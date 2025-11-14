Guide To 2025 Year-End Shows And Upcoming Awards Shows: Schedules, Lineups, Nominees, And More

Music
Nov 14, 2025
by Soompi

As the year is winding down to a close, it is now the season for Korean year-end shows and awards shows! Here’s a breakdown of what has been revealed so far about the upcoming shows.

Updated November 14 KST

2025 Korea Grand Music Awards

ARTIST DAY: November 14, 2025 at 6:30 p.m. KST – INSPIRE Arena

ARTIST DAY MCs: Nam Ji Hyun and Irene (Red Velvet)

ARTIST DAY Artist Lineup: ALLDAY PROJECT, ATEEZ, BOYNEXTDOOR, CRAVITY, FIFTY FIFTY, INI, KiiiKiii, Lee Chan Won, MEOVV, Park Seo Jin, SMTR25, THE BOYZ, WOODZ, Xdinary Heroes, xikers

ARTIST DAY Presenter Lineup: Ahn Hyo Seop, Bae Hyeon Seong, Chae Seo An, Choo Young Woo, Gong Seung Yeon, Ha Young, Kim Do Hoon, Kim Yo Han, Kwon Yul, Lee Ju Myoung, Lee Seol, Lee Yul Eum, Moon Chae Won, Seo Eun Soo, Seo Ji Hun, Shin Seung Ho, Um Tae Goo, Yeonwoo

MUSIC DAY: November 15, 2025 at 6:30 p.m. KST – INSPIRE Arena

MUSIC DAY MCs: Nam Ji Hyun and Natty (KISS OF LIFE)

MUSIC DAY Artist Lineup: AHOF, BTOB, CLOSE YOUR EYES, Dayoung, fromis_9, Hearts2Hearts, IDID, IVE, Jang Min Ho, KickFlip, KISS OF LIFE, LUCY, NEXZ, P1Harmony, Stray Kids, Suho, UNIS

MUSIC DAY Presenter Lineup: Byeon Woo Seok, Choi Yoon Ji, Joo Hyun Young, Jung Jun Won, Kang Tae Oh, Kim Dan, Kim Doyeon, Kim Min Seok, Lee Joo Yeon, Lee Se Young, Ong Seong Wu, Park Se Wan, Sooyoung, Yoon Ga Yi


46th Blue Dragon Film Awards

November 19, 2025 – KBS Hall

MCs: Han Ji Min and Lee Je Hoon

Nominees: Full List


2025 MAMA Awards

CHAPTER 1: November 28, 2025 at 7:30 p.m. KST – Kai Tak Stadium

CHAPTER 1 Host: Park Bo Gum

CHAPTER 2 Artist Lineup: ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, BUMSUP, ENHYPEN, Hearts2Hearts, i-dle, IVE, MEOVV, MIRROR, NCT WISH, Super Junior, TREASURE, TWS

CHAPTER 2: November 29, 2025 at 7:30 p.m. KST – Kai Tak Stadium

CHAPTER 2 Host: Kim Hye Soo

CHAPTER 2 Artist Lineup: aespa, ALLDAY PROJECT, CORTIS, G-Dragon, IDID, izna, JO1, KickFlip, KYOKA, RIIZE, Stray Kids, TXT, ZEROBASEONE

CHAPTER 1 & CHAPTER 2 Presenter Lineup: Ahn Eun Jin, Ahn Hyo Seop, Arden Cho, Cha Joo Young, Cho Han Gyeol, Cho Sae Ho, Choi Dae Hoon, Go Youn Jung, Hyeri, Jang Do Yeon, Jeon Yeo Been, Jo Yu Ri, Ju Ji Hoon, Lee Do Hyun, Lee Jun Hyuk, Lee Jun Young, Lee Kwang Soo, Lee Soo Hyuk, Noh Sang Hyun, Park Hyung Sik, Roh Yoon Seo, Shin Hyun Ji, Shin Seung Hun, Shin Ye Eun, Yim Si Wan

Nominees: Full List


2025 Asia Artist Awards

December 6, 2025 at 5 p.m. KST – Kaohsiung National Stadium

MCs: Lee Junho and Jang Won Young (IVE)

Artist Lineup: AHOF, ALLDAY PROJECT, Ash Island, ATEEZ, CHANMINA, CORTIS, CRAVITY, IVE, JJ LIN, KickFlip, KiiiKiii, KISS OF LIFE, LE SSERAFIM, MEOVV, MONSTA X,NEXZ, QWER, RIIZE, Stray Kids, TWS, WOODZ, xikers, Yena

Actor Lineup: Cha Joo Young, Choi Dae Hoon, Choo Young Woo, Hyeri, IU, Kang You Seok, Kim You Jung, Lee Junho, Lee Jun Hyuk, Lee Jun Young, Lee Yi Kyung, Lim Yoona, Moon So Ri, Park Bo Gum, Park Yoon Ho, Satoh Takeru, Uhm Ji Won


2025 Music Bank Global Festival in Japan

Pre-recorded – broadcast date TBA

Day 1: December 13, 2025 at 5 p.m. KST – Japan National Stadium

Day 1 Artist Lineup: ATEEZ, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, Hearts2Hearts, IDID, ILLIT, ITZY, KickFlip, NMIXX, RIIZE, Snow Man, TXT

Day 2: December 14, 2025 at 5 p.m. KST – Japan National Stadium

Day 2 Artist Lineup: &TEAM, CORTIS, IVE, izna, KiiiKiii, NCT WISH, NEXZ, NiziU, Stray Kids, TWS, xikers, Yunho, ZEROBASEONE

Day 1 & Day 2 MCs: Lee Jun Young and Jang Won Young (IVE)


2025 KBS Song Festival Global Festival

December 19, 2025 at 7:15 p.m. KST – Songdo ConvensiA

MCs: Jang Do Yeon, Moon Sang Min, Minju (ILLIT)


Melon Music Awards 2025

December 20, 2025 at 5 p.m. KST – Gocheok Sky Dome

Artist Lineup: 10CM, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BOYNEXTDOOR, EXO, G-Dragon, HANRORO, Hearts2Hearts, IDID, ILLIT, IVE, Jay Park, KiiiKiii, LNGSHOT, NCT WISH, PLAVE, RIIZE, WOODZ, ZICO


2025 SBS Gayo Daejeon

December 25, 2025 – INSPIRE Arena

Artist Lineup: &TEAM, ALLDAY PROJECT, ATEEZ, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, CORTIS, ENHYPEN, Hearts2Hearts, ILLIT, ITZY, IVE, KiiiKiii, LE SSERAFIM, NCT DREAM, NCT WISH, NMIXX, RIIZE, Stray Kids, THE BOYZ, TREASURE, TWS, TXT, ZEROBASEONE


2025 MBC Music Festival

December 31, 2025

MCs: Minho (SHINee), Hwang Minhyun, Annie (ALLDAY PROJECT)


Stay tuned for updates on more upcoming ceremonies and year-end programs!

