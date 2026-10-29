Guide To 2026 Year-End Shows And Upcoming Awards Shows: Schedules, Lineups, Nominees, And More
Korean year-end shows and awards shows are quickly approaching!
Here is a guide with the details that have been revealed so far for the upcoming events featuring K-pop artists, K-drama stars, and more:
Updated October 29 KST
2026 Korea Grand Music Awards
ARTIST DAY: November 7, 2026 at 5 p.m. KST - Gocheok Sky Dome
ARTIST DAY MCs: Nam Ji Hyun, Woni (RESCENE)
ARTIST DAY Artist Lineup: ALLDAY PROJECT, AND2BLE, CLOSE YOUR EYES, CRAVITY, Dayoung, FIFTY FIFTY, IDID, Jang Min Ho, LUCY, MADEIN, MEOVV, NouerA, Novelbright, P1Harmony, RESCENE, TREASURE, tripleS, TUIDE, xikers, Young K (DAY6)
MUSIC DAY: November 8, 2026 at 5 p.m. KST - Gocheok Sky Dome
MUSIC DAY MCs: Kim Jae Won, Liz (IVE)
MUSIC DAY Artist Lineup: AEN, AHOF, ALPHA DRIVE ONE, ATEEZ, Billlie, Hearts2Hearts, ITZY, KickFlip, KiiiKiii, KISS OF LIFE, Minho (SHINee), NEXZ, Park Ji Hyeon, RIIZE, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), TOUCHED, TWS, WayV, Yena, Yuna (ITZY)
Presenter Lineup: Arin, Cha Jun Hwan, Chae Jong Hyeop, Cho Jun Young, Cho Yi Hyun, Choi Hyun Wook, Choi Mina Sue, Go Youn Jung, HA:TFELT, Han Sun Hwa, Jeon Yeo Been, Jin Ki Joo, Jo Aram, Jung Da Bin, Jung In Sun, Jung Kyung Ho, Kim Hyang Gi, Kim Ji Hun, Kim Min, Kim Mu Jun, Kwak Sun Young, Lee Chae Min, Lee Joo Bin, Lee Junho, Lee Ki Taek, Lee Min Ki, Lee Sun Bin, Lee Sun Min, Moon Sang Min, Na In Woo, Oh Se Young, Park Gyuri, Park Kyung Hye, Park Seo Ham, Roh Jeong Eui, Song Si An, Won Ji An, Yewon, Yoo Young Woo
Melon Music Awards 2026
DAY 1: November 14, 2026 at 6 p.m. KST - Gocheok Sky Dome
DAY 1 Artist Lineup: AEN, aespa, ATEEZ, Dragon Pony, HANA, Hearts2Hearts, IDID, I.O.I, NCT DREAM, RESCENE, RIIZE, TUIDE, TWS, Yena
DAY 1 Presenter Lineup: Han Ye Ri, Jang Keun Suk, Kang Hoon, Kang So Ra, Kim Shin Young, Kim Tae Young, Kwon Sung Jun, Lee Do Hyun, Lee Si Woo, Lee Yeon, Lee Young Ae, Oh Na Ra, Park Si Woo, Roh Yoon Seo, Ryeoun, Shin Ye Eun, Yoo Seung Ho, Yoon Eun Hye
DAY 2: November 15, 2026 at 6 p.m. KST - Gocheok Sky Dome
DAY 2 Artist Lineup: 82MAJOR, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE, CORTIS, hrtz.wav, ILLIT, IVE, KiiiKiii, LNGSHOT, NCT 127, NCT WISH, PLAVE
DAY 2 Presenter Lineup: Ahn Jae Hyun, Byun Yo Han, Choi Daniel, Gamst, Hong Jong Hyun, Jang Do Yeon, Jonathan, Kim Jae Young, Kim Shin Rock, Kwak Beom, Lee Chang Ho, Lee Hyun Yi, Lee Joo Bin, Lee Joon, Lee Se Young, Lee Seung Chul, Moon Sang Min, Roh Jeong Eui, Tiffany Young
2026 MAMA AWARDS
CHAPTER 1: November 20, 2026 at 6 p.m. KST - Kyocera Dome
CHAPTER 1 Artist Lineup: ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, CL, ENHYPEN, Hearts2Hearts, ILLIT, INI, LNGSHOT, MODYSSEY, NCT WISH, RESCENE, TREASURE, "Street World Fighter: Directors' War" Cast
CHAPTER 2: November 21, 2026 at 3 p.m. KST - Kyocera Dome
