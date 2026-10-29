Guide To 2026 Year-End Shows And Upcoming Awards Shows: Schedules, Lineups, Nominees, And More

Guide To 2026 Year-End Shows And Upcoming Awards Shows: Schedules, Lineups, Nominees, And More

TV/Film
Oct 29, 2026
by Soompi

Korean year-end shows and awards shows are quickly approaching!

Here is a guide with the details that have been revealed so far for the upcoming events featuring K-pop artists, K-drama stars, and more:

Updated October 29 KST

2026 Asia Artist Awards
2026 Korea Grand Music Awards
2026 MAMA AWARDS
2026 Music Bank Global Festival in Japan
2026 SBS Gayo Daejeon
2027 D Awards
41st Golden Disc Awards
47th Blue Dragon Film Awards
82MAJOR
A2O LITE
Accusefive
AEN
aespa
Ahn Hyo Seop
Ahn Jae Hyun
AHOF
ALLDAY PROJECT
ALPHA DRIVE ONE
ampers&one
AND2BLE
Arin
ATEEZ
BABYMONSTER
Bae Jong Ok
BIGBANG
Billlie
BOYNEXTDOOR
Byeon Woo Seok
Byun Yo Han
Cha Jun Hwan
Chae Jong Hyeop
Chaeryeong
Cho Jun Young
Cho Yi Hyun
Choi Dae Hoon
Choi Daniel
Choi Hyun Wook
Choi Mina Sue
Choo Young Woo
CL
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
CRAVITY
Dahyun
DAY6
Dayoung
DPR IAN
Dragon Pony
ENHYPEN
Evan
FIFTY FIFTY
Gamst
Go Youn Jung
HA:TFELT
Han Sun Hwa
Han Ye Ri
Hana
Hearts2Hearts
Heo Nam Jun
Heo Sung Tae
Hong Jong Hyun
hrtz.wav
Hwang Minhyun
Hwasa
Hyeri
I.O.I
IDID
ILLIT
INI
ITZY
IVE
izna
Jang Da Ah
Jang Do Yeon
Jang Hang Jun
Jang Keun Suk
Jang Min Ho
Jang Won Young
Jeon Yeo Been
Ji Chang Wook
Jihyo
Jin Ki Joo
Jo Aram
Jo Yuri
Jonathan
Joohoney
Jung Da Bin
Jung In Sun
Jung Kyung Ho
Kang Hoon
Kang So Ra
Kany
KickFlip
KiiiKiii
Kim Hyang Gi
Kim Hye Soo
Kim Hye Yoon
Kim Jae Won
Kim Jae Young
Kim Ji Hun
Kim Min
Kim Mu Jun
Kim Seon Ho
Kim Shin Rock
Kim Shin Young
Kim Soo Hyun
Kim Tae Young
Kim Yeon Koung
Kim You Jung
KISS OF LIFE
KO1KEYZ
Kwak Beom
Kwak Sun Young
Kwon Sung Jun
LE SSERAFIM
Lee Chae Min
Lee Chang Ho
Lee Da Hee
Lee Do Hyun
Lee Hong Nae
Lee Hyun Yi
Lee Jong Won
Lee Joo Bin
Lee Joon
Lee Junho
Lee Ki Taek
Lee Min Ki
Lee Sang Yi
Lee Se Young
Lee Seung Chul
Lee Si Woo (1999)
Lee Sun Bin
Lee Sun Min
Lee Sung Kyung
Lee Sung Min
Lee Yeon
Lee Young Ae
Liz
LNGSHOT
Lucy
MADEIN
MAMAMOO
Melon Music Awards 2026
MEOVV
Michieda Shunsuke
Mingi
Minho
MISAMO
MODYSSEY
Monika
MONSTA X
Moon Sang Min
Mun Ka Young
Na In Woo
Nam Ji Hyun
Naniwa Danshi
Nayeon
NCT 127
NCT DREAM
NCT WISH
NEXZ
NiziU
NMIXX
NouerA
Oh Na Ra
Oh Se Young
Ong Seong Wu
OURBIRTHDAY
P1Harmony
Park Bo Gum
Park Gyuri
Park Ji Hoon
Park Ji Hwan
Park Ji Hyeon
Park Kyung Hye
Park Seo Ham
Park Si Woo
PLAVE
QWER
RESCENE
RIIZE
Roh Jeong Eui
Roh Yoon Seo
Ryeoun
Sana
Seo In Young
Seol In Ah
Seonghwa
Shin Ye Eun
Shownu X Hyungwon
Song Si An
Soompi Spotlight
Stray Kids
Street World Fighter: Directors' War
Sung Han Bin
Sung Si Kyung
Super Junior-D&E
Team
Tiffany Young
TOUCHED
Treasure
tripleS
TUIDE
TWICE
TWS
TXT
Tzuyu
Um Mun Suk
WayV
Won Ji An
Woni
Wonpil
WOODZ (Cho Seung Youn)
Wooyoung (ATEEZ)
Xdinary Heroes
xikers
Yena
Yeonjun
Yewon
Yoo In Na
Yoo Seung Ho
Yoo Young Woo
Yoon Eun Hye
Yoon Kyung Ho
Young K
Yuna
ZEROBASEONE

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