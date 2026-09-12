Watch: SHINee's Taemin Takes 1st Win For 'FLOAT' On 'Music Core'; Performances By Soyeon, &TEAM, VERIVERY, And More

Watch: SHINee's Taemin Takes 1st Win For "FLOAT" On "Music Core"; Performances By Soyeon, &TEAM, VERIVERY, And More

Music
Sep 12, 2026
by E Cha

SHINee’s Taemin has won his first music show trophy for his new title track “FLOAT”!

On the September 12 episode of MBC’s “Music Core,” the candidates for first place were MONSTA X’s “MAGIC,” BIGBANG’s “BiiiG,” and Taemin’s “FLOAT.” Taemin ultimately took the win with a total of 8,098 points.

Congratulations to Taemin! Watch a clip of the winner announcement below:

Other performers on today’s show included MONSTA X, i-dle’s Soyeon, &TEAM, VERIVERY, EVAN, SHINee’s Minho, UNIS, 82MAJOR, Kwon Eun Bi, Lovelyz’s Ryu Sujeong, TUIDE, ALL(H)OURS, hrtz.wav, TUNEXX, TNX, ASC2NT, H//PE Princess, Kim Hee Jae, DUETTO, and Ettone.

Check out their performances below!

MONSTA X – “MAGIC”

i-dle’s Soyeon – “I’m gonna TOESA”

&TEAM – “Mark on Me”

VERIVERY – “Don’t Panic!”

EVAN – “Death of Me”

SHINee’s Minho – “Out Of My Hands” and “Make it hot”

UNIS – “Sky Land, Star Land”

82MAJOR – “Like Fire”

Kwon Eun Bi – “DEJAVU”

Lovelyz’s Ryu Sujeong– “Diamond”

TUIDE – “SUN KISS”

ALL(H)OURS – “DANG DANG”

hrtz.wav – “ALIVE”

TUNEXX – “BLUE MODE”

TNX – “Die Another Day”

ASC2NT – “If I Die Tomorrow”

H//PE Princess – “AWA”

Kim Hee Jae – “I Really Hate Goodbyes”

DUETTO – “please”

Ettone – “STAY”

82MAJOR
ALL(H)OURS
andTEAM
ASC2NT
DUETTO
Ettone
Evan
H//PE Princess
hrtz.wav
i-dle
Kim Hee Jae
Minho
MONSTA X
Music Core
Ryu Sujeong
SHINee
Soyeon
TNX
TUIDE
TUNEXX
UNIS
VERIVERY

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