CHAPTER 2 Artist Lineup: &TEAM, BIGBANG, CORTIS, Hwasa (MAMAMOO), IVE, izna, KiiiKiii, KO1KEYZ, LE SSERAFIM, Nayeon (TWICE), WOODZ, ZEROBASEONE
Presenter Lineup: Choi Dae Hoon, Heo Nam Jun, Hwang Minhyun, Jang Hang Jun, Jang Keun Suk, Jo Yuri, Kany, Kim Hye Soo, Kim Jae Won, Kim Yeon Koung, Kim You Jung, Lee Chae Min, Lee Da Hee, Lee Junho, Lee Sang Yi, Lee Sung Kyung, Lee Sung Min, Michieda Shunsuke, Monika, Moon Sang Min, Ong Seong Wu, Seo In Young, Seol In Ah, Yoo In Na, Yoon Kyung Ho
Nominees: Full List
47th Blue Dragon Film Awards
November 25, 2026 - KBS Hall
Nominees: Full List
2026 Asia Artist Awards
DAY 1: December 5, 2026 - Kaohsiung National Stadium
DAY 1 Hosts: Tzuyu (TWICE), Sung Han Bin (ZEROBASEONE)
DAY 1 Actor Lineup: Ahn Hyo Seop, Bae Jong Ok, Choo Young Woo, Dahyun (TWICE), Go Youn Jung, Heo Nam Jun, Kim Seon Ho, Kim Soo Hyun, Lee Da Hee, Lee Hong Nae, Moon Sang Min, Park Ji Hoon, Park Ji Hwan, Yoon Kyung Ho
DAY 1 Artist Lineup: &TEAM, Accusefive, ALLDAY PROJECT, ATEEZ, Dayoung, Hearts2Hearts, IDID, ITZY, Joohoney (MONSTA X), KickFlip, KISS OF LIFE, LNGSHOT, MONSTA X, Naniwa Danshi, NEXZ, OURBIRTHDAY, RESCENE, RIIZE, SUPER JUNIOR-D&E, tripleS, Wonpil (DAY6), WOODZ, Xdinary Heroes, Yena, Yeonjun (TXT)
DAY 2: December 6, 2026 - Kaohsiung National Stadium
DAY 2 Hosts: Jang Won Young (IVE), Ji Chang Wook
DAY 2 Actor Lineup:Byeon Woo Seok, Heo Sung Tae, Hyeri, Jang Da Ah, Kim Hye Yoon, Kim Jae Won, Kim You Jung, Lee Da Hee, Lee Jong Won, Lee Sang Yi, Michieda Shunsuke, Moon Sang Min, Um Mun Suk, Yoon Kyung Ho
DAY 2 Artist Lineup: ALPHA DRIVE ONE, Chaeryeong (ITZY), CLOSE YOUR EYES, CORTIS, Dayoung, KiiiKiii, LNGSHOT, MEOVV, Mingi (ATEEZ), NEXZ, NMIXX, Park Ji Hoon, QWER, RESCENE, Seonghwa (ATEEZ), Sung Han Bin, tripleS, TUIDE, TWS, TXT, Tzuyu (TWICE), Wooyoung (ATEEZ), Yuna (ITZY), ZEROBASEONE
2026 Music Bank Global Festival In Japan
DAY 1: December 12, 2026 at 5 p.m. KST - Japan National Stadium
DAY 1 MCs: Sana (TWICE), Kim Jae Won
DAY 1 Artist Lineup: aespa, ALPHA DRIVE ONE, ATEEZ, Hearts2Hearts, INI, KickFlip, MISAMO (TWICE), Nayeon (TWICE), NCT WISH, NiziU, RIIZE, TWS
DAY 2: December 13, 2026 at 5 p.m. KST - Japan National Stadium
DAY 2 MCs: Jang Won Young (IVE), Kim Jae Won
DAY 2 Artist Lineup: &TEAM, AEN, BOYNEXTDOOR, CORTIS, ITZY, IVE, LE SSERAFIM, NEXZ, RESCENE, Stray Kids, TUIDE, xikers, ZEROBASEONE
2026 SBS Gayo Daejeon
December 24-25, 2026 - KINTEX
Artist Lineup: &TEAM, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE, BOYNEXTDOOR, CORTIS, ENHYPEN, EVAN, Hearts2Hearts, IVE, KickFlip, MEOVV, NCT WISH, NMIXX, RESCENE, RIIZE, Stray Kids, TREASURE, TUIDE, TWS, TXT, ZEROBASEONE
41st Golden Disc Awards
January 9-10, 2027 - Vietnam Exposition Center
2027 D Awards
DAY 1: January 15, 2027 - Paris Plenitude Arena
DAY 1 Artist Lineup: ALPHA DRIVE ONE, AMPERS&ONE, KISS OF LIFE, P1Harmony, Yena
DAY 2: January 16, 2027 - Paris Plenitude Arena
DAY 2 Artist Lineup: AND2BLE, DPR IAN, Jihyo (TWICE), LNGSHOT, RESCENE
Artist Lineup (DAY TBA): A2O LITE, EVAN, IDID, KickFlip, KiiiKiii, TXT, WayV, Yeonjun (TXT)