"The Ordinary Jackpot" Heads Into Finale On No. 1 Ratings
With just one episode left to go, tvN’s “The Ordinary Jackpot” has maintained steady viewership!
According to Nielsen Korea, the second to final episode of “The Ordinary Jackpot” garnered an average nationwide viewership rating of 5.1 percent. This is a 0.8 percent dip from its previous episode’s highest viewership rating of 5.9 percent.
Meanwhile, episode 3 of ENA’s “Between Steps” earned an average nationwide rating of 2.1 percent, seeing a 0.3 percent decrease from its previous episode’s rating of 2.4 percent.
The final episode of “The Ordinary Jackpot” will air on October 13 at 9 p.m. KST.
Binge-watch “The Ordinary Jackpot” on Viki with subtitles below:
Source (1)