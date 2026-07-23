Watch: ATEEZ Takes 4th Win For "BAD" On "M Countdown"; Performances By fromis_9, OURBIRTHDAY, And More
ATEEZ has won their fourth music show trophy for “BAD”!
On the July 23 episode of “M Countdown,” the candidates for first place were ATEEZ’s “BAD” and TXT’s Yeonjun’s “Ice Cream.” ATEEZ ultimately took the prize with a total of 6,754 points.
Congratulations to ATEEZ! Watch the winner announcement below:
Today’s performers included TXT’s Yeonjun, fromis_9, OURBIRTHDAY, Hyolyn, J.Y. Park (JYP), Sunmi, TVXQ’s Yunho, BTOB’s HUTA (Minhyuk), Wonho, BBGIRLS, idntt, AHOF, VAYONN, Jang Haneum, DAILY:DIRECTION, TRENDZ, AmbiO, 8TURN, and LUN8.
Check out their performances below!
TXT’s Yeonjun – “Ice Cream”
fromis_9 – “Vitamin ME”
OURBIRTHDAY – “HUNGRY (Side A)”
Hyolyn – “ChecK”
J.Y. Park – “WET”
Sunmi – “Forever July”
TVXQ’s Yunho – “Time’s Tickin’”
BTOB’s HUTA (Minhyuk) – “Icy & Spicy”
Wonho – “Don’t Wake Me Up!”
BBGIRLS – “BODY WAVE”
idntt – “Kids Return”
AHOF – “RUN TO YOU”
VAYONN – “MUAH!”
Jang Haneum – “Is It Love”
DAILY:DIRECTION – “DOWN WITH IT”
TRENDZ – “On My Knees”
AmbiO – “BLUE SPLASH”
8TURN – “Stagefright”
LUN8 – “SNEAKERS”