Senarai Induk Jelajah K-Pop Malaysia 2026: Konsert, Perjumpaan dengan Peminat dan Banyak Lagi

Bersedialah, peminat K-pop di Malaysia! Tahun 2026 bakal menjadi tahun yang besar buat K-pop di Malaysia dengan barisan acara menarik termasuk konsert, sesi perjumpaan peminat dan fan-con. Senarai induk komprehensif ini merupakan panduan utama anda untuk semua jelajah K-pop yang akan singgah di Malaysia sepanjang tahun 2026, supaya anda tidak terlepas peluang untuk bertemu bintang kegemaran anda.

Berikut ialah acara K-pop di Malaysia pada tahun 2026:

Dikemas kini pada 17 Mac

31 Januari: DAY6 “The DECADE” (Axiata Arena)

6 Februari: NCT WISH “INTO THE WISH : Our WISH” (Idea Live)

14 Februari: TXT “ACT : TOMORROW” (Axiata Arena)

22 Mac: ATEEZ “IN YOUR FANTASY” (Axiata Arena)

28 Mac: MONSTA X “THE X : NEXUS” (Mega Star Arena)

29 Mac: Chen “Arcadia” (Zepp Kuala Lumpur)

4 April: IVE “SHOW WHAT I AM” (Axiata Arena)

11 April: CNBLUE “3LOGY” (Mega Star Arena)

11 April: Taeyong “TY TRACK – REMASTERED” (Idea Live)

18 April: WOODZ “Archive. 1” (Zepp Kuala Lumpur)

25 April: Joy “JOY SPLASH” (Zepp Kuala Lumpur)

3 Mei: Apink “The Origin : APINK” (Mega Star Arena)

30 Mei: TREASURE “PULSE ON” (Axiata Arena)

20 Jun: EXO PLANET #6 “EXhOrizon” (Malaysia National Hockey Stadium)

12-13 Disember: BTS “ARIRANG”

Juga lihat Senarai Induk Jelajah K-Pop 2026 kami yang lengkap di sini!