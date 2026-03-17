เปิดลิสต์รวมทัวร์ K-Pop ในไทยปี 2026: คอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง และอีกมากมาย
เตรียมตัวให้พร้อมเลย แฟนคลับ K-pop ชาวไทย! ปี 2026 นี้ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของวงการ K-pop ในประเทศไทย ด้วยไลน์อัปกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจจัดเต็มทั้งคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง และแฟนคอน มาสเตอร์ลิสต์สุดพิเศษนี้จะเป็นคู่มือชั้นยอดที่รวบรวมทุกกิจกรรมทัวร์ของเหล่าศิลปิน K-pop ที่จะมาเยือนไทยตลอดทั้งปี 2026 เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญที่จะได้พบกับเมนคนโปรด
รายชื่อกิจกรรม K-pop ในไทยปี 2026
อัปเดตล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม
25 มกราคม: Chuei Li Yu “Drawing Yu” (Idea Live)
7 กุมภาพันธ์: B.I “The Last Parade Tour” ENCORE (Thunder Dome)
14 กุมภาพันธ์: SMTOWN “THE CULTURE, THE FUTURE” (Rajamangala National Stadium)
21-22 กุมภาพันธ์: G-Dragon “FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU” (BITEC)
7 มีนาคม: 10CM “To 10CM: Chapter 1” (Phenix Grand Ballroom)
7 มีนาคม: MONSTA X “THE X : NEXUS” (Thunder Dome)
13-14 มีนาคม: SEVENTEEN “NEW_” (Supachalasai Stadium)
14 มีนาคม: XLOV 2026 ASIA TOUR (KBank SiamPic Hall)
21 มีนาคม: i-dle “Syncopation” (IMPACT Arena)
28 มีนาคม: Joy “JOY SPLASH” (Phenix Grand Ballroom)
28-29 มีนาคม: Taeyong “TY TRACK – REMASTERED” (Thunder Dome)
4 เมษายน: ATEEZ “IN YOUR FANTASY” (IMPACT Arena)
4 เมษายน: NCT WISH “INTO THE WISH : Our WISH” (BITEC Live)
16-17 พฤษภาคม: EXO PLANET #6 “EXhOrizon” (IMPACT Arena)
16 พฤษภาคม: TREASURE “PULSE ON” (Supachalasai Stadium)
16-17 พฤษภาคม: WOODZ “Archive. 1” (One Bangkok Forum)
30 พฤษภาคม: SMTR “Graduation Trip” (Thunder Dome)
6 มิถุนายน: I.O.I “LOOP” (Idea Live)
6 มิถุนายน: KISS OF LIFE “DEJA VU” (BCC Hall)
4 กรกฎาคม: ITZY “TUNNEL VISION” (IMPACT Arena)
18 กรกฎาคม: &TEAM “BLAZE THE WAY” (Thunder Dome)
3, 5-6 ธันวาคม: BTS “ARIRANG”
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