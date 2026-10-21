2027 K-Pop Tour Masterlist: Concerts, Fan Meetings, And More
Ready to experience your favorite K-pop artists live on stage?
To help you stay updated on the latest K-pop tours in your area, Soompi has compiled a masterlist of concerts, fan meetings, fan-cons, and showcases coming up in 2027.
Check out the full schedule below (and also the 2026 K-pop Tour Masterlist here)!
January 2027
January 2
- Minho "MEAN : of feral" - Taipei (NTU Sports Center)
- NCT 127 "NEO CITY - THE REDLINE" - Taipei (Taipei Arena)
- QWER "ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
January 7
- TXT "STEAL THE WIND" - Tokyo (Tokyo Dome)
January 8
- QWER "ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
- TXT "STEAL THE WIND" - Tokyo (Tokyo Dome)
January 9
- BABYMONSTER "CHOOM" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- BIGBANG "XX : COSMOS" - Kuala Lumpur (TM Stadium Nasional)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.2" - Taipei (NTSU Arena)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- EVNNE "ONE TAKE" - Taipei
- JxJ "JOURNEY INTO [DREAMING]" - Taipei (Taipei Arena)
- Nam Woo Hyun "EVER GREEN" - Daegu (Chunma Arts Center Grand Hall)
- NCT 127 "NEO CITY - THE REDLINE" - Kuala Lumpur (Unifi Arena)
- Park Jinyoung "CODE#" - Bangkok (IMPACT Arena)
- QWER "ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!" - Singapore (The Theatre at Mediacorp)
- Roy Kim "R:O:Y" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
January 10
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.2" - Taipei (NTSU Arena)
- JxJ "JOURNEY INTO [DREAMING]" - Taipei (Taipei Arena)
- Nam Woo Hyun "EVER GREEN" - Daegu (Chunma Arts Center Grand Hall)
- Park Jinyoung "CODE#" - Bangkok (IMPACT Arena)
- VERIVERY "GIVE ME FIVE, KEEP THAT VIBE" - Taipei
January 14
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Manchester (AO Arena)
January 15
January 16
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - London (The O2)
- AKMU "AKDONGDEUL" - Taipei (Taipei Music Center)
- BIGBANG "XX : COSMOS" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.2" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 10)
- NCT 127 "NEO CITY - THE REDLINE" - Macau (The Venetian Arena)
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Hyogo (Kobe World Hall)
- ONEUS "FULL MOON" - Tokyo
- Roy Kim "R:O:Y" - Bangkok (Phenix Grand Ballroom)
- Stray Kids "RUN IT" - Bangkok (IMPACT Arena)
January 17
- BIGBANG "XX : COSMOS" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- EVNNE "ONE TAKE" - Columbus, OH (The KING of CLUBS)
- Nam Woo Hyun "EVER GREEN" - Macau (Broadway Theatre)
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Hyogo (Kobe World Hall)
- ONEUS "FULL MOON" - Tokyo
- Stray Kids "RUN IT" - Bangkok (IMPACT Arena)
January 19
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Amsterdam (Ziggo Dome)
- EVNNE "ONE TAKE" - Louisville, KY (Mercury Ballroom)
January 22
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Stockholm (Avicii Arena)
- EVNNE "ONE TAKE" - Chicago, IL (Copernicus Center)
January 23
- AKMU "AKDONGDEUL" - Jakarta (The Kasablanka Hall)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.2" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Manila (Smart Araneta Coliseum)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Jakarta (Jakarta International Stadium)
- Minho "MEAN : of feral" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
- Park Jinyoung "CODE#" - Macau (Broadway Theatre)
- Young K "YOUNGEST" - Singapore (The Star Theatre)
January 24
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Copenhagen (Royal Arena)
- EVNNE "ONE TAKE" - Jersey City, NJ (White Eagle Hall)
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Aichi (Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1)
January 26
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Berlin (Uber Arena)
- EVNNE "ONE TAKE" - Philadelphia, PA (Theatre of Living Arts)
January 29
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Milan (Arena Milano Santa Giulia)
- EVNNE "ONE TAKE" - Atlanta, GA (Center Stage Theater)
January 30
- AKMU "AKDONGDEUL" - Hong Kong (MacPherson Stadium)
- BOYNEXTDOOR "KNOCK ON Vol.2" - Bangkok (IMPACT Arena)
- JxJ "JOURNEY INTO [DREAMING]" - Busan
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Tokyo (Keio Arena)
- Roy Kim "R:O:Y" - Taipei (Zepp New Taipei)
- TXT "STEAL THE WIND" - Osaka (Kyocera Dome)
January 31
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Barcelona (Palau Saint Jordi)
- EVNNE "ONE TAKE" - Miami, FL (ARPI)
- JxJ "JOURNEY INTO [DREAMING]" - Busan
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Tokyo (Keio Arena)
- TXT "STEAL THE WIND" - Osaka (Kyocera Dome)
February 2027
February 2
- aespa "SYNK : COMPLæXITY" - Paris (Accor Arena)
- EVNNE "ONE TAKE" - Houston, TX (Warehouse Live Midtown)
February 4
- EVNNE "ONE TAKE" - Los Angeles, CA (The Vermont Hollywood)
February 6
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Fukuoka (MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA)
