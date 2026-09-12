Watch: SHINee's Taemin Takes 1st Win For "FLOAT" On "Music Core"; Performances By Soyeon, &TEAM, VERIVERY, And More
SHINee’s Taemin has won his first music show trophy for his new title track “FLOAT”!
On the September 12 episode of MBC’s “Music Core,” the candidates for first place were MONSTA X’s “MAGIC,” BIGBANG’s “BiiiG,” and Taemin’s “FLOAT.” Taemin ultimately took the win with a total of 8,098 points.
Congratulations to Taemin! Watch a clip of the winner announcement below:
Other performers on today’s show included MONSTA X, i-dle’s Soyeon, &TEAM, VERIVERY, EVAN, SHINee’s Minho, UNIS, 82MAJOR, Kwon Eun Bi, Lovelyz’s Ryu Sujeong, TUIDE, ALL(H)OURS, hrtz.wav, TUNEXX, TNX, ASC2NT, H//PE Princess, Kim Hee Jae, DUETTO, and Ettone.
Check out their performances below!
MONSTA X – “MAGIC”
i-dle’s Soyeon – “I’m gonna TOESA”
&TEAM – “Mark on Me”
VERIVERY – “Don’t Panic!”
EVAN – “Death of Me”
SHINee’s Minho – “Out Of My Hands” and “Make it hot”
UNIS – “Sky Land, Star Land”
82MAJOR – “Like Fire”
Kwon Eun Bi – “DEJAVU”
Lovelyz’s Ryu Sujeong– “Diamond”
TUIDE – “SUN KISS”
ALL(H)OURS – “DANG DANG”
hrtz.wav – “ALIVE”
TUNEXX – “BLUE MODE”
TNX – “Die Another Day”
ASC2NT – “If I Die Tomorrow”
H//PE Princess – “AWA”
Kim Hee Jae – “I Really Hate Goodbyes”
DUETTO – “please”
Ettone – “STAY”