Watch: ALPHA DRIVE ONE Takes 3rd Win For “BORN DIRE” On "Music Bank"; Performances By Taemin, MONSTA X, And More
ALPHA DRIVE ONE has won their third music show trophy for “BORN DIRE”!
On the September 4 episode of “Music Bank,” the candidates for first place were ALPHA DRIVE ONE’s “BORN DIRE” and NCT 127’s “Blingy.” ALPHA DRIVE ONE ultimately took the prize with a total of 8,794 points.
Congratulations to ALPHA DRIVE ONE! Watch the winner announcement and encore below:
Performers on today’s show included ALPHA DRIVE ONE, NCT 127, SHINee’s Taemin, SEVENTEEN’s Dino, MONSTA X, Chungha, Kwon Eun Bi, 82MAJOR, TUIDE, TNX, TUNEXX, OURBIRTHDAY, AEN, TEMPEST’s Hanbin, NEXZ, ASC2NT, AtHeart, ICHILLIN’ J, NINA, and Huh Jiwon.
Watch the performances below:
ALPHA DRIVE ONE – “BORN DIRE”
NCT 127 – “Blingy”
SHINee’s Taemin – “Gooey”
SEVENTEEN’s Dino – “LIKE IT”
MONSTA X – “MAGIC”
Chungha – “México”
Kwon Eun Bi – “DEJAVU”
82MAJOR – “Like Fire”
TUIDE – “SUN KISS”
TNX – “Die Another Day”
TUNEXX – “BLUE MODE”
OURBIRTHDAY – “SQUEEZY”
AEN – “X to Z (Next to me)”
TEMPEST’s Hanbin – “No Fear (Feat. punchnello)”
NEXZ – “SAUCIN’”
ASC2NT – “If l Die Tomorrow”
AtHeart – “3!4!”
ICHILLIN’ J – “BANANA (Look At Me!)”
NINA – “Why”
Huh Jiwon – “Call Me Up”
Watch full episodes of “Music Bank” with English subtitles below: