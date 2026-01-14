Circle Chart Reveals Year-End Digital And Album Charts For 2025
The 2025 year-end charts have been revealed for Circle Chart!
Circle Chart combines streaming and download data from all domestic music sites for the digital chart and records album distribution numbers for the album chart. As the yearly charts are based on accumulated data for the year, music released earlier in the year have points accumulated for a longer period of time.
2025 Digital Chart
Ranking calculated based on weighted streaming numbers, download counts, BGM sales, and V Coloring sales accumulated throughout 2025.
- WOODZ – “Drowning” [687,339,423]
- aespa – “Whiplash” [547,304,795]
- HUNTR/X – “Golden” [528,764,107]
- Hwang Karam – “I’m Firefly” [496,478,966]
- G-Dragon – “HOME SWEET HOME (feat. Taeyang, Daesung)” [494,037,343]
- ZO ZAZZ – “Don’t you know (prod. ROCOBERRY)” [485,366,529]
- Rosé, Bruno Mars – “APT.” [470,881,455]
- IVE – “REBEL HEART” [425,822,586]
- 10CM – “To Reach You” [418,964,117]
- BOYNEXTDOOR – “IF I SAY, I LOVE YOU” [414,574,008]
- Jennie – “like JENNIE” [412,916,662]
- Rosé – “toxic till the end” [408,413,843]
- DAY6 – “HAPPY” [397,127,735]
- G-Dragon – “TOO BAD (feat. Anderson .Paak)” [390,222,844]
- DAY6 – “Time of Our Life” [363,070,798]
- Saja Boys – “Soda Pop” [362,721,043]
- ALLDAY PROJECT – “FAMOUS” [351,275,132]
- BLACKPINK – “JUMP” [339,987,232]
- Lady Gaga, Bruno Mars – “Die With A Smile” [334,907,260]
- aespa – “Supernova” [333,383,592]
- Roy Kim – “If You Ask Me What Love Is” [332,882,803]
- Lee Mujin – “Coming Of Age Story” [331,000,845]
- Changsub – “Heavenly fate” [329,676,929]
- ECLIPSE – “Sudden Shower” [318,553,168]
- DAY6 – “Welcome to the Show” [317,833,846]
- AKMU – “How can I love the heartbreak, you’re the one I love” [317,196,064]
- Woody – “Sadder Than Yesterday” [316,171,959]
- MAKTUB – “Starting With You” [315,381,312]
- DAY6 – “You Were Beautiful” [304,035,691]
- BABYMONSTER – “DRIP” [294,234,342]
- IVE – “ATTITUDE” [283,194,416]
- ILLIT – “Magnetic” [281,611,154]
- Nerd Connection – “If I have you only” [279,379,015]
- G-Dragon – “POWER” [278,278,624]
- NewJeans – “How Sweet” [270,498,512]
- aespa – “UP (KARINA Solo)” [268,381,613]
- OVAN – “Flower” [267,312,530]
- SoonSoonHee (Jihwan) – “Sad Invitation” [262,538,394]
- QWER – “My Name Is Malguem” [259,778,666]
- QWER – “TBH” [253,292,762]
- IU – “Love wins all” [252,583,932]
- TWS – “plot twist” [250,672,902]
- Lee Mujin – “Episode” [250,501,284]
- Sung Si Kyung – “Every moment of you” [248,791,372]
- NewJeans – “Hype Boy” [246,866,165]
- LE SSERAFIM – “HOT” [246,574,155]
- Lim Jae Hyun – “Rhapsody of Sadness” [243,576,829]
- JANNABI – “for lovers who hesitate” [238,359,272]
- aespa – “Dirty Work” [235,595,538]
- IU – “Never Ending Story” [234,091,842]
- fromis_9 – “Supersonic” [232,051,940]
- BUMJIN – “A Letter” [231,933,044]
- Paul Kim – “Every day, Every Moment” [231,888,441]
- Lee Mujin – “Propose” [226,902,201]
- IVE – “I AM” [225,043,636]
- GyeongseoYeji, Jeon Gunho – “If you lovingly call my name” [220,062,707]
- Saja Boys – “Your Idol” [219,882,348]
- Parc Jae Jung – “Let’s Say Goodbye” [216,710,466]
- KiiiKiii – “I DO ME” [215,317,840]
- Hwang Karam – “I Miss You So Much” [214,633,907]
- Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho – “MY LOVE(2025)” [213,283,375]
- i-dle – “Fate” [212,303,860]
- G-Dragon – “Untitled, 2014” [207,601,499]
- NewJeans – “Ditto” [206,335,571]
- Lim Young Woong – “Love Always Run Away” [205,262,839]
- MeloMance – “Love, Maybe” [200,259,975]
- MEOVV – “HANDS UP” [196,501,939]
- ALLDAY PROJECT – “WICKED” [195,046,566]
- JAESSBEE – “Every Moment With You” [194,172,132]
- aespa – “Armageddon” [193,734,284]
- Hearts2Hearts – “The Chase” [190,936,638]
- Car, the garden – “Closely Far Away” [187,091,275]
- ILLIT – “Do the Dance” [183,589,193]
- Hearts2Hearts – “STYLE” [178,206,306]
- KISS OF LIFE – “Sticky” [177,126,182]
- Lee Young Ji – “Small girl (feat. Doh Kyung Soo)” [176,321,662]
- Hwasa – “Good Goodbye” [175,556,067]
- Jennie – “Mantra” [170,996,639]
- NewJeans – “Supernatural” [168,099,882]
- HUNTR/X – “How It’s Done” [165,456,849]
- Kendrick Lamar – “luther” [164,750,568]
- Kim Min Seok – “Drunken Confession” [164,647,359]
- Woody – “Flower in the Desert” [163,374,617]
- Park Da Hye, MAKTUB – “Starting With You ❍” [160,567,227]
- Jungkook – “Seven (feat. Latto)” [158,756,282]
- G-Dragon – “TAKE ME” [157,082,341]
- Damons Year – “yours” [156,748,361]
- Lee Chanhyuk – “Endangered Love” [156,565,067]
- Crush – “Love You With All My Heart” [154,294,127]
- DAY6 – “Congratulations” [153,765,642]
- IVE – “XOXZ” [153,408,711]
- NMIXX – “Blue Valentine” [152,431,714]
- Rosé – “number one girl” [151,586,345]
- QWER – “Dear” [149,500,065]
- aespa – “Rich Man” [146,923,365]
- BTS – “Spring Day” [142,845,719]
- DAY6 – “Melt Down” [141,648,894]
- PLAVE – “Dash” [139,807,196]
- fromis_9 – “LIKE YOU BETTER” [139,756,937]
- IVE – “HEYA” [136,547,783]
2025 Album Chart
Ranking based on album distribution volume accumulated throughout 2025.
- Stray Kids – “KARMA” [3,397,810]
- SEVENTEEN – “HAPPY BURSTDAY” [2,559,694]
- Stray Kids – “DO IT” [2,314,271]
- ENHYPEN – “DESIRE : UNLEASH” [2,166,881]
- TXT – “The Star Chapter : TOGETHER” [1,801,907]
- ZEROBASONE – “NEVER SAY NEVER” [1,456,708]
- IVE – “IVE EMPATHY” [1,425,261]
- RIIZE – “ODYSSEY” [1,412,159]
- NCT WISH – “COLOR” [1,366,466]
- &TEAM – “Back to Life” [1,331,733]
- ZEROBASEONE – “BLUE PARADISE” [1,286,169]
- BOYNEXTDOOR – “No Genre” [1,164,577]
- TREASURE – “LOVE PULSE” [1,148,668]
- NCT WISH – “poppop” [1,134,872]
- aespa – “Rich Man” [1,126,063]
- BOYNEXTDOOR – “The Action” [1,069,959]
- aespa – “Dirty Work” [1,067,147]
- CORTIS – “COLOR OUTSIDE THE LINES” [1,066,861]
- IVE – “IVE SECRET” [1,015,394]
- i-dle – “We are” [990,662]
- PLAVE – “PLBBUU” (POCA) [985,947]
- NCT DREAM – “Beat It Up” [974,731]
- NCT DREAM – “Go Back To The Future” [959,579]
- CxM – “HYPE VIBES” [871,487]
- PLAVE – “Caligo Pt.1” [829,042]
- TREASURE – “PLEASURE” [787,366]
- Jennie – “Ruby” [786,281]
- TWICE – “THIS IS FOR” [765,171]
- THE BOYZ – “Unexpected” [742,505]
- Jin – “Echo” [736,712]
- TWS – “play hard” [711,647]
- LE SSERAFIM – “HOT” [694,672]
- BABYMONSTER – “WE GO UP” [660,326]
- NMIXX – “Fe3O4: FORWARD” [644,960]
- Baekhyun – “Essence of Reverie” [643,272]
- ATEEZ – “GOLDEN HOUR : Part.3” (POCA) [639,849]
- Lee Chan Won – “Brilliant” (MINIRECORD) [612,633]
- G-Dragon – “Übermensch” [598,645]
- TWS – “TRY WITH US” [564,452]
- LE SSERAFIM – “SPAGHETTI” [560,565]
- CLOSE YOUR EYES – “blackout” (EVER ver.) [546,483]
- NMIXX – “Blue Valentine” [543,227]
- Mark – “The Firstfruit” [530,545]
- G-Dragon – “Übermensch” (Nemo) [508,492]
- BSS – “TELEPARTY” [482,513]
- Yeonjun – “NO LABELS: PART 01” [482,064]
- BTS – “PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LIVE” [478,707]
- THE BOYZ – “a;effect” [473,602]
- ILLIT – “bomb” [465,511]
- IDID – “I did it.” [447,420]
- Jisoo – “AMORTAGE” [445,343]
- RIIZE – “Fame” [442,881]
- MONSTA X – “THE X” [431,261]
- Haechan – “TASTE” [424,611]
- ITZY – “Girls Will Be Girls” [415,555]
- Yuqi – “Motivation” [407,160]
- tripleS – “ASSEMBLE25” (Cosmo) [406,744]
- P1Harmony – “DUH!” [397,108]
- PLAVE – “Caligo Pt.1” (POCA) [372,845]
- Hearts2Hearts – “The Chase” [361,295]
- HxW – “BEAM” [353,445]
- ENHYPEN – “DESIRE : UNLEASH” (Weverse) [341,454]
- TWICE – “TEN: The Story Goes On” [333,616]
- ITZY – “TUNNEL VISION” [328,149]
- idntt – “unevermet” (Cosmo) [322,660]
- Hearts2Hearts – “FOCUS” [321,827]
- Doyoung – “Soar” [316,957]
- tripleS – “Beyond Beauty” (Cosmo) [310,273]
- KickFlip – “Kick Out, Flip Now!” [305,152]
- Stray Kids – “KARMA” (Nemo) [299,968]
- CORTIS – “COLOR OUTSIDE THE LINES” (Weverse) [299,686]
- Super Junior – “Super Junior25” [299,038]
- NEXZ – “Beat-Boxer” [286,294]
- KickFlip – “Flip it, Kick it!” [278,203]
- ITZY – “AIR” [278,113]
- PLAVE – “PLBBUU” [277,016]
- CRAVITY – “Dare to Crave” [272,597]
- WayV – “BIG BANDS” [272,320]
- RIIZE – “ODYSSEY” (SMC) [262,497]
- Stray Kids – “DO IT” (PLVE) [258,804]
- BTS – “2025 BTS FESTA : CAPSULE ALBUM Vol.1” (SMC) [255,444]
- ILLIT – “NOT CUTE ANYMORE” [254,190]
- MEOVV – “MY EYES OPEN VVIDE” [253,912]
- Park Ji Hyeon – “OCEAN” [250,967]
- SHINee – “Poet | Artist” (SMC) [244,094]
- KickFlip – “My First Flip” [241,844]
- BOYNEXTDOOR – “No Genre” (Weverse) [240,703]
- Kai – “Wait On Me” [235,515]
- Minnie – “HER” [235,068]
- Baekhyun – “Essence of Reverie” (kiwee album) [225,550]
- NCT WISH – “poppop” (SMC) [218,547]
- KiiiKiii – “UNCUT GEM” [210,484]
- xikers – “HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE” [207,972]
- SEVENTEEN – “HAPPY BURSTDAY” (KiT) [205,222]
- Yeonjun – “NO LABELS: PART 01” (Weverse) [201,811]
- IU – “A flower bookmark, Pt. 3” [198,456]
- IVE – “IVE SECRET” (Nemo) [198,209]
- n.SSign – “Love Potion” [195,925]
- SEVENTEEN – “HAPPY BURSTDAY” (Weverse) [193,470]
- AHOF – “The Passage” (WITHVUU) [193,399]
