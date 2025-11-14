Guide To 2025 Year-End Shows And Upcoming Awards Shows: Schedules, Lineups, Nominees, And More
As the year is winding down to a close, it is now the season for Korean year-end shows and awards shows! Here’s a breakdown of what has been revealed so far about the upcoming shows.
Updated November 14 KST
2025 Korea Grand Music Awards
ARTIST DAY: November 14, 2025 at 6:30 p.m. KST – INSPIRE Arena
ARTIST DAY MCs: Nam Ji Hyun and Irene (Red Velvet)
ARTIST DAY Artist Lineup: ALLDAY PROJECT, ATEEZ, BOYNEXTDOOR, CRAVITY, FIFTY FIFTY, INI, KiiiKiii, Lee Chan Won, MEOVV, Park Seo Jin, SMTR25, THE BOYZ, WOODZ, Xdinary Heroes, xikers
ARTIST DAY Presenter Lineup: Ahn Hyo Seop, Bae Hyeon Seong, Chae Seo An, Choo Young Woo, Gong Seung Yeon, Ha Young, Kim Do Hoon, Kim Yo Han, Kwon Yul, Lee Ju Myoung, Lee Seol, Lee Yul Eum, Moon Chae Won, Seo Eun Soo, Seo Ji Hun, Shin Seung Ho, Um Tae Goo, Yeonwoo
MUSIC DAY: November 15, 2025 at 6:30 p.m. KST – INSPIRE Arena
MUSIC DAY MCs: Nam Ji Hyun and Natty (KISS OF LIFE)
MUSIC DAY Artist Lineup: AHOF, BTOB, CLOSE YOUR EYES, Dayoung, fromis_9, Hearts2Hearts, IDID, IVE, Jang Min Ho, KickFlip, KISS OF LIFE, LUCY, NEXZ, P1Harmony, Stray Kids, Suho, UNIS
MUSIC DAY Presenter Lineup: Byeon Woo Seok, Choi Yoon Ji, Joo Hyun Young, Jung Jun Won, Kang Tae Oh, Kim Dan, Kim Doyeon, Kim Min Seok, Lee Joo Yeon, Lee Se Young, Ong Seong Wu, Park Se Wan, Sooyoung, Yoon Ga Yi
46th Blue Dragon Film Awards
November 19, 2025 – KBS Hall
MCs: Han Ji Min and Lee Je Hoon
Nominees: Full List
2025 MAMA Awards
CHAPTER 1: November 28, 2025 at 7:30 p.m. KST – Kai Tak Stadium
CHAPTER 1 Host: Park Bo Gum
CHAPTER 2 Artist Lineup: ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, BUMSUP, ENHYPEN, Hearts2Hearts, i-dle, IVE, MEOVV, MIRROR, NCT WISH, Super Junior, TREASURE, TWS
CHAPTER 2: November 29, 2025 at 7:30 p.m. KST – Kai Tak Stadium
CHAPTER 2 Host: Kim Hye Soo
CHAPTER 2 Artist Lineup: aespa, ALLDAY PROJECT, CORTIS, G-Dragon, IDID, izna, JO1, KickFlip, KYOKA, RIIZE, Stray Kids, TXT, ZEROBASEONE
CHAPTER 1 & CHAPTER 2 Presenter Lineup: Ahn Eun Jin, Ahn Hyo Seop, Arden Cho, Cha Joo Young, Cho Han Gyeol, Cho Sae Ho, Choi Dae Hoon, Go Youn Jung, Hyeri, Jang Do Yeon, Jeon Yeo Been, Jo Yu Ri, Ju Ji Hoon, Lee Do Hyun, Lee Jun Hyuk, Lee Jun Young, Lee Kwang Soo, Lee Soo Hyuk, Noh Sang Hyun, Park Hyung Sik, Roh Yoon Seo, Shin Hyun Ji, Shin Seung Hun, Shin Ye Eun, Yim Si Wan
Nominees: Full List
2025 Asia Artist Awards
December 6, 2025 at 5 p.m. KST – Kaohsiung National Stadium
MCs: Lee Junho and Jang Won Young (IVE)
Artist Lineup: AHOF, ALLDAY PROJECT, Ash Island, ATEEZ, CHANMINA, CORTIS, CRAVITY, IVE, JJ LIN, KickFlip, KiiiKiii, KISS OF LIFE, LE SSERAFIM, MEOVV, MONSTA X,NEXZ, QWER, RIIZE, Stray Kids, TWS, WOODZ, xikers, Yena
Actor Lineup: Cha Joo Young, Choi Dae Hoon, Choo Young Woo, Hyeri, IU, Kang You Seok, Kim You Jung, Lee Junho, Lee Jun Hyuk, Lee Jun Young, Lee Yi Kyung, Lim Yoona, Moon So Ri, Park Bo Gum, Park Yoon Ho, Satoh Takeru, Uhm Ji Won
2025 Music Bank Global Festival in Japan
Pre-recorded – broadcast date TBA
Day 1: December 13, 2025 at 5 p.m. KST – Japan National Stadium
Day 1 Artist Lineup: ATEEZ, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, Hearts2Hearts, IDID, ILLIT, ITZY, KickFlip, NMIXX, RIIZE, Snow Man, TXT
Day 2: December 14, 2025 at 5 p.m. KST – Japan National Stadium
Day 2 Artist Lineup: &TEAM, CORTIS, IVE, izna, KiiiKiii, NCT WISH, NEXZ, NiziU, Stray Kids, TWS, xikers, Yunho, ZEROBASEONE
Day 1 & Day 2 MCs: Lee Jun Young and Jang Won Young (IVE)
2025 KBS Song Festival Global Festival
December 19, 2025 at 7:15 p.m. KST – Songdo ConvensiA
MCs: Jang Do Yeon, Moon Sang Min, Minju (ILLIT)
Melon Music Awards 2025
December 20, 2025 at 5 p.m. KST – Gocheok Sky Dome
Artist Lineup: 10CM, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BOYNEXTDOOR, EXO, G-Dragon, HANRORO, Hearts2Hearts, IDID, ILLIT, IVE, Jay Park, KiiiKiii, LNGSHOT, NCT WISH, PLAVE, RIIZE, WOODZ, ZICO
2025 SBS Gayo Daejeon
December 25, 2025 – INSPIRE Arena
Artist Lineup: &TEAM, ALLDAY PROJECT, ATEEZ, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, CORTIS, ENHYPEN, Hearts2Hearts, ILLIT, ITZY, IVE, KiiiKiii, LE SSERAFIM, NCT DREAM, NCT WISH, NMIXX, RIIZE, Stray Kids, THE BOYZ, TREASURE, TWS, TXT, ZEROBASEONE
2025 MBC Music Festival
December 31, 2025
MCs: Minho (SHINee), Hwang Minhyun, Annie (ALLDAY PROJECT)
Stay tuned for updates on more upcoming ceremonies and year-end programs!