBASEONE.

The 2025 MBC Music Festival will take place on December 31 at 8:50 p.m KST and will be hosted by SHINee’s Minho, Hwang Minhyun, and ALLDAY PROJECT’s Annie.

Source (1)