- Roy Kim "R:O:Y" - Tokyo (Toyosu PIT)
February 7
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Fukuoka (MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA)
February 8
- EVNNE "ONE TAKE" - Budapest (Dürer Kert)
February 10
February 11
- EVNNE "ONE TAKE" - Helsinki (Apollo Live Club)
February 12
- BTS "ARIRANG" - Melbourne (Marvel Stadium)
- Yesung "ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY" - Kanagawa (Yokohama Buntai)
February 13
- BTS "ARIRANG" - Melbourne (Marvel Stadium)
- Yesung "ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY" - Kanagawa (Yokohama Buntai)
February 14
- EVNNE "ONE TAKE" - Paris (Bataclan)
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Hong Kong (AsiaWorld-Expo, Hall 5)
February 16
- EVNNE "ONE TAKE" - Warsaw (Klub Palladium)
February 17
- EVNNE "ONE TAKE" - Amsterdam (Q-Factory)
February 19
- AKMU "AKDONGDEUL" - Singapore (The Star Theatre)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Osaka (Kyocera Dome)
- EVNNE "ONE TAKE" - Cologne (Kantine)
February 20
- BIGBANG "XX : COSMOS" - Manila (SMDC Festival Grounds)
- BTS "ARIRANG" - Sydney (Accor Stadium)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Osaka (Kyocera Dome)
- JxJ "JOURNEY INTO [DREAMING]" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Minho "MEAN : of feral" - Tokyo (Ryogoku Kokugikan)
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Taipei (Zepp New Taipei)
- TXT "STEAL THE WIND" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
- Young K "YOUNGEST" - Manila (New Frontier Theater)
February 21
- BTS "ARIRANG" - Sydney (Accor Stadium)
- EVNNE "ONE TAKE" - Berlin (Kesselhaus)
- JxJ "JOURNEY INTO [DREAMING]" - Hong Kong (AsiaWorld-Arena)
- Minho "MEAN : of feral" - Tokyo (Ryogoku Kokugikan)
- TXT "STEAL THE WIND" - Aichi (Vantelin Dome Nagoya)
February 24
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Milan (Unipol Dome)
February 27
- AKMU "AKDONGDEUL" - Bangkok (Phenix Grand Ballroom)
- BIGBANG "XX : COSMOS" - Kaohsiung (Kaohsiung National Stadium)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Tokyo (Keio Arena)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Paris (La Défense Arena)
- ONEUS "FULL MOON" - Taipei
February 28
- BIGBANG "XX : COSMOS" - Kaohsiung (Kaohsiung National Stadium)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Tokyo (Keio Arena)
March 2027
March 2
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Amsterdam (Ziggo Dome)
March 4
- BTS "ARIRANG" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
March 5
- AKMU "AKDONGDEUL" - Osaka (GORILLA HALL OSAKA)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Berlin (Uber Arena)
March 6
- BTS "ARIRANG" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Berlin (Uber Arena)
- Stray Kids "RUN IT" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- TXT "STEAL THE WIND" - Kaohsiung
March 7
- AKMU "AKDONGDEUL" - Tokyo (Toyosu PIT)
- BTS "ARIRANG" - Hong Kong (Kai Tak Stadium)
- Stray Kids "RUN IT" - Singapore (Singapore Indoor Stadium)
- TXT "STEAL THE WIND" - Kaohsiung
March 8
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - London (The O2)
March 9
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - London (The O2)
March 12
- izna "WHO DAT GIRL?" - Fukuoka (Zepp Fukuoka)
March 13
- BTS "ARIRANG" - Manila (Philippine Sports Stadium)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Taipei (Taipei Music Center)
- TXT "STEAL THE WIND" - Kuala Lumpur
March 14
- BTS "ARIRANG" - Manila (Philippine Sports Stadium)
- Doh Kyung Soo "DAY OFF" - Taipei (Taipei Music Center)
- ENHYPEN "BLOOD SAGA" - Singapore (National Stadium)
- izna "WHO DAT GIRL?" - Tokyo (Zepp Haneda)
March 16
- BTS "ARIRANG" - Manila (Philippine Sports Stadium)
March 20
- AKMU "AKDONGDEUL" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
- TXT "STEAL THE WIND" - Jakarta
- Young K "YOUNGEST" - Kuala Lumpur (Idea Live)
March 27
- AKMU "AKDONGDEUL" - Macau (Grand Lisboa Palace Resort Macau, The Grand Hall)
- izna "WHO DAT GIRL?" - Aichi (Zepp Nagoya)
March 28
- izna "WHO DAT GIRL?" - Osaka (Zepp Namba)
April 2027
April 24
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Singapore (The Star Theatre)
May 2027
May 4
- TXT "STEAL THE WIND" - Tacoma, WA
May 7
- TXT "STEAL THE WIND" - Inglewood, CA
May 12
- TXT "STEAL THE WIND" - Mexico City
May 15
- TXT "STEAL THE WIND" - Fort Worth, TX
May 18
- TXT "STEAL THE WIND" - Atlanta, GA
May 22
- TXT "STEAL THE WIND" - Belmont Park, NY
May 25
- TXT "STEAL THE WIND" - Chicago, IL
May 29
- NEXZ "SAUCIN' THE WORLD" - Kuala Lumpur (Zepp Kuala Lumpur)
June 2027
June 2
- TXT "STEAL THE WIND" - Manchester
June 5
- TXT "STEAL THE WIND" - Milan
June 7
- TXT "STEAL THE WIND" - Paris
June 10
- TXT "STEAL THE WIND" - Amsterdam
June 12
- TXT "STEAL THE WIND" - Antwerp
June 14
- TXT "STEAL THE WIND" - Cologne
June 19
- TXT "STEAL THE WIND" - Hong Kong
June 20
- TXT "STEAL THE WIND" - Hong Kong
*Tour criteria: at least one stop located outside of Korea, Japan, or China.
*Updated October 21, 2026