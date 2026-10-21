2027 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More

2027 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More

Music
Oct 21, 2026
by Soompi

Ready to experience your favorite K-pop artists live on stage?

To help you stay updated on the latest K-pop tours in your area, Soompi has compiled a masterlist of concerts, fan meetings, fan-cons, and showcases coming up in 2027.

Check out the full schedule below (and also the 2026 K-pop Tour Masterlist here)!

*Tour criteria: at least one stop located outside of Korea, Japan, or China.
*Updated October 21, 2026

aespa
AKMU
BABYMONSTER
BIGBANG
BOYNEXTDOOR
BTS
Doh Kyung Soo
ENHYPEN
EVNNE
izna
JxJ
Minho
Nam Woo Hyun
NCT 127
NEXZ
ONEUS
Park Jinyoung
QWER
Roy Kim
Soompi Spotlight
Stray Kids
TXT
VERIVERY
Yesung
Young K

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