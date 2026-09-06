Watch: BIGBANG Takes 1st Win For "BiiiG" On "Inkigayo"; Performances By MONSTA X, Chungha, And More
BIGBANG has won their first music show trophy for their new single “BiiiG”!
On the September 6 episode of SBS’s “Inkigayo,” the candidates for first place were BIGBANG’s “BiiiG,” ATEEZ’s “BAD,” and ALPHA DRIVE ONE’s “BORN DIRE.” BIGBANG ultimately took the win with a total of 5,351 points.
Congratulations to BIGBANG! Watch a clip of the winner announcement below:
Performers on today’s show included MONSTA X, Chungha, SHINee’s Taemin, NCT 127, ALPHA DRIVE ONE, Kwon Eun Bi, SEVENTEEN’s Dino, NCT’s Ten, NEXZ, 82MAJOR, TUIDE, ASC2NT, TUNEXX, ODD YOUTH, ICHILLIN’ J, TNX, TEMPEST’s Hanbin, iii, AEN, Joosiq, and NINA.
Check out their performances below!
MONSTA X – “MAGIC”
Chungha – “México”
SHINee’s Taemin – “FLOAT”
NCT 127 – “BLINGY”
ALPHA DRIVE ONE – “BORN DIRE”
Kwon Eun Bi – “DEJAVU”
SEVENTEEN’s Dino – “LIKE IT”
NCT’s Ten – “OUTWEST”
NEXZ – “SAUCIN’”
82MAJOR – “Like Fire”
TUIDE – “SUN KISS”
ASC2NT – “If I Die Tomorrow”
TUNEXX – “BLUE MODE”
ODD YOUTH – “can’t go back”
ICHILLIN’ J – “BANANA (Look At Me!)”
TNX – “Die Another Day”
TEMPEST’s Hanbin – “No Fear”
iii – “WaiT”
AEN – “X to Z (Next to me)” (Korean version)
Joosiq – “EDEN”
NINA – “WHY”