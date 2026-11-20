Watch: Performances From 2026 MAMA AWARDS - CHAPTER 1
This year’s MAMA AWARDS has kicked off with a strong lineup of performances!
CHAPTER 1 of the 2026 MAMA AWARDS on November 20 featured performances by ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, CL, ENHYPEN, Hearts2Hearts, ILLIT, INI, LNGSHOT, MODYSSEY, NCT WISH, RESCENE, TREASURE, the “Street World Fighter: Directors’ War” cast, and more.
Check out videos of the performances below:
“Street World Fighter: Directors’ War” – “DOCKING COMPLETE”
BABYMONSTER – “DESERVE” + “CHOOM”
LNGSHOT – “Bananas”
MODYSSEY – “HOOK” + “CAN YOU HEAR THAT”
TUIDE – “SUN KISS”
LNGSHOT X MODYSSEY X TUIDE – “That That”
RESCENE – “With” + “LOVE ATTACK”
ALPHA DRIVE ONE – “Diamond Hour” + “Raw Flame” + “BORN DIRE”
Hearts2Hearts – “ICONIC HEART” + “RUDE!”
INI – “You Know What To Do” + “All 4 U”
ILLIT – “It’s Me” + “D.B : SECRET AGENT” + “You’re Under Arrest”
NCT WISH – “Everglow” + “I SPY”
Panic X Kim Tae Rae (ZEROBASEONE) X Woochan (ALLDAY PROJECT) X Yuha (Hearts2Hearts) X WOODZ – “The Sea in My Old Drawer”
Panic X Martin & Seonghyeon (CORTIS) – “Left-Handed”
TREASURE – “IF I” + “FREE YØUR MIND” + “SHOCK”
ALLDAY PROJECT – “CRASH”
CL – “SAY IT TO MY FACE” + “ICONIC”
CL with ALLDAY PROJECT (Annie, Bailey, Youngseo) – “Fire” + “I AM THE BEST”
ENHYPEN – “I Want You” + “Big Girls Don’t Cry” + “Knife” + “Bloody Paradise”
Check out the full list of winners from CHAPTER 1 here!